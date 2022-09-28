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Kaspi.kz и Министерство цифровизации Казахстана запустили сервис получения справок
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Сегодня в 09:59

Kaspi.kz и Министерство цифровизации Казахстана запустили сервис получения справок

Kaspi.kz совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и министерством здравоохранения запустили новый сервис.

Теперь прямо в приложении Kaspi.kz всего за несколько минут можно получать следующие справки, которые требуются при поступлении на работу или учебу, при получении водительских прав или виз:

— о состоянии или несостоянии на диспансерном учете больных туберкулезом

— о динамическом наблюдении больных либо его отсутствии

— о динамическом наблюдении наркологических больных либо его отсутствии.

Полученные справки будут доступны в приложении Kaspi.kz в разделе «Госуслуги/Цифровые документы».

Справки можно посмотреть, скачать или отправить нужному адресату по электронной почте или через мессенджер.

Источник: bluescreen.kz

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