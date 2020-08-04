Какие изменения ждут кыргызстанцев в августе

Образование





Для учителей и учащихся планируют выложить 7000 видеоуроков на платформу oku.edu.gov.kg. В будущем курсы также помогут молодым преподавателям приобрести нужный опыт. Учебная программа меняться не будет, учащиеся должны освоить материал в соответствии с предметными стандартамиАбитуриенты получают два талона на каждый онлайн-тур. Третий этап пройдет 3-5 августа.

Авиасообщение





— в августе кыргызстанцам, прибывающим в Россию, необходимо сдать ПЦР-тест. Анализ должен быть сделан не ранее трех дней до прибытия. Принимают результаты лабораторий «АкваЛаб». Подлинность данных будут проверять онлайн. Те граждане, которые прилетают для трудоустройства, также соблюдают 14-дневный карантин.

Инфраструктура





— продлили время работы городских заведений. Кроме того, изменен график общественного транспорта:

— городской пассажирский транспорт работает в будни с 07:00 до 11:00 и с 14:00 до 23:00. В выходные дни — обязательная дезинфекция, транспорт курсировать не будет

— торговые центры площадью свыше 100 квадратных метров — супермаркеты, торговые центры, дома, комплексы, сети магазинов — работают ежедневно с 07:00 до 00:00

— кафе и рестораны, а также другие точки общественного питания — с 07:00 до 22:00, при этом разрешается работать службам доставки еды при строгом соблюдении санитарных норм, еда навынос без ограничения времени

— столичные рынки работают каждый день с 09:00 до 17:00.



Технологии





— MegaCom запустил облачный сервис MegaCloud. Платформа хранит в безопасности файлы разных форматов. Для регистрации необходимо иметь номер телефона, при этом интернет-трафик не расходуется. Первые 30 дней пользования бесплатные



— с 10 августа начинает работу служба контроля «Тулпар». Специалисты будут проверять наличие карт для продажи у водителей, знакомить пассажиров с правилами посадки и высадки, использования карты и валидаторов. Стандартные синие карты можно приобрести у водителей, в офисах мобильных операторов или в отделениях ГП «Кыргызпочтасы» за 50 сомов. В стоимость включена одна бесплатная поездка. Красные карточки для льготной категории горожан все так же выдаются в здании районных акиматов и в городском троллейбусном управлении.

Бизнес





. В рамках этой программы Минфин уже выделил комбанкам 2,2 млрд сомов. Инвесторов планируют искать среди иностранных государств и международных институтов.



Источники: kaktus.media, 24.kg

Источник фотографии: @mikedudin