Какие обновления появились в TikTok, Instagram, Telegram и WhatsApp

Делимся новостями и последними обновлениями, которые появились в Telegram, Instagram, TikTok и других приложениях.





TikTok





Аналитики исследовательской компании Insider Intelligence опубликовали прогноз, по которому сервис TikTok в 2022 году заработает на рекламе более $11 миллиардов. Данный показатель превысит сумму основных конкурентов социальной сети — Twitter и Snap.

Компания занимает четвертое место в списке самых дорогих медиабрендов Brand Finance. Стоимость бренда достигла $59 миллиардов.





В приложении тестируют функцию магазина. Пока она запущена в Малайзии, Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Китае и Великобритании. Это нововведение для прямых эфиров на тему шопинга, их выделяют значком в виде сумки. При нажатии на кнопку пользователи могут ознакомиться с доступными товарами.

В мае приложение запустило инструмент для поисков аналитики, услуга действует по всему миру. Инструмент называется Insight. Для использования необходимо выбрать нужную локацию в списке и указать необходимые фильтры.

Социальная сеть также предоставила сервисам управления SMM-продвижением доступ к профилям пользователей. В их числе: Brandwatch, Dash Hudson, Emplifi, Hootsuite, Khoros, Later, Sprinklr и Sprout Social. Платформы могут ознакомиться с показателями вовлеченности, производительности и эффективности.

Instagram





Социальная сеть тестирует полноэкранный вид ленты.

Компания также объявила о решении поддерживать блокчейны. Таким образом, приложение будет интегрировать NFT. Пользователям будут доступны кошельки Trust Wallet, Coinbase и другие. Пока в тестовой версии участвует ограниченное количество инфлюенсеров.





На главном сайте приложения появилось обновление — подборка контента по темам. При выборе темы пользователям доступны публикации в виде списка. Основные: танцы, еда и напитки, дом и сад, музыка, изобразительное искусство. Далее представлены подтемы и соответствующие публикации.

Социальная сеть разработала шрифт Instagram Sans, который будут использовать в рекламе, «Историях» и в Reels. Также в приложении изменили цвета логотипа.

Telegram





Telegram выпустил обновление, которое позволит создавать звуки уведомлений. Они доступны в библиотеке сервиса.





Также пользователи смогут сами настроить таймер отключения оповещений более чем на восемь часов и автоматического удаления сообщений от двух дней до четырех месяцев.

1 мая компания выпустила пробную версию приложения для iOS с услугой Telegram premium. Это платная премиум-подписка. Пока что пользователи новой версии имеют доступ к большему количество анимации.

WhatsApp





Социальная сеть запустила новые функции. Теперь в чатах можно отправлять реакции на сообщения. Пока доступно несколько вариантов, но компания планирует увеличить количество эмодзи.





В мессенджере увеличили размеры файлов для отправления. Пользователи могут делиться контентом размером до 2 ГБ. До этого можно было делиться файлами до 100 МБ.

Также в приложении можно открывать группы и добавлять до 512 человек, но максимальное количество — 256 участников в одной группе.

Snapchat









Snapchat стал самой быстрорастущей социальной сетью по результатам финансовой отчетности за первый квартал этого года. Количество пользователей увеличилось до 332 миллионов, это на 18% больше в сравнении с показателями прошлого года. Также выручка материнской компании Snap выросла до $1,06 миллиардов.

YouTube

Компания представила обновление, по которому на дорожке воспроизведения можно увидеть самые интересные части ролика. Пользователям будут видны фрагменты видео, которые оказались более популярными.