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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Какие цвета в тренде, о многослойности и какой главный цвет этого сезона
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Сегодня в 14:30

Какие цвета в тренде, о многослойности и какой главный цвет этого сезона

Мира Берген, 46 лет, родной город — Уральск, стилист, @mira_bergen​

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Карамельный цвет
Каждый сезон в моде есть один главный цвет. И этой осенью — это цвет ириски, жженой карамели или toffee. Вкусный оттенок, при одном взгляде на который на душе становится сладко.

Кожаная куртка

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пальто

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пуховики

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Пальто-рубашки
Не думаю, что этот тренд пришел надолго, поэтому, чтобы помодничать, стоит присмотреться к вариантам из масс-маркета.

Светлые оттенки смотрятся дорого и достойно.

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Пальто-рубашка может быть в клетку, может быть длинным. А может быть и то, и другое одновременно.

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Благодаря своей базовости легко сочетается с любой одеждой: брюки, юбки, легкие платья, трикотаж, спортивные костюмы.

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Где можно купить: Zara, Bershka, Stradivarius

Цветная кожа
Эковарианты цветной кожи давно покорили всех. И если традиционные черный и коричневый цвет для вас уже не самое модное, то самое время одеться в цветное.

Кожаное пальто цвета гуакамоле.

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Куртка-рубашка сложного оттенка, что-то между таут и карамелью.

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Цветная экокожа активно представлена в этом сезоне в масс-маркете.

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Тренчи
Тренчи остаются на пике популярности не первый сезон. Секрет такого успеха в том, что это именно тот предмет гардероба, который создает из любой фигуры идеальный силуэт.

Изначально тренч — это модное наследие военной формы. Поэтому классические цвета — это camel и хаки.

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Но также стоит обратить свое внимание на цветные варианты.

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Казахстанский бренд @melekatelier специализируется на цветных тренчах самых актуальных фасонов с размерным рядом от XS до XL.

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Многослойность
Принцип coat on coat, где мы носим не просто слои — рубашка, джемпер, пиджак, пальто — к чему мы давно привыкли, а переходим к более теплой версии:

пальто под пальто

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стеганый жилет под пальто. Традиционно себя зарекомендовали жилеты и тонкие куртки от японского бренда UNIQLO.

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пуховик под пальто

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И даже любимая косуха или джинсовая куртка не отправляются на антресоли, когда за окном похолодает. Они станут отличным утепляющим слоем под объемное пальто или пуховик.

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Основное правило многослойности — каждый слой должен быть заметен в образе.

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#стиль #стилист #тренды #тренч #осень2020
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