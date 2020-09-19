Какие цвета в тренде, о многослойности и какой главный цвет этого сезона

Карамельный цвет

Пальто-рубашки

Цветная кожа

Тренчи

Многослойность

Каждый сезон в моде есть один главный цвет. И этой осенью — это цвет ириски, жженой карамели или toffee. Вкусный оттенок, при одном взгляде на который на душе становится сладко.Не думаю, что этот тренд пришел надолго, поэтому, чтобы помодничать, стоит присмотреться к вариантам из масс-маркета.Где можно купить: Zara, Bershka, StradivariusЭковарианты цветной кожи давно покорили всех. И если традиционные черный и коричневый цвет для вас уже не самое модное, то самое время одеться в цветное.Тренчи остаются на пике популярности не первый сезон. Секрет такого успеха в том, что это именно тот предмет гардероба, который создает из любой фигуры идеальный силуэт.Принцип coat on coat, где мы носим не просто слои — рубашка, джемпер, пиджак, пальто — к чему мы давно привыкли, а переходим к более теплой версии:Традиционно себя зарекомендовали жилеты и тонкие куртки от японского бренда UNIQLO.не отправляются на антресоли, когда за окном похолодает. Они станут отличным утепляющим слоем под объемное пальто или пуховик.Основное правило многослойности — каждый слой должен быть заметен в образе.