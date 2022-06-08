Каким должен быть современный PR-специалист — Максим Оларь о качествах, которые помогают в работе

Максим Оларь, PR-директор Kcell, рассказал, как попал в сферу PR, кто стал его наставником, и в чем особенности профессии.





Максим Оларь, 33 года, город — Алматы, PR-директор Kcell, @lost_moses

Как пришел в PR





Я десять лет работаю в сфере коммуникаций и связей с общественностью. Эта работа — наркотик. Адреналиновая игла, бесконечный квест, запутанный лабиринт, в котором не существует выхода. Первая зависимость наступает в момент, когда впервые видишь, что кто-то опубликовал твою писанину.

Путь был долгим и не очевидным. Я окончил гимназию с математическим уклоном и по настоянию родителей поступил на специальность: «Бизнес-администрирование». Так как я знал английский в совершенстве, выбор вуза был очевиден — KIMEP.

Спустя год я понял, что цифры не вызывают во мне особого трепета, а вот буквы — да. Поэтому нужно было действовать. Я перевелся на Факультет международной журналистики. Там познакомился со своим наставником Хэлом Фостером. Он увлек меня миром PR. После пар мы часто встречались в каком-нибудь баре, где я слушал его бесконечные истории о PR. А опыт у него, Хэла, мощный. Он, работал с Биллом Гейтсом.

Об особенностях работы PR-специалистов





PR — безграничная профессия. PR-специалист, который говорит, что знает все, скорее всего, обманщик или пустозвон. Эту отрасль невозможно постичь или пощупать. Поэтому она часто не дает спать.

Неважно, где ты работаешь. Пиарщик — человек, который искренне любит продукт и компанию. За десять лет мне выпал шанс поработать в различных структурах ООН. Это была моя мечта и я приложил немало усилий к этому. Но были и совершенно неожиданные места. Например, пенсионный фонд, где работала лучшая команда в моей жизни. Были и выставки, и небольшие PR-агентства. Такой «разноцветный» опыт полезен, так как он помогает смотреть на вещи под другим углом.

Интроверты тоже могут быть крутыми пиарщиками. Необходимость прямого общения сейчас сведена к минимуму. Нужно узнать, что люди думают о твоей компании? Используй социальные сети или Survey Monkey. Нужно отследить конверсию приглашения на пресс-конференцию? Используй Mailchimp и Google — формы для его рассылки. Хочешь познакомиться с журналистом или блогером? Будь поактивнее на его страничке в Facebook или Instagram.

Как построить успешную карьеру в PR





Во-первых, постоянно учитесь. PR, современные тренды и новые технологии идут рядом. Те, кто в свое время потратил много времени и сил и научился обращаться с факсом, были раздавлены, когда пришла пора разбираться с Facebook. Важно изучать зарубежные кейсы и их подходы. Они не всегда применимы к нашему рынку, но мы до этого дойдем. Используйте недорогие или даже бесплатные возможности учебы: LinkedIn Learning, Coursera, Udemy. Не пренебрегайте также и знаниями о продукте компании.

Во-вторых, не бойтесь спрашивать. Работа пиарщика непрерывно связана со сбором информации, и она почти всегда бывает непонятной. Смысл как раз и кроется в том, чтобы раскопать истину, рассказать историю на простом языке. Так, чтобы даже вашей әжеке было понятно, о чем идет речь. «Мы новую фичу на прод выкатили», — может с нашей помощью легко превратиться в увлекательную историю о том, как мобильное приложение компании спасает котиков от голода, напоминая хозяину о необходимости пополнить запасы корма, да еще и предлагает скидку на бандл.

В-третьих, нужно понимать, что ошибки — это единственный путь стать лучше. К ним нужно относиться спокойно, но нельзя отпускать их просто так. Это отличный шанс понять, как делать не нужно и что нужно сделать, чтобы ситуация не повторилась. Из количества ошибок и их анализа собирается хорошая база знаний.

Еще один совет: ставьте амбициозные цели. Хотите, чтобы вашу лапшу быстрого приготовления похвалил у себя в TikTok Джастин Тимберлейк? Или, может быть, вы хотите работать пресс-секретарем Президента США? Все выполнимо, если мечта становится амбициозной целью. Разница в том, что цель имеет план конкретных действий. Вы начинаете понимать, сколько времени вам нужно и какие усилия необходимо приложить, чтобы приблизиться к ней.

Ставьте амбициозные цели





Никому не верьте — это состояние должно стать профессиональной привычкой. Любую информацию необходимо перепроверить в нескольких источниках. Иначе в некоторых случаях ошибка может нанести серьезный материальный ущерб бизнесу. То же касается и большого количества ложных новостей. Было немало случаев, когда крупные компании и известные личности репостили где-нибудь в Twitter фейки.

Иногда для того, чтобы совершить прыжок веры, нужно отойти назад для разбега. Возникнет момент, когда вам придется выбирать между хорошей зарплатой на высокой должности в неинтересном вам проекте и международным проектом с меньшим окладом в роли обычного специалиста. Выбирайте второе.

Самое главное — получайте удовольствие от работы и пропускайте через себя все, о чем рассказываете. Однажды я писал интервью одного из руководителей компании на тему BigData. Я понял, насколько прекрасными могут быть технологии, как они помогают разным людям, делают нашу жизнь проще. Интервью получилось эмоциональным, человечным, его было легко понять и читать. Когда мы его выпустили, коллеги даже пустили слезу.