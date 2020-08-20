Какой бизнес может зарегистрироваться в МФЦА и получить освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога

Dengi Media продолжает серию прямых эфиров для предпринимателей и рассказывает о новых возможностях для бизнеса. Мы поговорили с представителем МФЦА о регистрации бизнеса и английском праве. Читайте и смотрите полный эфир.

Аслан Кокаев — директор департамента поддержки участников МФЦА, AIFC Business Connect Ltd.

Асилбек Джумакулов — старший эксперт офиса регистратора Комитета по регулированию финансовых услуг МФЦА





Международный финансовый центр — это юрисдикция в рамках казахстанского правового поля, которая действует на принципах английского права. Английское право помогает иностранному бизнесу и инвесторам легче заходить на рынок, играть по тем правилам, к которым они привыкли.



Большая задача МФЦА — помогать предпринимателям и международному бизнесу комфортно заходить на рынок Казахстана и Центральной Азии. Сейчас в МФЦА зарегистрировано больше 520 компаний, которые можно разделить на 3 категории:

— компания-инвестор — физическое или юридическое лицо, которому интересны проекты в нашем регионе

— реальный бизнес — компании, которые ищут инвестиции

— консалтинговые компании — компании, которые помогают первой и второй категории наладить коммуникации, сопроводить контракты и структурировать сделки.

В МФЦА зарегистрированы такие компании, как «Сбербанк», China Construction Bank, China Development Bank, Ernst&Young, Freedom Finance.

Компании, оказывающие финансовые услуги, зарегистрировавшись в МФЦА, могут получить освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога. Также консалтинговые компании могут получить освобождение от этого налога, если оказывают услуги финансовым компаниям, которые тоже зарегистрированы в МФЦА.

В МФЦА могут зарегистрировать не только финансовые или консалтинговые компании, это может быть любой бизнес, и он тоже получит привилегии. Они могут получить налоговую преференцию на вывод дивидендов. Например, при регистрации компания стоила 100 000 $, через время она уже стоит 130 000 $, на прирост 30 000 $ компания не будет облагаться налогами.

Большое преимущество МФЦА — нетворкинг и бизнес-сообщество, здесь есть частные инвесторы, фонды, которые заходят в юрисдикцию, чтобы рассматривать разные проекты. Мы проводим мероприятия и встречи, где стараемся знакомить участников друг с другом.

Прежде чем зарегистрироваться в МФЦА, нужно определиться с видом деятельности компании и выбрать организационно-правовую форму, которая существует в центре. Наши организационно-правовые формы отличаются от казахстанских, это частные, публичные компании, компании специального подразделения, некоммерческие организации, частные фонды, инвестиционные компании и так далее.

МФЦА — это квалифицированная команда, которая готова помочь на каждом этапе, за каждым предпринимателем закреплен человек. Можно обратиться с любым вопросом, от поиска персонала до повышения их квалификации, для этого в МФЦА есть бюро непрерывного профессионального обучения.

При регистрации компании в МФЦА есть два параллельных процесса: регистрация юридического лица и процесс авторизации. Процесс авторизации необходим для получения лицензии, если ваша компания занимается консалтингом или оказывает финансовые услуги, это может занять некоторое время. Процесс регистрации бизнеса нерегулируемого вида деятельности занимает не больше пяти дней.

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