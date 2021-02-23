Казах-полицейский из Нью-Йорка выиграл бой в США

Уроженец Казахстана Димаш Ниязов, который живет и работает полицейским в США, одержал победу над 29-летним аргентинцем Джонатаном Годоем.

Поединок в легком весе прошел в рамках вечера бокса в Майами и продлился все запланированные шесть раундов. Ниязов победил своего оппонента единогласным решением судей.

Эта победа стала для него 14-й в профи и первой с 2017 года. Предыдущий свой бой, боксер проиграл, а затем не мог вернуться на ринг сначала из-за грыж межпозвоночных дисков. 29-летний Годой потерпел восьмое поражение в профи при пяти победах.

Источник: sputnik.kz