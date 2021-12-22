Какие стартапы Казахстана привлекли больше всего инвестиций в 2021 году

Продолжаем подводить итоги 2021 года. Собрали самые интересные стартапы, которые привлекли крупные инвестиции на развитие и масштабирование своей идеи.





JET — $3 000 000









Сервис JET запустился в Алматы 1 марта 2021 года. Стартап стал первым кикшерингом, который внедрил страховку на поездки.

На данный момент компания работает в Казахстане, Сербии, Армении, Белоруссии, Украине, Грузии. В ноябре этого года проект привлек $3 000 000 инвестиций от частных казахстанских и российских инвесторов, которые команда планирует потратить на расширение географии в странах Восточной Европы и Центральной Азии.





Cerebra — $1 000 000





В основе технологии Cerebra — искусственный интеллект, который позволяет диагностировать признаки инсульта в течение десяти минут. В результате пациенту назначается незамедлительное лечение, минимизируется риск смертности и потери функций. Кроме того, платформа позволяет специалистам обмениваться опытом и запрашивать второе мнение удаленно.

Летом этого года стартап получил инвестиции в размере $1 000 000 от главы Freedom Holding Corp., бизнесмена Тимура Турлова. В планах Cerebra установить технологию во всех инсультных центрах страны.





CTOgram — $700 000





CTOgram помогает водителям находить автоуслуги от проверенных поставщиков и автомобильные товары, такие как запчасти от оптовых торговцев, на простой в использовании платформе, которая уже обслужила 180 000 автовладельцев. К платформе подключено более 1100 автосервисов.

В декабре этого года проект получил инвестиции на $700 000, которые будут направлены на внедрение CTOgram по всей территории СНГ.





Clockster — $450 000





Clockster — это приложение для автоматизации рутинных процессов в компании. С помощью технологии можно отслеживать время прихода работников, управлять расписанием, проверять статистику и аналитику. К тому же система интегрирована с биометрическими устройствами — может распознавать лица менее чем за секунду и измерять температуру человека.

За лето 2021 года Clockster зарегистрировал в три раза больше клиентов, чем за последние три года, и привлек инвестиции в размере $450 000 от мировой венчурной компании и акселератора 500 Global.





Adapt — $250 000









Adapt представляет собой приложение в сфере мобильной коммерции для малого бизнеса. Платформа позволяет за три минуты запустить через телефон профессиональный интернет-магазин. Любой предприниматель может мгновенно загружать товары, подключать способы доставки и оплаты, получать заказы через уведомления и WhatsApp. Adapt позволяет собирать такие данные, как объемы продаж, аналитика посещаемости и конверсии по товарам. Основываясь на этой информации, приложение прогнозирует и дает предпринимателям рекомендации для принятия решений.

Проект получил финансовую помощь от американского венчурного фонда 500 Global в размере $250 000 на расширение.





ApartX — $130 000

ApartX — приложение для владельцев посуточной арендной недвижимости. Команда предоставляет оборудование — программное обеспечение, умный замок и видео-регистратор в квартиру. С их помощью можно контролировать заказы, создавать бронирования и просматривать статистику.

OneVision — $100 000





В марте 2021 года стартап привлек инвестиции в размере $130 000 при оценке в $2 000 000 от управляющей инвестиционной компании Activat.OneVision — сервис интернет-эквайринга для сайтов и мобильных приложений с полным спектром платежных опций для бизнеса в сфере e-commerce. Система предлагает клиентам такие опции, как: сохранение банковских карт, платежи в один клик, QR оплата и ручное выставление счета, отмена платежа из личного кабинета, интеграцию с Apple Pay и Samsung Pay.

В 2021 году OneVision был оценен в $1 000 000 и привлек инвестиции в размере $100 000, благодаря участию в программе акселерации Investment Readiness Accelerator при фонде MOST Ventures.





TerenOi — $100 000





Проект представляет собой обучающую платформу для детей и взрослых, где можно подобрать преподавателя по индивидуальным критериям. Интерактивные виртуальные занятия делают процесс усвоения знаний доступным и интересным. Обучение ведется на казахском, русском и английском языках.

В августе этого года команда TerenOi привлекла инвестиции на сумму $100 000 от инвесторов.





Squares.kz — $100 000





Squares.kz — первый в Казахстане сервис поиска и аренды помещений для проведения любых мероприятий. Площадка позволяет арендовать фотостудии, фитнес и конференц-залы, театры, загородные дома, коворкинги и бизнес-пространства. За каждое бронирование пользователи получают 5% кэшбэка на личный счет, которые можно потратить в следующий раз.

Проект был создан в мае 2021 года и привлек инвестиции в размере $100 000 через несколько месяцев от инвестиционно-предпринимательского клуба Shanyraq.





Logizi — $50 000





Logizi — это первый интегратор логистических решений в Казахстане. Сервис позволяет управлять всеми службами доставки в одном интерфейсе и анализировать основные показатели эффективности логистики. Также стартап помогает оптимизировать системы доставки за счет подбора лучшего решения.

В июле Logizi получил сертификат на $50 000 от фонда Quest Ventures.





Python RPA — $50 000​





Продукт компании Seiko Labs, Python RPA представляет собой платформу роботизации бизнес-процессов. Она входит в тройку наиболее популярных площадок по количеству внедрений. В основе стартапа — программное обеспечение, выполняющее рутинные процессы за компьютером как человек. Автоматизированная система позволяет исключить ошибки и человеческий фактор и работает круглосуточно без перерывов.

В этом году Python RPA участвовали в акселерационной программе Kazakhstan Digital Accelerator, созданную QazTech Ventures совместно с сингапурским венчурным фондом Quest Ventures и получили инвестиции в размере $50 000.





SmarTestPrep — $50 000​

Онлайн-платформа SmarTestPrep помогает талантливым ученикам из любой страны попасть в лучшие университеты мира и получить стипендии и гранты. Команда также осуществляет качественную подготовку к международным тестам: NUFYPET, IELTS, SAT, TOEFL.

Стартап стал финалистом акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator и получил $50 000 на развитие.





BeGame — $50 000​

BeGame — это первая децентрализованная платформа для облачного гейминга в Центральной Азии. Игры запускаются на специальных компьютерах, а видео транслируются через интернет. Для запуска достаточно только скачать приложение-установщик.

Летом 2021 года BeGame привлек инвестиции в размере $50 000 от фонда Quest Ventures.





Recruit.ai — $50 000​





Recruit.ai представляет собой модель искусственного интеллекта для отбора резюме, которая рекомендует наиболее подходящих кандидатов. Система позволяет ускорить рекрутинг на 70%, заменить телефонные звонки на голосовых ботов и проанализировать рабочий путь потенциального сотрудника.

Участник Kazakhstan Digital Accelerator, стартап смог стать финалистом и забрать чек на сумму в $50 000.





IN-VR — $50 000





Сервис по живой трансляции обучения и мероприятий в виртуальной реальности IN-VR позволяет оптимизировать время и расходы на проведение образовательных и культурных ивентов. Благодаря инновационной системе участники могут сохранить все преимущества личного присутствия: вовлеченность, сфокусированность, реалистичность изображения и интерактивность.

В этом году стартап привлек $50 000 инвестиций на расширение бизнес-моделей.





AI Labs — $50 000





Идея стартапа заключается в разработке разговорных интерфейсов с искусственным интеллектом — роботом, который отвечает на вопросы и консультируют клиентов бизнеса, тем самым разгружая колл-центр. Команда проводит клиентов через все стадии, от внедрения прототипа до производства.

Стартап AI Labs вышел в финал акселерационной программы и получил $50 000 от QazTech Ventures и Quest Ventures.





OQUDA — $10 000





Проект представляет собой платформу для помощи студентам в поступлении в зарубежные вузы. OQUDA на одной площадке объединяет в своей работе специалистов по разным вопросам: оформлению визы, нотариальным услугам, рекрутинговым агентствам.

В этом году стартап стал победителем Astana Hub Battle и получил $10 000 на масштабирование.