Карди Би выпустила новый трек Bet It

Американская певица Карди Би выпустила трек Bet It. Она написала его специально дебютному фильму Халли Берри Bruised.





В сети также появился альбом саундтреков к фильму. Это первая в истории полностью женская хип-хоп-пластинка, которая была спродюсирована Карди Би и Халли Берри.

В ее записи приняли участие H.E.R., Saweetie, City Girls, Latto, Flo Milli и другие артистки.





Картина «Удары» рассказывает о бывшем бойце смешенных единоборств Джеки, которая некогда оставила ринг и теперь работает уборщицей. Она не намерена возвращаться в спорт, однако все меняет ее сын, который переезжает к ней после смерти отца.

Фильм выйдет на Netflix 24 ноября.

Источник: daily.afisha.ru