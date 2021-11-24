Какие технологические решения ищет Евразийский банк и при чем здесь первый финтех-акселератор Казахстана 

Асель Абдрахманова, руководитель направления корпоративных инноваций в Tech Hub МФЦА

Последние годы наблюдаем такие тренды как рост безналичных платежей, мобильного банкинга, e-commerce, появляются регуляторы песочницы, а также множество институтов поддержки местной стартап экосистемы: различные технологические хабы, акселераторы и венчурные фонды. Казахстан — хорошая площадка, откуда стартапы могут масштабироваться дальше. Программа интересна стартапам тем, что дает возможность:— запуска пилота сразу на несколько значимых казахстанских банков— масштабирования на новые рынки— поддержки от организаторов программы.Общее, что объединяет эти банки — прогрессивный менеджмент, хорошая технологическая экспертиза, регулярный запуск цифровых сервисов и опыт финансирования внешних решений. Мы вместе ищем различные решения. Не только финтех, но и классические банковские сервисы для розницы, МСБ, корпоративных клиентов, автоматизации бизнес процессов в банке, информационной безопасности, телефонии и call-centr’ов. Есть запрос по маркетингу, продажам, HR и обучению сотрудников, геймификации, интеграции с государственными сервисами.

Условия участия в акселераторе стандартные:

— наличие MVP

— соответствие направлениям поиска

— команда от двух человек

— наличие юридического лица.

Сергей Михайлов, руководитель направления аналитики, центр инноваций Евразийского банка

С теми, кто пройдет первичный отбор, свяжутся эксперты ФРИИ, чтобы отобрать 30 проектов. Эти проекты будут готовить для онлайн-сессии с топ-менеджментом банков. Каждый банк отберет по десять решений.Прежде всего, это касается самых востребованных клиентами продуктов и сервисов. Банк был традиционным лидером в автокредитовании автомобилей в Казахстане, поэтому понятно, почему мы первыми оцифровали процесс автокредитования и вместе с автопартнерами запустили его онлайн. Проект был разработан в кратчайшие сроки и представлен впервые на рынке СНГ в июле 2021 года.В течение последних двух лет банк активно привлекает роботов и искусственный интеллект к работе с клиентами. Первыми стали роботы-коллекторы, которые общаются с клиентами, допустившими задолженность по кредиту. Позже роботов начали использовать в телемаркетинге и HR, где они проводят собеседования с кандидатами на массовые специальности.Это позволяет развиваться, искать новые инициативы и применять их в своей деятельности. Мы позиционируем приложение Smartbank как основной канал продаж. Поэтому видим долгосрочную цель в том, чтобы расширять в нем набор сервисов и дополнительных услуг. Это будет удобно для клиентов. С другой стороны, это интересно и для банка, ведь за счет этого увеличивается поток клиентов и LTV.Витрина должна быть персонализированной, так как для нас важно понимать клиентов и предоставлять им релевантные для них услуги. Мы с удовольствием рассмотрим такие инициативы.

Подрастающее поколение — это будущие клиенты банка, некоторые уже ими являются. Они станут старше, но какие-то привычки останутся с ними на долгие годы. Мы хотим, чтобы такой привычкой была лояльность к банку. У нас есть возможность выпуска для ребенка дополнительной карты к основной родительской. Но мы рассматриваем отдельный карточный продукт для ребенка с удобными сервисами и планируем в ближайшее время его выпускать.

Важно повышать финансовую грамотность детей, поэтому нам нравится идея с отдельным мобильным приложением для них. Любопытно узнать, есть ли среди стартап сообщества ребята, которым также небезразлична эта тема. Хотим выпустить карты для школьников и студентов, которыми они смогут оплачивать услуги в своих учебных учреждениях. В этом направлении также рассматриваем проекты, связанные с биометрией.

Кроме того, нас привлекает направление геймификации для разных клиентов, будь то молодое поколение или уже взрослые люди. Рынок геймификации достаточно узок, поэтому будем рады найти новые идеи и продукты среди молодого стартап сообщества.

Мы на этапе знакомства с подходом к созданию суперприложений, присматриваемся к этому направлению. Иногда получаем противоречивые отзывы. Ключевая проблема таких приложений — вопрос удобства.

Бакытжан Ешмухамбетов, директор офиса поддержки участников, Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, о других возможностях для стартапов

— government технологии— сервисы, которые позволят нарастить клиентскую базу.Евразийский банк стремится предоставлять наилучший клиентский опыт с применением инноваций, преимущественно в онлайн-режиме. Мы открыты к новым идеям.Подавайте заявки на сайте финтех акселератора, будем рады поработать вместе!Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub был создан в 2018 году по инициативе Первого Президента РК.Партнер этого направления — школа Alem, которая работает по лицензии Ecole 42. Обучение бесплатное, но необходимо пройти две онлайн-игры, чтобы определить уровень критического и логического мышления. Плюс у Astana Hub есть и другие программы: No code, которая помогает резидентам, не имеющим навыков программирования, пройти обучение и создавать стартапы, и Start up school для всех желающих узнать, что такое стартап и как он создаетсяПомимо того, что мы создаем площадки Invest Day и Demo Day, куда приглашаем венчеров и ангелов, также осуществляем финансирование от самого Astana HubОсновное, через что мы развиваем это направление — упрощение налогового и визового режимов. Также предоставляем помещения на территории технопарка.





Асель Абдрахманова, руководитель направления корпоративных инноваций в Tech Hub МФЦА, резюмировала

Казахстан — крупнейшая экономика в Центральной Азии и вторая — в СНГ, после России. Мы — растущий рынок с большим потенциалом для внедрения инноваций и технологий. Казахстан занимает 25-ое место в мире по рейтингу легкости ведения бизнеса, а по конкурентоспособности экономики — 55-ое. Среди различных секторов экономики Казахстана выделяется банковский как наиболее прогрессивный в части внедрения технологий. Всего в Казахстане 23 банка, суммарно их активы превышают 80 миллиардов долларов. Несмотря на пандемию, банки показывают хорошую динамику роста и запускают новые цифровые сервисы.

Tech Hub МФЦА — это отдельная экосистема, которая базируется на английском праве и дает возможность компаниям привлекать инвестиции, венчурный капитал и легко масштабироваться. Совместно с зарубежными партнерами мы проводим программы акселерации, конкурсы и открытые демо-дни.

Не теряйте время, подавайте заявки, ждем ваших решений.