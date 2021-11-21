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Карди Би выпустила новый трек Bet It
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Сегодня в 11:30

Карди Би выпустила новый трек Bet It

Американская певица Карди Би выпустила трек Bet It. Она написала его специально дебютному фильму Халли Берри Bruised.


В сети также появился альбом саундтреков к фильму. Это первая в истории полностью женская хип-хоп-пластинка, которая была спродюсирована Карди Би и Халли Берри.

В ее записи приняли участие H.E.R., Saweetie, City Girls, Latto, Flo Milli и другие артистки.


Картина «Удары» рассказывает о бывшем бойце смешенных единоборств Джеки, которая некогда оставила ринг и теперь работает уборщицей. Она не намерена возвращаться в спорт, однако все меняет ее сын, который переезжает к ней после смерти отца.

Фильм выйдет на Netflix 24 ноября.

Источник: daily.afisha.ru

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