Какие сериалы выйдут в 2023 году: проекты по «Звездным войнам», игре The Last of Us и не только

Собрали самые интересные сериалы, которые планируют выпустить в 2023 году.





«Мэйфейрские ведьмы»





Жанр: ужасы, фэнтези

Режиссеры: Хайфа Аль-Мансур, Майкл Аппендаль, Аксель Кэролин

В главных ролях: Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Тонгай Арнольд Чириса

Премьера: 8 января 2023, AMC

Роуэн Филдинг обладает паранормальными способностями, но они тесно связаны с тайнами некоего поместья.





«Одни из нас»







Жанр: ужасы, фантастика, боевик, драма

Режиссер: Джереми Уэбб, Али Аббаси, Нил Дракманн

В главных ролях: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Ник Офферман

Премьера: 15 января 2023, HBO Max

Сериал по мотивам одноименной видеоигры The Last of Us. По сюжету, контрабандист Джоэл и девушка-подросток Элли объединяются и помогают друг другу в странствиях по руинам США.





«Асока»





Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, приключения

Режиссер: Дэйв Филони

Премьера: 12 марта 2023

В главных ролях: Розарио Доусон, Хейден Кристенсен, Мэри Элизабет Уинстэд, Рэй Стивенсон

Сериал по «Звездным войнам». Асока Тано — джедай и бывший падаван Энакина Скайуокера. Она охотится за адмиралом Трауном, чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера.





«Ведьмак», 3 сезон





Жанр: фэнтези, приключения, драма, ужасы

Режиссеры: Алик Сахаров, Стивен Серджик, Шарлотта Брандстром

В главных ролях: Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Мими Дивени

Премьера: лето 2023, Netflix

Новые приключения Геральта из Ривии, Цири, Йен и других героев начнутся летом 2023 года.





«Очень странные дела», 5 сезон





Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, триллер, драма, детектив

Режиссеры: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви

В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Наталия Дайер, Милли Бобби Браун

Премьера: осень 2023, Netflix

Финальный сезон шоу, в котором история должна подойти к логическому завершению.





«Аватар: Последний маг воздуха»

Жанр: фэнтези, боевик, драма, комедия, детектив, приключения

Режиссеры: Майкл Гой, Розанна Лян, Джет Уилкинсон, Джаббар Райсани

В главных ролях: Гордон Кормье, Кьявентийо Тэрбелл, Иэн Аусли, Даллас Лю

Премьера: 2023, Netflix

Сериал в жанре фэнтези, адаптация одноименного мультсериала 2005 года. Премьера запланирована на Netflix.





«Секретное вторжение»





Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения

Режиссеры: Томас Безуча, Али Селим

В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман

Премьера: 2023

Спецагент Ник Фьюри возвращается на Землю, чтобы разобраться с новой угрозой. Он пытается остановить скруллов — инопланетян, которые маскируются по людей.





«Задача трех тел»





Жанр: фантастика, драма, детектив, триллер

Режиссер: Леон Ян

В главных ролях: Эдвард Чжан, Юй Хэвэй, Чэнь Цзинь, Ван Цзывэнь

Премьера: 2023

В 2006 году нанотехнолог становится свидетелем череды странных событий в мировой науке. Ученые совершают самоубийства. Кто-то или что-то пытается затормозить научный прогресс на Земле.





«Кумир»





Жанр: драма

Режиссеры: Сэм Левинсон, Эми Саймец

В главных ролях: Лили-Роуз Депп, The Weeknd, Сюзанна Сон

Премьера: 2023

Сериал, который стоит посмотреть, что увидеть игру Лили-Роуз Депп и The Weeknd. По сюжету, лидер культа вступает в отношения с восходящей поп-звездой.





«Падение дома Ашеров»





Жанр: ужасы, драма

Режиссеры: Майк Флэнаган, Майкл Фимоньяри

В главных ролях: Карла Гуджино, Уилла Фицджералд, Зак Гилфорд

Премьера: 2023

Мини-сериал в жанре сверхъестественного и ужасов, созданный Майком Флэнаганом для Netflix на основе рассказа Эдгара Аллана По.





«Джентльмены»





Жанр: боевик, комедия, криминал

Режиссер: Гай Ричи

В главных ролях: Тео Джеймс, Кая Скоделарио, Джоэли Ричардсон

Премьера: 2023

Сериал, основанный на одноименном фильме Гая Ричи. Главную роль сыграет Тео Джеймс.