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Канье Уэст заявил, что его новый альбом Donda выйдет 24 июля
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Сегодня в 11:30

Канье Уэст заявил, что его новый альбом Donda выйдет 24 июля

Рэпер Канье Уэст заявил в twitter, что его новый альбом Donda выйдет в пятницу 24 июля. Также музыкант представил трек-лист, состоящий из 12 песен.

В трек-листе нового альбома отсутствует выпущенный ранее сингл Wash Us I

in Your Blood, записанный при участии Трэвиса Скотта. При этом в альбом вошли треки God’s Country, In God’s Country и New Bod. Эти песни должны были появиться в предыдущей работе музыканта, JesusIs King, но в финальный трек-лист не попали.

Donda станет десятым сольным альбомом музыканта. Предыдущая работа JesusIs King вышла в прошлом году.

Источник: daily.afisha.ru

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#каньеуэст #новыйальбом
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