Канье Уэст анонсировал второй концерт в преддверии Donda

Канье Уэст проведет еще один концерт на стадионе Mercedes-Benz в Атланте. Он пройдет 5 августа, за день до релиза нового альбома Donda.

23 июля на стадионе Mercedes-Benz в Атланте состоялась вечеринка-презентация десятого студийного альбома Donda. Поддержать Уэста пришли его бывшая жена Ким Кардашьян и хип-хоп-исполнитель Рик Росс. Кроме того, в финале выступления появился голос Jay-Z, некоторые нашли в этом намек на новый совместный альбом двух хип-хоп-звезд.

Альбом должен был выйти в тот же день, но Канье передумал и перенес релиз на 6 августа, чтобы сделать «самый лучший продукт без спешки». Он даже остался жить на том же стадионе в Атланте, пока не закончит работу над новой пластинкой.

Источник: daily.afisha.ru