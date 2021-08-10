Какие навыки нужны junior-разработчику, чтобы получить работу

Почти каждому начинающему разработчику страшно перед собеседованием: вдруг их базовых знаний и умений недостаточно? В разных IT-компаниях требования к junior могут отличаться.

Молодые, но уже опытные разработчики IT-компаний Казахстана и Кыргызстана, рассказали, какие навыки необходимы для старта карьеры в IT.





Юрий Сиротенко, 28 лет, Team Lead PHP-разработчик финтех-компании Wooppay

Junior-разработчику полезно иметь такие навыки, как самообучаемость, усидчивость, дисциплинированность, а также системное мышление, планирование и управление временем. Если речь о технических навыках, то большую роль играет понимание таких вещей, как алгоритмы и структуры данных, объектно ориентированное и функциональное программирование, а также основы баз данных.

Начинающему разработчику следует знать английский язык, так как большая часть документальных первоисточников к различным технологиям поставляется именно на этом языке.

Начинающему разработчику следует знать английский язык







Перед поиском работодателя важно основательно подойти к формированию резюме, зафиксировать все свои достижения, проекты и наработки, а также уделить внимание описанию уже имеющихся профессиональных навыков. Перед собеседованием, я бы предложил детально изучить деятельность компании, а также проработать вопросы, которые могут быть заданы по специализации.

Для повышения профессиональных навыков, рекомендую воспользоваться различными курсами, например, такими, как предлагает Учебный Центр «Специалист».





Ник Ногай, 31 год, Team Lead компании Namba One

В первую очередь, требуется знание языка программирования и умение описывать простейшие задачи в коде. Может показаться очевидным, но, к сожалению, приходилось сталкиваться со случаями, когда на собеседовании ребята не могли сделать простейший обход массива.

Нужно знать основные термины, принятые в профессии. Это не только пригодится в работе, но также произведет правильное впечатление на собеседовании и поможет преодолеть барьеры понимания. Опытный разработчик сможет понять джуна, но ситуации бывают разными. Нередки случаи, когда старшие разработчики отказывают собеседуемому просто потому, что не поняли или не захотели разбираться в том, что сказал джун.

Джун должен уметь учиться самостоятельно. Это чуть ли не самый важный аспект, который многие упускают. Дело не только в усидчивости и упорстве. На одном ментальном усилии невозможно чему-то научиться. Ожидается, что джун может и будет искать, фильтровать, обрабатывать и воспринимать информацию из разных источников. Причем делать это упорядоченно и системно. Помимо чисто технических навыков, джуну нужны навыки работы в команде. К таким навыкам относятся умение высказываться, слушать, аргументированно спорить, в общем — общаться с людьми.

Нужно знать основные термины, принятые в профессии







Учитывая современный рынок, знание английского уже необязательно. Достаточно много работы на рынках стран СНГ. Но знание иностранного языка всегда открывает новые рынки и возможности, особенно — английского, так как де-факто это язык, на котором описывается подавляющее большинство руководств, документаций и деловой переписки.

В резюме постарайтесь не включать явно лишнюю информацию с целью увеличить количество текста. Резюме должно быть кратким, но емким. Стандартное резюме обычно включает в себя контактную информацию, места работы\учебы, навыки и умения. Для того, чтобы выделиться на общем фоне к резюме можно приложить сопроводительное и\или рекомендательное письмо. Сопроводительное письмо можете писать в свободном стиле, укажите в нем почему вы хороший кандидат и чем вы выгодно отличаетесь от остальных соискателей. Резюме и прочие документы прикладывайте в формате PDF. Также не забывайте о нормах делового письма. Текст должен включать в себя: тему, приветствие, описание и подпись.





Артем Федоскин, 28 лет, Lead Tech Product Manager школы программирования «Алем»





Прежде всего junior-разработчик должен иметь большое желание работать, потому что другими скиллами похвастаться сильно не может. Из hard skills — это базовые навыки программирования, алгоритмов и понимания работы тех технологий, которыми необходимо пользоваться на данной позиции. Очень хорошо, когда у джуна есть один или два законченных pet-проекта, которыми можно поделиться на GitHub.

Не нужно владеть английским в совершенстве, но нужно понимать, что без умения читать документацию и StackOverflow будет сложно.

Junior-разработчик должен иметь большое желание работать, потому что другими скиллами похвастаться сильно не может

Желательно показать свое резюме людям с опытом. Когда я искал работу Data Scientist’а, я выложил свое резюме в Slack-канал Open Data Science, где получил много полезных советов и отзывов. Что касается собеседования, то я не думаю, что на позицию джуна будут спрашивать сильно сложные вещи.

Я сторонник классического обучения по книжкам, поэтому могу посоветовать книги от издательства O’Reilly. Выбираете технологию или сферу, куда хотите податься, находите книжку от этого издательства и запираетесь с ней дома на несколько недель. Серия Head First поможет разобраться даже в самых сложных технологиях. Ну и, конечно же, поступайте к нам в alem.school, где, пройдя отборочный этап, вы уже будете крепким джуном.





Ринат Байгужинов, 27 лет, главный backend-разработчик Kazdream Technologies





Начинающему разработчику важно сохранять терпение и обладать упорством. Начинающий специалист не может обладать навыками эксперта. Да, будут ошибки в начале пути. Не бойтесь, двигайтесь дальше, развивайтесь. Чтобы чему-то научиться нужно время, ошибки и неудачи. Не стоит по каждому вопросу обращаться к коллегам. Ищите в Google, пытайтесь решать проблему самостоятельно. Такой подход экономит не только ваше время, но и время коллег. Любопытство должно подтолкнуть на изучение новых технологий или вдохновить на собственный мини-проект.

Junior-разработчик должен владеть: базовыми знаниями языка программирования, знанием протокола HTTP (HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста»), знанием баз данных и построением запросов к ней.

Без знания английского языка не удастся стать высококвалифицированным специалистом и сделать карьеру в большинстве IT-отраслей. На английском языке написана вся документация и книги.Технологии меняются быстро, а переводить все не успевают. Незнание языка станет большой проблемой. Знания, которые вы получили на уроках английского языка, могут быть достаточны на первых этапах изучения, но их нужно развивать. Нужно освоить не только разговорный, но и технический английский.

В резюме IT-специалиста не должно быть размытости, если вы хотите получить конкретную работу







В резюме IT-специалиста не должно быть размытости, если вы хотите получить конкретную работу. У вас не будут переспрашивать или уточнять информацию, которая важна для той или иной позиции. Пустословие в резюме — дурной тон, с ним, ваше письмо с высокой долей вероятности может отправиться в корзину рекрутера.

Не пишите то, чем не владеете. Ложь всплывает либо во время собеседования, либо во время работы. Не выдавайте желаемое за действительное. Составляйте честное резюме. Важно привести такие аргументы, чтобы ваш будущий работодатель понял: вы приходите не с нулевым, а с некоторым багажом. Можно указать примеры вашего кода или пройденные курсы. Хорошим решением станет сопроводительное письмо, в котором вы укажите, почему хотите работать в этой компании. Опишите, почему именно вы нужны компании и подходите на эту должность. Работодатель увидит, что вы понимаете, чем занимается компания и какие она выпускает продукты.

Курсов много. Предостаточно площадок для самообразования, и стоимость их доступна, есть и бесплатные курсы. Важно пробовать все, искать, самостоятельно обучаться. Изучайте курсы на Coursera, Udemy. Также есть отличный бесплатный курс CS50 от Гарвардского университета на YouTube. Чем больше вы практикуетесь, тем ценнее ваша кандидатура для работодателя.