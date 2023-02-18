Карты, переводчики и поиск жилья: 12 приложений, которые пригодятся в Японии

Собрали список популярных приложений, которые удобны для использования в Японии. Сохраняйте, если собираетесь в путешествие в эту страну.









В Токио жители пользуются Google Maps. Интересно, что в стране нет названий улиц, кроме главных. В основном, дома и здания здесь пронумерованы по мере застройки.







Приложение, которое поможет разобраться с расписанием и схемой метро. В нем можно проложить маршрут, узнать стоимость поездки и график движения поездов.





Приложение предоставляет информацию о разных достопримечательностях, например, часы работы, стоимость билетов. Самое главное — все на английском.





Приложение для тех, кто не знает, что и где поесть. Сервис подсказывает ближайшие ресторанчики, кафе и заведения быстрого питания.





В Safety tips можно узнать, какие бедствия ожидаются в регионе, уровень их опасности и что нужно предпринимать в таких ситуациях.







Самое удобное приложение-переводчик.





Конвертер валют считается незаменимым помощником в чужой стране.





Популярное приложение для обмена текстовыми сообщениями и звонков при помощи аудио- и видеосвязи.





Приложение для того, чтобы следить за расписанием всех поездов по стране. Удобно, когда заранее планируешь свой маршрут.





Если вы испытываете трудности с переводом меню в Японии, то это приложение для вас.





Airbnb





Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды по всему миру, в том числе и по Японии.





Офлайн-карта. Самое главное — заранее скачать все необходимые города.