Какие сериалы выйдут в 2023 году: проекты по «Звездным войнам», игре The Last of Us и не только

Собрали самые интересные сериалы, которые планируют выпустить в 2023 году.
«Мэйфейрские ведьмы»
Жанр: ужасы, фэнтези
Режиссеры: Хайфа Аль-Мансур, Майкл Аппендаль, Аксель Кэролин
В главных ролях: Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Тонгай Арнольд Чириса
Премьера: 8 января 2023, AMC
Роуэн Филдинг обладает паранормальными способностями, но они тесно связаны с тайнами некоего поместья.
«Одни из нас»
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, драма
Режиссер: Джереми Уэбб, Али Аббаси, Нил Дракманн
В главных ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Ник Офферман
Премьера: 15 января 2023, HBO Max
Сериал по мотивам одноименной видеоигры The Last of Us. По сюжету, контрабандист Джоэл и девушка-подросток Элли объединяются и помогают друг другу в странствиях по руинам США.
«Асока»
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, приключения
Режиссер: Дэйв Филони
Премьера: 12 марта 2023
В главных ролях: Розарио Доусон, Хейден Кристенсен, Мэри Элизабет Уинстэд, Рэй Стивенсон
Сериал по «Звездным войнам». Асока Тано — джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера. Она охотится за адмиралом Трауном, чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера.
«Ведьмак», 3 сезон
Жанр: фэнтези, приключения, драма, ужасы
Режиссеры: Алик Сахаров, Стивен Серджик, Шарлотта Брандстром
В главных ролях: Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Мими Дивени
Премьера: лето 2023, Netflix
Новые приключения Геральта из Ривии, Цири, Йен и других героев начнутся летом 2023 года.
«Очень странные дела», 5 сезон
Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, триллер, драма, детектив
Режиссеры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви
В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Наталия Дайер, Милли Бобби Браун
Премьера: осень 2023, Netflix
Финальный сезон шоу, в котором история должна подойти к логическому завершению.
«Аватар: Последний маг воздуха»
Жанр: фэнтези, боевик, драма, комедия, детектив, приключения
Режиссеры: Майкл Гой, Розанна Лян, Джет Уилкинсон, Джаббар Райсани
В главных ролях: Гордон Кормье, Кьявентийо Тэрбелл, Иэн Аусли, Даллас Лю
Премьера: 2023, Netflix
Сериал в жанре фэнтези, адаптация одноименного мультсериала 2005 года. Премьера запланирована на Netflix.
«Секретное вторжение»
Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения
Режиссеры: Томас Безуча, Али Селим
В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман
Премьера: 2023
Спецагент Ник Фьюри возвращается на Землю, чтобы разобраться с новой угрозой. Он пытается остановить скруллов — инопланетян, которые маскируются по людей.
«Задача трех тел»
Жанр: фантастика, драма, детектив, триллер
Режиссер: Леон Ян
В главных ролях: Эдвард Чжан, Юй Хэвэй, Чэнь Цзинь, Ван Цзывэнь
Премьера: 2023
В 2006 году нанотехнолог становится свидетелем череды странных событий в мировой науке. Ученые совершают самоубийства. Кто-то или что-то пытается затормозить научный прогресс на Земле.
«Кумир»
Жанр: драма
Режиссеры: Сэм Левинсон, Эми Саймец
В главных ролях: Лили-Роуз Депп, The Weeknd, Сюзанна Сон
Премьера: 2023
Сериал, который стоит посмотреть, что увидеть игру Лили-Роуз Депп и The Weeknd. По сюжету, лидер культа вступает в отношения с восходящей поп-звездой.
«Падение дома Ашеров»
Жанр: ужасы, драма
Режиссеры: Майк Флэнаган, Майкл Фимоньяри
В главных ролях: Карла Гуджино, Уилла Фицджералд, Зак Гилфорд
Премьера: 2023
Мини-сериал в жанре сверхъестественного и ужасов, созданный Майком Флэнаганом для Netflix на основе рассказа Эдгара Аллана По.
«Джентльмены»
Жанр: боевик, комедия, криминал
Режиссер: Гай Ричи
В главных ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Джоэли Ричардсон
Премьера: 2023
Сериал, основанный на одноименном фильме Гая Ричи. Главную роль сыграет Тео Джеймс.