Какие цвета в тренде, о многослойности и какой главный цвет этого сезона

Карамельный цвет
Каждый сезон в моде есть один главный цвет. И этой осенью — это цвет ириски, жженой карамели или toffee. Вкусный оттенок, при одном взгляде на который на душе становится сладко.
Кожаная куртка
пальто
пуховики
Пальто-рубашки
Не думаю, что этот тренд пришел надолго, поэтому, чтобы помодничать, стоит присмотреться к вариантам из масс-маркета.
Светлые оттенки смотрятся дорого и достойно.
Пальто-рубашка может быть в клетку, может быть длинным. А может быть и то, и другое одновременно.
Благодаря своей базовости легко сочетается с любой одеждой: брюки, юбки, легкие платья, трикотаж, спортивные костюмы.
Где можно купить: Zara, Bershka, Stradivarius
Цветная кожа
Эковарианты цветной кожи давно покорили всех. И если традиционные черный и коричневый цвет для вас уже не самое модное, то самое время одеться в цветное.
Кожаное пальто цвета гуакамоле.
Куртка-рубашка сложного оттенка, что-то между таут и карамелью.
Цветная экокожа активно представлена в этом сезоне в масс-маркете.
Тренчи
Тренчи остаются на пике популярности не первый сезон. Секрет такого успеха в том, что это именно тот предмет гардероба, который создает из любой фигуры идеальный силуэт.
Изначально тренч — это модное наследие военной формы. Поэтому классические цвета — это camel и хаки.
Но также стоит обратить свое внимание на цветные варианты.
Казахстанский бренд @melekatelier специализируется на цветных тренчах самых актуальных фасонов с размерным рядом от XS до XL.
Многослойность
Принцип coat on coat, где мы носим не просто слои — рубашка, джемпер, пиджак, пальто — к чему мы давно привыкли, а переходим к более теплой версии:
пальто под пальто
стеганый жилет под пальто. Традиционно себя зарекомендовали жилеты и тонкие куртки от японского бренда UNIQLO.
пуховик под пальто
И даже любимая косуха или джинсовая куртка не отправляются на антресоли, когда за окном похолодает. Они станут отличным утепляющим слоем под объемное пальто или пуховик.
Основное правило многослойности — каждый слой должен быть заметен в образе.