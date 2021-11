Канье Уэст опубликовал делюкс-версию Donda

Канье Уэст, ныне известный как Йе, выпустил делюкс-версию Donda, вышедшей в конце августа. В альбоме пять новых композиций и переупорядоченный список треков.





Up from the Ashes, Remote Control Pt. 2, Never Abandon Your Family, Keep My Spirit Alive Pt. 2 и Life of the Party — дополнения к альбому. Последний трек записывался вместе с Андре 3000 и звучал на первой лайв-презентации Donda, но Уэст убрал всю ненормативную лексику из релиза.

Теперь в альбоме 32 трека, а его продолжительность составила 2 часа 11 минут.

Источник: daily.afisha.ru