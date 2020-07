Канье Уэст работает над новым альбомом. Пластинку под названием God’s Country рэпер анонсировал в твиттере, опубликовав также тизер клипа к первому синглу Wash Us In The Blood.

Режиссером видео выступил кинематографист и современный художник Артур Джафа, который работал с Канье над проектом Love Is the Message, the Message Is Death 2016 года.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: ivona.bigmir.net