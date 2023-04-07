Какие авиарейсы запустят в Казахстане в этом году

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов в ходе заседания Комитета по финансам и бюджету Сената перечислил авиарейсы, которые планируется открыть и возобновить в текущем году.

В этом году из Казахстана начнутся полеты по девяти направлениям, в их числе Париж, Франция, Карачи и Лахор, Пакистан, Самарканд, Узбекистан, Прага, Чехия, Мумбаи, Индия и другие города.

Также новые направления появятся и на внутренних рейсах: Астана — Жезказган, Астана — Павлодар, Караганда — Жезказган, Кокшетау — Шымкент, Тараз — Атырау.

Источник: tengritravel.kz



