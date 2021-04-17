Kasparovchess: Гарри Каспаров представил онлайн-шахматы

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров представил собственную платформу для игры в шахматы Kasparovchess.

На сервисе можно играть в шахматы онлайн. Также на Kasparovchess доступны около 50 тысяч шахматных задач, 700 видеоуроков, а также подкасты, документальные фильмы, интервью экспертов и известных шахматистов.

Кроме того, в рамках платформы легендарные шахматисты смогут делиться советами и приемами с обычными игроками. Лучшие из непрофессиональных шахматистов получат приглашение на мастер-класс Каспарова по шахматам в Париже.

По словам Каспарова, платформа Kasparovchess создавалась несколько лет. Сервис станет доступен для широкой публики к концу апреля.

Месячная подписка на Kasparovchess доступна от 13.99 $, а годовая — от 119.99 $. Это значительно дороже, чем у конкурентов: в частности, крупнейшая онлайн-платформа для игры в шахматы Chess.com предлагает месячную подписку от 5 $, а годовую — от 29 $.

Долгосрочная цель Kasparovchess — объединение глобального шахматного сообщества, а также выявление перспективных вундеркиндов, с которыми опытные игроки могли бы делиться опытом.

Источник: rb.ru