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Какие авиарейсы запустят в Казахстане в этом году
91
Главный

Сегодня в 08:25

Какие авиарейсы запустят в Казахстане в этом году

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов в ходе заседания Комитета по финансам и бюджету Сената перечислил авиарейсы, которые планируется открыть и возобновить в текущем году.

В этом году из Казахстана начнутся полеты по девяти направлениям, в их числе Париж, Франция, Карачи и Лахор, Пакистан, Самарканд, Узбекистан, Прага, Чехия, Мумбаи, Индия и другие города.

Также новые направления появятся и на внутренних рейсах: Астана — Жезказган, Астана — Павлодар, Караганда — Жезказган, Кокшетау — Шымкент, Тараз — Атырау.

Источник: tengritravel.kz

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