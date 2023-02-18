Карты, переводчики и поиск жилья: 12 приложений, которые пригодятся в Японии

Собрали список популярных приложений, которые удобны для использования в Японии. Сохраняйте, если собираетесь в путешествие в эту страну.
Google Maps
В Токио жители пользуются Google Maps. Интересно, что в стране нет названий улиц, кроме главных. В основном, дома и здания здесь пронумерованы по мере застройки.
Norikae annai
Приложение, которое поможет разобраться с расписанием и схемой метро. В нем можно проложить маршрут, узнать стоимость поездки и график движения поездов.
Japan Travel Guide
Приложение предоставляет информацию о разных достопримечательностях, например, часы работы, стоимость билетов. Самое главное — все на английском.
Tabelog
Приложение для тех, кто не знает, что и где поесть. Сервис подсказывает ближайшие ресторанчики, кафе и заведения быстрого питания.
Safety tips
В Safety tips можно узнать, какие бедствия ожидаются в регионе, уровень их опасности и что нужно предпринимать в таких ситуациях.
Google Translator
Самое удобное приложение-переводчик.
XE Currency
Конвертер валют считается незаменимым помощником в чужой стране.
LINE
Популярное приложение для обмена текстовыми сообщениями и звонков при помощи аудио- и видеосвязи.
HyperDia
Приложение для того, чтобы следить за расписанием всех поездов по стране. Удобно, когда заранее планируешь свой маршрут.
Yomiwa
Если вы испытываете трудности с переводом меню в Японии, то это приложение для вас.
Онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды по всему миру, в том числе и по Японии.
MapsWithMe
Офлайн-карта. Самое главное — заранее скачать все необходимые города.