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Картина, созданная роботом, была продана на аукционе в формате NFT-токена
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Сегодня в 10:59

Картина, созданная роботом, была продана на аукционе в формате NFT-токена

Робот «София», созданная в Гонконге, нарисовала картину и продала ее в формате NFT-токена. Цена цифрового произведения искусства на аукционе достигла почти 689 тысяч $.

«София» — это робот-гуманоид, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics. Она способна имитировать мимику лица, разговаривать и узнавать людей. По данным The Times of Israel, в 2017 году «София» получила гражданство Саудовской Аравии, став первым в мире гражданином-роботом.

По словам гендиректора компании Дэвида Хэнсона, «София» является произведением искусства, которое может создавать искусство.

Для написания картины «София» сотрудничала с итальянским художником Андреа Боначето, который рисовал ее портреты. Затем робот обработала портрет с помощью нейронных сетей и приступила к созданию собственного цифрового произведения искусства.

Картина, проданная на аукционе, представляет собой 12-секундный видеофайл. В нем портрет Боначето превращается в цифровую картину «София». Цифровой актив сопровождается физическим изображением, написанным «Софией».

Покупателем NFT-токена выступил коллекционер цифровых произведений искусства и художник, известный как 888.

Источник: rb.ru

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#искусство #софия #digitalart #робот #nft
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