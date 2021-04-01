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Карты Google начнут показывать водителям экологически чистые маршруты
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Сегодня в 10:25

Карты Google начнут показывать водителям экологически чистые маршруты

Карты Google будут создавать маршруты для водителей так, чтобы они оставляли наименьший углеродный след.

Программа будет анализировать загруженность дорог, уровень выбросов машин и градус наклона дорог. Такие маршруты будут формироваться по умолчанию, но опцию можно отклонить. Если другие варианты будут быстрее, то система предложит сравнить уровень потенциального загрязнения, чтобы водитель мог выбрать подходящую поездку.

Кроме того, Google с июня будет предупреждать водителей о пересечении зон с низким уровнем выбросов, где ограничивается использование автомобилей, с высоким уровнем выхлопов, например, дизельных. Такие зоны есть в Великобритании, Испании, Германии, Франции и Нидерландах.

Источник: daily.afisha.ru

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#экология #google #googleкарты #водители
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