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Какие компании Кыргызстана привлекли крупные инвестиции в 2021 году
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Вчера в 13:30

Какие компании Кыргызстана привлекли крупные инвестиции в 2021 году

Namba Group


nambaone.app

Группа IT-компаний из Кыргызстана. Первый продукт — namba.kg, был создан в 2007 году. Сейчас экосистема развивает несколько успешных проектов: Namba One, Namba Pay, Namba Food, Namba Way, Namba Market, NambaTrade, Namba Profi, K-money и ряд других сервисов.

Осенью этого года бренд привлек инвестиции от казахстанского венчурного фонда MOST. Сумма сделки составила миллион долларов. В планах компании построить собственный digital-банк.


ОloloAkJol


ololo.city

Коворкинг-резорт ОloloAkJol — это отель в селе Кош-Кель, на берегу озера Иссык-Куль. Главная особенность пансионата в том, что он предназначен для удаленной работы и учебы фрилансеров, сотрудников современных компаний и студентов.

Весной этого года компания AV Frontiers заключила с Оlolo group соглашение об инвестициях. Финансирование будет осуществляться на протяжении 5 следующих лет. Средства будут использованы для трансформации номерного фонда, а также для подготовки пансионата к работе круглый год.


UR NAVIGATOR


urnavigator.ru

UR NAVIGATOR — это онлайн-сервис, который предоставляет клиентов для юристов на российском рынке. Он включает в себя CRM и ERP-системы, а также отделы юридических call-центров и продаж. Офис компании находится в Бишкеке.

Осенью этого года кыргызский бизнес-акселератор Accelerate Prosperity инвестировал средства в проект. Оценка превысила миллион долларов.


Частная школа «Академия Купуева»


@kupuev.academy

«Академия Купуева» — частная школа, которая находится в городе Ош. Учебное учреждение открыли двое кыргызстанцев — Аселия и Мирсаид Купуевы. Ее особенность — инновационная учебная программа.

В 2021 году школа получила $700 тысяч от инвестиционных компаний AV Ventures и AV Frontiers. Данные средства планируется потратить на строительство второго кампуса с кабинетами для занятий, столовой, зонами для отдыха, занятий спортом и творческих кружков.


Cool Bro’s


coolbrs.com

Cool Bro’s — компания по производству трикотажных изделий из Кыргызстана, крупнейшая сеть швейных фабрик в СНГ. Работает на рынке уже 15 лет, а на трех фабриках организации трудится 1500 человек. Бренд осуществляет экспорт одежды в Казахстан, Россию и другие страны.

Недавно компания получила инвестиции от фонда Highland Capital. Сумма финансирования составила $1,5 миллиона. Средства будут направлены на расширение сети фабрик.


Codify LMS


codify.lms

Codify LMS — система для автоматизации учебных процессов и ведения бизнеса. Сервис предоставляет еженедельный и ежемесячный отчет, позволяет управлять всеми курсами, а также предоставляет полную информацию о каждом курсе и студенте. Основатель компании — IT-предприниматель из Кыргызстана Динара Руслан.

В этом году продукт Codify LMS прошел отбор в сингапурский акселератор Antler. По результатам акселерационной программы сервис получил инвестиции в размере $100 000.

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