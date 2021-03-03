Kazakh starter pack — или 10 вещей, которые любит каждый казахстанец

Мясо

О любви жителей Казахстана к мясу вам расскажет любой иностранец, хоть раз побывавший здесь. В среднем один казахстанец съедает 78 кг мяса в год. На праздничном столе любого казахстанца это главное блюдо. Несмотря на то, что вегетарианство входит в моду, открывается много заведений, в меню которых вы не найдете блюд из мяса, большинство жителей Казахстана никогда добровольно не откажется исключить из своего рациона бешбармак, куырдак, плов и другие мясные блюда.





Чай

Еще одна особенность местной кухни — любовь к чаю. Казахи пьют чай по любому поводу, в будни и праздники, после каждого приема пищи и между ними, со сладостями и просто, чтобы утолить жажду.





Димаш Кудайберген

В последние годы у нас появилось много талантливых исполнителей, которые стали популярны далеко за пределами родной страны. Но первым и самым известным среди них бесспорно является Димаш Кудайберген. Армия его зарубежных фанатов следит за каждым его передвижением, ездит вслед за ним на концерты и, даже не понимая слов, пытается повторять исполняемые им на казахском языке песни. За то, что он делает для имиджа страны, казахстанцы платят ему безоговорочной любовью и благодарностью.





Источник: @kudaibergenov.dimash





Авиалинии AirAstana

AirAstana — крупнейшая национальная авиакомпания, бренд, которому почти 20 лет. Маршрутная сетка состоит из 60 международных и внутренних рейсов, поэтому практически каждый казахстанец хотя бы раз в жизни пользовался услугами этой компании.

В 2019 году AirAstana запустила бюджетное подразделение FlyArystan — первый лоукостер в стране. Он широко полюбился казахстанцам за то, что благодаря ему мы узнали — билеты на самолет могут быть действительно дешевыми.





Toyota Camry

Этот автомобиль называют самым казахским. Сделки по продаже Toyota Camry заключаются в Казахстане практически каждый день. О любви местных жителей к этой модели знают даже за пределами страны. Казахстанцы ценят Toyota Camry за то, что она практична, легко продается и не дешевеет на вторичном рынке.





Kaspi.kz

Еще один излюбленный местными бренд. Благодаря технологическому развитию банка и появлению мобильного приложения Kaspi.kz мы имеем возможность быстро и без процентов переводить деньги, покупать товары с рассрочкой, оплачивать счета и покупки в магазине и даже такси.

Популярность услуг этого банка отражает тот факт, что в конце прошлого года компания попала в заголовки мировых СМИ, когда в результате успешного выхода на Лондонскую фондовую биржу стала «единорогом» и вышла на капитализацию в 6 млрд $. На сегодняшний день Kaspi.kz — самая дорогая компания в Казахстане.





iPhone

Число пользователей iPhone в мире превысило миллиард. В Казахстане также большое количество фанатов «яблочной» продукции. Но здесь смартфоны iPhone соревнуются по популярности с Samsung. Несмотря на цену, которая порой превышает месячную зарплату среднестатистического казахстанца в несколько раз, местные любят iPhone. Потому как желание произвести впечатление и показать себя с лучшей стороны у нас в крови.









Западная музыка и кино

Казахстанцы любят и гордятся своей историей и культурой, талантливыми и известными соотечественниками, но голливудские фильмы и зарубежная музыка — это тоже неотъемлемая часть нашей жизни.





Корейская косметика, одежда и музыка

«Халлю» или, другими словами, «корейская волна» — понятие, которым обозначают распространение современной культуры Южной Кореи по всему миру, не обошла стороной и Казахстан. Казахстанцы слушают корейскую музыку, активно пользуются корейской косметикой и смотрят корейские телесериалы. И если К-pop слушает в основном молодое поколение, то корейские «дорамы» привлекают аудиторию и более старшего возраста. На волне халлю в Казахстане даже появилось собственное музыкальное направление — Q-pop или Qazaq-pop.





Бокс

В спортивном мире Казахстан обычно ассоциируют с боксом. Это, пожалуй, самый любимый современными казахстанцами вид спорта. И причина тому — всемирно известные боксеры, главный из которых — GGG Геннадий Головкин — чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Каждый его бой вся страна ждет с замиранием сердца, а среди его фанатов есть даже дети.