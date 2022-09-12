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Картины трех кыргызских режиссеров покажут на кинофестивале в Корее
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Сегодня в 09:57

Картины трех кыргызских режиссеров покажут на кинофестивале в Корее

На международном кинофестивале в Корее покажут три кыргызских фильма. Показы пройдут с 5 по 14 октября в Пусане.

В рамках кинофестиваля состоится премьера картин Айбека Дайырбекова «Запах полыни» и Таалайбека Кулмендеева «Продается дом». Фильмы включены в программу «Окно в мир кино Азии».

Также будет показана работа Караша Жанышова «Краски меланхолии». Она включена в конкурс азиатских короткометражных фильмов.

Пусанский международный кинофестиваль — крупнейший в Азии. Он проводится ежегодно в южнокорейском городе Пусане с 1996 года и специализируется на показе новых работ начинающих режиссеров.

Источник: 24.kg

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