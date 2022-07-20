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Какие форматы постов в Instagram лучше работают в 2022 году
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Сегодня в 18:00

Какие форматы постов в Instagram лучше работают в 2022 году

Вечно актуальные вопросы «Какие посты работают в Instagram лучше? Чего публиковать больше?». В интернете можно найти много разных мнений на этот счет, не имеющих никаких подкреплений статистикой. Поэтомe livedune.ru провел небольшое исследование и нашел ответы на эти вопросы, подкрепленные цифрами.

Делимся результатами с вами.

Для исследования livedune.ru взяли аккаунты, у которых:
— минимум 1000 подписчиков
— минимум 100 лайков в среднем
— посты за первое полугодие 2022 года.

Итого получилась выборка из 101 тысячи аккаунтов и 5 миллионов 930 тысяч постов.
Вот что интересного livedune.ru увидели

Первым делом они посмотрели, какие форматы в Instagram любят больше и чаще публикуют. Чаще всего публикуют «изображения» — 45% всех постов. Это объясняется простотой подготовки контента.

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Но так ли они эффективны, как популярны? Отталкиваясь от того, что по частоте постинга лидируют «изображения» livedune.ru изучили, насколько другие посты отличаются по разным метрикам от «изображений». Поэтому реакции, охваты и прочие метрики ниже для формата «изображения» брали за 100%.

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Больше всего лайкают нашумевшие Reels. Этот формат собирает на 94% больше лайков, чем изображения. На 60% больше, чем «карусели» и на 76% больше, чем «видео». Такой отрыв формата Reels объясняется обилием fan-контента.

А вот комментируют больше всего «видео» — на 126% чаще, чем «изображения». На втором месте по среднему количеству комментариев у формата «карусель». Они уступают «видео» всего на 14%. Reels уступают «видео» на 55%.

IMG_5405 (1).JPG

По сохранениям снова лидируют Reels. Этот формат постов сохраняют чаще, чем «изображения» на 350%. Внушительная разница. И тут снова возвращаемся к содержанию контента. Часто в ленте Reels можно увидеть полезные посты с советами по обработке фото и видео, а также лайфхаки и разные полезные находки.

На втором месте по среднему количеству сохранений «Карусель». Они уступают Reels на 90%. На третьем — «видео». Их сохраняют реже, чем Reels на 197%. Поэтому если хотите поделиться чем-то полезным с подписчиками, лучше это сделать в формате Reels.

IMG_5406 (1).JPG

Лайкают и сохраняют хорошо Reels, комментируют «видео». Но непонятно, какой же формат самый эффективный. Под эффективностью следуем понимать сумму реакций: лайки + комментарии + сохранения. Поэтому смотрим, как будет выглядеть рейтинг форматов по усредненному отношению реакций.

И снова лидируют Reels — они набирают на 170% больше усредненных реакций, чем «изображения». На 36% больше, чем «карусель» и на 72% больше, чем «видео».

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И по охватам снова лидируют Reels. Они получают на 25% больше охвата, чем «изображения», на 22% больше, чем «карусель». И на 21% больше, чем «видео». Здесь объяснения излишни, так как все мы помним борьбу Instagram и Tik Tok, благодаря которой пользователи первой соцсети вспомнили, что такое органические охваты.

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Если смотреть на соотношение среднего охвата постов к лайкам, то снова лидирует Reels.

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По соотношению среднего охвата постов к комментариям вырываются вперед форматы «видео» и «карусель».

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Картина по соотношению среднего охвата постов к сохранениям показывает примерно то же распределение по форматам — лидируют Reels, на втором месте «карусель».

Выводы


 В битве статики и динамики победила дружба. Если оценивать эффективность постов по сумме реакций, то лидируют Reels и «карусель». То есть публикуя чаще посты этих форматов, вы увеличите количество взаимодействия подписчиков с постами. Тем самым увеличите охваты, ведь именно под количество и частоту взаимодействий заточены алгоритмы Instagram.

Если хотите больше лайков, публикуйте Reels, комментариев — «видео», сохранений — Reels и «каруселей».

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