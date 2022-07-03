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Карди Би выпустила совместный трек c Канье Уэстом и Lil Durk — это ее первая композиция с 2021 года
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Сегодня в 10:23

Карди Би выпустила совместный трек c Канье Уэстом и Lil Durk — это ее первая композиция с 2021 года

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би выпустила трек Hot Shit совместно c Канье Уэстом и Lil Durk.



После выпуска новой песни Карди Би намерена работать над вторым студийным альбомом.

Источник: daily.afisha.ru

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