Канал Adult Swim показал промо-ролик «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом в роли Рика

Главные роли в промо исполнили Кристофер Ллойд, игравший доктора Эмметта Брауна в фильмах серии «Назад в будущее» и Джейден Мартелл.
C-132 #rickandmorty pic.twitter.com/oq54C9C5TW— adult swim (@adultswim) September 3, 2021
Появятся ли актеры в одном из фрагментов грядущей серии или с ними просто собираются выпустить полноценный рекламный ролик, неизвестно.
Ролик в твите подписали «C-132» — это кодовый номер одной из параллельных вселенных в «Рике и Морти», а именно — мира, в котором обитали Рик и Морти из первых номеров комикса по франшизе.
Источник: tjournal.ru