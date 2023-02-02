Карина Юнусова о перспективах работы с TikTok, вдохновляющей бабушке и любимых брендах

Познакомились с Кариной Юнусовой и узнали о ее деятельности, чем помог TikTok и кому он подходит.





Карина Юнусова, 24 года, город — Алматы, блогер, эксперт по TikTok №1 в Казахстане, @qarinagram





О себе

Я из города Актау, переехала в Алматы восемь лет назад.

Мне нравится пробовать что-то новое. Иногда я называю себя человек-экспериментатор. Поэтому, когда в 2020 году TikTok стал набирать популярность, я стала изучать его. Мне был интересен не только развлекательный контент, но и полезный, информативный. Я не планировала работать в этой отрасли, зарабатывать. Но прошла обучение у одного эксперта из России, и он предложил мне заняться этим направлением в Казахстане. Все случилось органично.

Теперь я сама набираю учеников и обучаю их тому, что знаю. У TikTok огромные перспективы. Авторы учатся не только монтажу и съемке, но и креативу. Начинают понимать, как управлять вниманием аудитории. Люди растут и зарабатывают с помощью своего творчества. Но нужно понимать, что это такая же работа, как и всякая другая. Со временем она может превратиться в рутину, и иногда вы будете уставать. Поэтому важно, чтобы вам действительно нравилось это дело.

Благодаря TikTok я выросла как личность. У меня были свои комплексы и блоки, но благодаря платформе я избавилась от них. Негативные комментарии бывают, но я отношусь к ним спокойно.

Помимо работы, я учусь на первом курсе в Qamalladin University на digital-маркетолога. Мне нравится заниматься спортом. Уже больше года хожу в Invictus. Тренировки дают мне силу и заряд. Также я занимаюсь английским языком. Недавно начала посещать занятия по бачате. Еще люблю ходить в горы.

Мое близкое окружение — подруги, с которыми я дружу долгое время. Также рядом со мной всегда мои клиенты. У меня есть психолог и тренер по речи. Еще есть моя семья.

Слушаю, читаю и смотрю

Мне нравится изучать разные направления. Одна из книг, которая меня впечатлила — «Подсознание может все» Джона Кехо. Она о том, как работает наш мозг.

Еще люблю читать бизнес-литературу. Например, мне нравится книга «Никогда не ешьте в одиночку». Такое чтение помогает мне в работе с клиентами и личным брендом.

Я слушаю странную музыку. Такую, которую не включают при друзьях. Например, в моем плейлисте есть казахские исполнители: «МузАРТ», Макпал Исабекова, затем идет шансон — «Владимирский централ», а потом The Weeknd и Ed Sheeran.





Люблю смотреть фильмы и сериалы на Netflix или «Кинопоиске». Нравятся фильмы биографического жанра, например, «Зеленая книга», «Прислуга». Также нравится кино про бизнес, где показаны реальные события и ситуации. Например, фильм «Основатель» о развитии McDonald's.

Мой любимый фильм — «В погоне за счастьем». Это классный фильм с Уиллом Смитом в главной роли. Согласно сюжета, герой продавал сложное и тяжелое медицинское оборудование. В то время для этого нужно было в прямом смысле стучаться в каждую дверь. В Казахстане такая система работала где-то в 2005 годах. Я сама звонила людям и продавала пылесосы.

Из казахстанских фильмов мне нравятся комедии: «Бизнес по-казахски», «Каникулы off-line». Люблю то, что делают Salem Social Media. Особенно поразил сериал «5:32».

Кто и что вдохновляет

Меня вдохновляет бабушка. Ей 65 лет, но она сильная женщина. Сама создала бизнес, а когда случились трудности, помогала всей семье. Рано встает, много работает, постоянно двигается. При этом она современная, комментирует каждый мой пост. Для меня она большой авторитет, многому меня учит. Например, как грамотно обращаться с финансами.





Я люблю свой родной город Актау, но люблю и Алматы. Здесь улыбчивые люди, действительно хочется жить и радоваться. В Алматы я стала более открытой, амбициозной. Начала ходить в горы, заниматься спортом.

Меня вдохновляют разные ивенты. Люблю просто посидеть, выпить кофе на красивой террасе. Вдохновляюсь, когда провожу мастер-классы с друзьями, учениками, подписчиками. Это отвлекает от быта и помогает узнать что-то новое.

Я учусь отдыхать. Когда перешла во фриланс, начала работать 24/7. Решала задачи с утра до ночи, ездила на съемки в воскресенье и полностью исключила отдых. Постепенно поняла, что это неправильно, и начала предпринимать шаги для изменения ситуации. Приняла за правило: сначала планировать один день в неделю для отдыха, а уже потом работу. Также начала поощрять себя — позволять три маленьких удовольствия в неделю. Это может быть что-то простое, например, съесть пирожное, сходить на маникюр, часик полежать. Это действительно помогает.

Где провожу свободное время

Я часто провожу время в заведениях. Люблю ресторан Cafeteria, хожу туда со дня открытия. Часто сижу в кофейнях рядом с домом. Еще нравится «Куликовский», где можно попить кофе, поговорить по телефону и пойти дальше.

Люблю посещать бизнес-завтраки, мастер-классы, тренинги







Люблю горы. Перезаряжаюсь там новой энергией. Еще нравятся парки: Ботанический сад и Парк Первого Президента, особенно в весеннее время.

Одно из мероприятий, которое я люблю — «Креаторий». Там собираются эксперты, блогеры, предприниматели, и каждый делится своими инсайтами. В прошлый раз мне понравилась история становления и продвижения компании 1Fit.

Люблю посещать бизнес-завтраки, мастер-классы, тренинги. Нравятся трансформационные игры, но не про эзотерику, а, например, про денежное мышление.

Где что купить

Мне нравится бренд LIME. Их бутик есть в MEGA на Сейфуллина. Еще люблю Massimo Dutti. Как и многие, часто захожу в Zara. Из спортивной одежды нравятся The North Face, Nike. Из люкса покупаю только сумки.

Я долгое время ходила в разные салоны. Мне нравятся салоны Гаухар Амиркуловой. Еще я посещаю небольшие места: Chocolate и ÉSTA. А ухаживать за ресницами хожу к мастеру, который снимает небольшой кабинет, но при этом работает качественно. Такое я тоже люблю.

Умозаключение, которое изменило мою жизнь





Человек, который может меня всегда поддержать и быть мне опорой — это я сама.