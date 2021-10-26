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Kaspi.kz покупает «БТА Банк Украина»
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Сегодня в 11:04

Kaspi.kz покупает «БТА Банк Украина»

Kaspi.kz подписала договор купли-продажи 100% «БТА Банка Украина», завершение сделки планируется в I полугодии 2022 года.

«БТА Банк Украина» приобретается для получения банковской лицензии в Украине. Это позволит Kaspi запустить финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета.

БТА Банк Украина ведет ограниченную операционную деятельность, у него нет отделений и кредитного портфеля. Сделка не окажет существенного финансового влияния на Kaspi.kz. В свою очередь компания планирует получить чистую прибыль в 2021 году в размере 445 миллиардов тенге.

Имея банковскую лицензию и платежные лицензии Portmone Group, Kaspi займет сможет повторить стратегию Super App в Украине.

Источник: kapital.kz

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