Какую камеру купить начинающему блогеру. Рекомендации от Texnoplov

Саадулла Абдуллаев рассказал про пять камер, на которые стоит обратить внимание начинающим и опытным блогерам.





Саадулла Абдуллаев, 26 лет, город — Ташкент, блогер, инфлюенсер, @texnoplov, YouTube

О себе

Я автор YouTube-канала Texnoplov. За прошедшие два года наш проект стал самым крупным техноблогом в Узбекистане.

Одна из причин нашего успеха в том, что мы всегда поддерживаем качество наших роликов как содержательно, так и визуально. Поэтому люди спрашивают: на какие камеры мы снимаем и какие модели я могу посоветовать для блога? Вот несколько моих рекомендаций.





Топ камер для ведения блога





1. Sony A7 III





Мы сами работаем с этой камерой. Она может снимать 120 кадров в секунду в FullHD и 24/30 кадров в 4K. Хороша для съемок с рук и сидя. Также может снимать в формате s-log, что позволяет покрасить видео самостоятельно во время монтажа, поэтому цвета можно сделать сочнее и «киношнее».

Еще в моделях Sony ценится автофокус, который сам улавливает не только лицо, но и предметы, если их нужно держать в фокусе.

Такую камеру можно найти в районе $1500 без объектива. Она относительно недорогая и подойдет для тех, кто собирается заниматься блогингом профессионально, но не располагает большим бюджетом.





2. Insta360 X3





Эту камеру я советую тем, кто хочет снимать активные и подвижные видео-влоги. Она способна снимать на 360 градусов вокруг себя в качестве 4K. Ее можно нацепить на специальную палку и поднять над головой. От этого на видео появится ощущение, что вы снимали себя на дрон.

Еще есть приложение на телефон, которое позволяет следить за съемкой в режиме реального времени. А специальная программа на компьютере поможет вырезать нужные ракурсы из видео, которое было снято на 360 градусов, потому что весь горизонт не в состоянии поместиться в экран. Камеру можно найти за $700 вместе с палкой и картой памяти.

Советую посмотреть ролики на YouTube о том, какие креативные кадры можно делать с этой моделью.





3. Sony ZV E-10





Недорогая камера для начинающих блогеров за $500.

Отлично подойдет для тех, кто просто хочет испытать себя в этой сфере. Можно нацепить на штатив для статичной съемки или небольшой стабилизатор для съемки себя в движении. Если прикрепить еще и микрофон, у вас в руках будет готовый мобильный инструмент для контента.

Здесь хороший сенсор на 24 мегапикселя и запись видео в 4K с высоким битрейтом и кодеком, который сохраняет много информации о свете и цвете в кадре. Благодаря этому при монтаже легче красить и картинка выглядит более живой. Также на эту камеру крепится много разных объективов через переходник, из-за чего она универсальна.





4. GoPro HERO 11





Модель для тех, кто хочет не бояться за камеру и быть мобильным travel-влогером. Я креплю GoPro на капот или двери автомобиля, когда провожу скоростные тест-драйвы и делаю обзоры машин.

Эта камера не боится воды, пыли или грязи, снимает до 5.3K, а скорость кадров может достигать до 240FPS для замедленной съемки. Можно найти за сумму районе $500.





5. iPhone 14 Pro





Это не профессиональное устройство для съемки, но возможности, которые дает его камера, поразительны, учитывая, что это смартфон. Кадры в 4К и 60fps плюс кинематографичный режим позволят вам стать полноценным Instagram или TikTok блогером. Вам понадобится лишь хороший свет и звук.

Даже 0.5х камера в этом смартфоне снимает в хорошем качестве, из-за чего можно делать плавные наездные кадры без стабилизатора. А главное, смартфон может выводить видео в ProRes формате, что позволяет камере смартфона сохранять много информации об окружающей среде. Благодаря этому после монтажа, если сделать все правильно, можно выдать полноценную «киношную» картинку.

На сайте Apple можно приобрести за 1000-1100$.