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Какие объекты откроют в Казахстане с 3 августа
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Сегодня в 10:16

Какие объекты откроют в Казахстане с 3 августа

С 3 августа в Казахстане начнут работать ТРЦ, ТД и салоны красоты при условии соблюдения санитарного дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования.

Деятельность инфраструктурных объектов будет разрешена с 3 августа при достижении показателя репродуктивности инфекции менее одного.

Объекты смогут работать при условиях:

— ТРЦ, ТД, торговые сети, крытые продовольственные, непродовольственные рынки с ограничением по времени и дням

— детские кабинеты коррекции, образовательные и развивающие центры, кружки в группах не более пяти человек

— детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп

— парикмахерские, салоны красоты, оказывающие косметические и косметологические услуги, а также маникюра и педикюра по предварительной записи.

Разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением дистанции, а также тренировки национальных сборных не более 30 человек.

Сохраняются требования по социальному дистанцированию граждан в любых общественных местах, одновременному нахождению в одном месте не более трех человек.

Дистанционная форма занятости остается для не менее 80 % сотрудников государственных органов и офисов различных компаний.

Городской транспорт будет работать с ограничениями по времени, заполняемостью не более 50 %, соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличием кондукторов.

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#казахстан #салонкрасоты #трц
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