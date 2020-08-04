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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Какие изменения ждут кыргызстанцев в августе
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Сегодня в 10:50

Какие изменения ждут кыргызстанцев в августе

Образование


— первая четверть пройдет дистанционно. Для учителей и учащихся планируют выложить 7000 видеоуроков на платформу oku.edu.gov.kg. В будущем курсы также помогут молодым преподавателям приобрести нужный опыт. Учебная программа меняться не будет, учащиеся должны освоить материал в соответствии с предметными стандартами

— в августе для педагогов запустят вебинары по технологиям онлайн-обучения

— во втором туре поступления в вузы подали 15 тысяч 131 талон. Абитуриенты получают два талона на каждый онлайн-тур. Третий этап пройдет 3-5 августа.

Авиасообщение


— в августе кыргызстанцам, прибывающим в Россию, необходимо сдать ПЦР-тест. Анализ должен быть сделан не ранее трех дней до прибытия. Принимают результаты лабораторий «АкваЛаб». Подлинность данных будут проверять онлайн. Те граждане, которые прилетают для трудоустройства, также соблюдают 14-дневный карантин.

Инфраструктура


— продлили время работы городских заведений. Кроме того, изменен график общественного транспорта:

— городской пассажирский транспорт работает в будни с 07:00 до 11:00 и с 14:00 до 23:00. В выходные дни — обязательная дезинфекция, транспорт курсировать не будет

— торговые центры площадью свыше 100 квадратных метров — супермаркеты, торговые центры, дома, комплексы, сети магазинов — работают ежедневно с 07:00 до 00:00

— кафе и рестораны, а также другие точки общественного питания — с 07:00 до 22:00, при этом разрешается работать службам доставки еды при строгом соблюдении санитарных норм, еда навынос без ограничения времени

— столичные рынки работают каждый день с 09:00 до 17:00.

Технологии


— MegaCom запустил облачный сервис MegaCloud. Платформа хранит в безопасности файлы разных форматов. Для регистрации необходимо иметь номер телефона, при этом интернет-трафик не расходуется. Первые 30 дней пользования бесплатные

— с 10 августа начинает работу служба контроля «Тулпар». Специалисты будут проверять наличие карт для продажи у водителей, знакомить пассажиров с правилами посадки и высадки, использования карты и валидаторов. Стандартные синие карты можно приобрести у водителей, в офисах мобильных операторов или в отделениях ГП «Кыргызпочтасы» за 50 сомов. В стоимость включена одна бесплатная поездка. Красные карточки для льготной категории горожан все так же выдаются в здании районных акиматов и в городском троллейбусном управлении.

Бизнес


— на программу поддержки предпринимателей собираются потратить 14 млрд сомов в этом году и 40 млрд сомов — в следующем. В рамках этой программы Минфин уже выделил комбанкам 2,2 млрд сомов. Инвесторов планируют искать среди иностранных государств и международных институтов.


Источники: kaktus.media, 24.kg

Источник фотографии: @mikedudin

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