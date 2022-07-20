Какие форматы постов в Instagram лучше работают в 2022 году

Делимся результатами с вами.
Для исследования livedune.ru взяли аккаунты, у которых:
— минимум 1000 подписчиков
— минимум 100 лайков в среднем
— посты за первое полугодие 2022 года.
Итого получилась выборка из 101 тысячи аккаунтов и 5 миллионов 930 тысяч постов.
Вот что интересного livedune.ru увидели
Первым делом они посмотрели, какие форматы в Instagram любят больше и чаще публикуют. Чаще всего публикуют «изображения» — 45% всех постов. Это объясняется простотой подготовки контента.
Но так ли они эффективны, как популярны? Отталкиваясь от того, что по частоте постинга лидируют «изображения» livedune.ru изучили, насколько другие посты отличаются по разным метрикам от «изображений». Поэтому реакции, охваты и прочие метрики ниже для формата «изображения» брали за 100%.
Больше всего лайкают нашумевшие Reels. Этот формат собирает на 94% больше лайков, чем изображения. На 60% больше, чем «карусели» и на 76% больше, чем «видео». Такой отрыв формата Reels объясняется обилием fan-контента.
А вот комментируют больше всего «видео» — на 126% чаще, чем «изображения». На втором месте по среднему количеству комментариев у формата «карусель». Они уступают «видео» всего на 14%. Reels уступают «видео» на 55%.
По сохранениям снова лидируют Reels. Этот формат постов сохраняют чаще, чем «изображения» на 350%. Внушительная разница. И тут снова возвращаемся к содержанию контента. Часто в ленте Reels можно увидеть полезные посты с советами по обработке фото и видео, а также лайфхаки и разные полезные находки.
На втором месте по среднему количеству сохранений «Карусель». Они уступают Reels на 90%. На третьем — «видео». Их сохраняют реже, чем Reels на 197%. Поэтому если хотите поделиться чем-то полезным с подписчиками, лучше это сделать в формате Reels.
Лайкают и сохраняют хорошо Reels, комментируют «видео». Но непонятно, какой же формат самый эффективный. Под эффективностью следуем понимать сумму реакций: лайки + комментарии + сохранения. Поэтому смотрим, как будет выглядеть рейтинг форматов по усредненному отношению реакций.
И снова лидируют Reels — они набирают на 170% больше усредненных реакций, чем «изображения». На 36% больше, чем «карусель» и на 72% больше, чем «видео».
И по охватам снова лидируют Reels. Они получают на 25% больше охвата, чем «изображения», на 22% больше, чем «карусель». И на 21% больше, чем «видео». Здесь объяснения излишни, так как все мы помним борьбу Instagram и Tik Tok, благодаря которой пользователи первой соцсети вспомнили, что такое органические охваты.
Если смотреть на соотношение среднего охвата постов к лайкам, то снова лидирует Reels.
По соотношению среднего охвата постов к комментариям вырываются вперед форматы «видео» и «карусель».
Картина по соотношению среднего охвата постов к сохранениям показывает примерно то же распределение по форматам — лидируют Reels, на втором месте «карусель».
Выводы
В битве статики и динамики победила дружба. Если оценивать эффективность постов по сумме реакций, то лидируют Reels и «карусель». То есть публикуя чаще посты этих форматов, вы увеличите количество взаимодействия подписчиков с постами. Тем самым увеличите охваты, ведь именно под количество и частоту взаимодействий заточены алгоритмы Instagram.
Если хотите больше лайков, публикуйте Reels, комментариев — «видео», сохранений — Reels и «каруселей».