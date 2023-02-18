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Карты, переводчики и поиск жилья: 12 приложений, которые пригодятся в Японии
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Сегодня в 11:45

Карты, переводчики и поиск жилья: 12 приложений, которые пригодятся в Японии

Собрали список популярных приложений, которые удобны для использования в Японии. Сохраняйте, если собираетесь в путешествие в эту страну.

Google Maps

карта


В Токио жители пользуются Google Maps. Интересно, что в стране нет названий улиц, кроме главных. В основном, дома и здания здесь пронумерованы по мере застройки.


Norikae annai


Приложение, которое поможет разобраться с расписанием и схемой метро. В нем можно проложить маршрут, узнать стоимость поездки и график движения поездов.


Japan Travel Guide

Приложение предоставляет информацию о разных достопримечательностях, например, часы работы, стоимость билетов. Самое главное — все на английском.


Tabelog

Приложение для тех, кто не знает, что и где поесть. Сервис подсказывает ближайшие ресторанчики, кафе и заведения быстрого питания.


Safety tips

В Safety tips можно узнать, какие бедствия ожидаются в регионе, уровень их опасности и что нужно предпринимать в таких ситуациях.


Google Translator

переводчик


Самое удобное приложение-переводчик.


XE Currency

Конвертер валют считается незаменимым помощником в чужой стране.


LINE

Популярное приложение для обмена текстовыми сообщениями и звонков при помощи аудио- и видеосвязи.


HyperDia

Приложение для того, чтобы следить за расписанием всех поездов по стране. Удобно, когда заранее планируешь свой маршрут.


Yomiwa

Если вы испытываете трудности с переводом меню в Японии, то это приложение для вас.


Airbnb

japan

Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды по всему миру, в том числе и по Японии.


MapsWithMe

Офлайн-карта. Самое главное — заранее скачать все необходимые города.

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#путешествия #япония #токио #приложения #сервисы
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.