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Канье Уэст опубликовал делюкс-версию Donda
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Сегодня в 11:08

Канье Уэст опубликовал делюкс-версию Donda

Канье Уэст, ныне известный как Йе, выпустил делюкс-версию Donda, вышедшей в конце августа. В альбоме пять новых композиций и переупорядоченный список треков.


Up from the Ashes, Remote Control Pt. 2, Never Abandon Your Family, Keep My Spirit Alive Pt. 2 и Life of the Party — дополнения к альбому. Последний трек записывался вместе с Андре 3000 и звучал на первой лайв-презентации Donda, но Уэст убрал всю ненормативную лексику из релиза.

Теперь в альбоме 32 трека, а его продолжительность составила 2 часа 11 минут.

Источник: daily.afisha.ru

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#музыка #треки #альбом #каньеуэст #donda
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