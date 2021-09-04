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Канал Adult Swim показал промо-ролик «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом в роли Рика
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Сегодня в 10:26

Канал Adult Swim показал промо-ролик «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом в роли Рика

Короткий 14-секундный ролик опубликовали в официальном твиттере канала Adult Swim в преддверии возвращения мультсериала — следующий эпизод должен выйти 5 сентября.

Главные роли в промо исполнили Кристофер Ллойд, игравший доктора Эмметта Брауна в фильмах серии «Назад в будущее» и Джейден Мартелл.



Появятся ли актеры в одном из фрагментов грядущей серии или с ними просто собираются выпустить полноценный рекламный ролик, неизвестно.

Ролик в твите подписали «C-132» — это кодовый номер одной из параллельных вселенных в «Рике и Морти», а именно — мира, в котором обитали Рик и Морти из первых номеров комикса по франшизе.

Источник: tjournal.ru

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