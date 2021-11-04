Канадский город будут отапливать энергией от майнинга биткоинов

Канадский майнер криптовалют MintGreen будет отапливать дома в Северном Ванкувере за счет майнинга биткоинов.

Коммунальное предприятие, которому MintGreen будет продавать тепло, обслуживает около 100 зданий. Технологию планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Запатентованные «цифровые котлы» MintGreen восстанавливают 96% электроэнергии, используемой для майнинга биткоинов, в виде тепла, которое затем используется для снабжения жилых домов и промышленных предприятий.

Компания использует технологию «погружения», которая улавливает тепло, вырабатываемое при майнинге, и направляет его в систему горячего водоснабжения. Затем энергия распределяется между потребителями, пояснил в интервью CoinDesk генеральный директор MintGreen Колин Салливан.

Планируется, что такая технология предотвратит попадание в атмосферу 20 тыс. метрических тонн парниковых газов.

Источник: incrussia.ru