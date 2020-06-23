Как живут в Ленинском районе Бишкека: 3 истории местных жителей

Анжелика Медведева, город — Бишкек, агент по недвижимости Milan Estate Agents, linkedin
Об истории
Я знаю немного из истории района, но соседи и близкие рассказывали, что все здесь связано с заводом имени Ленина. Он занимал большую часть территории. Завод до сих пор работает и экспортирует товары в Россию.
Недалеко от завода для рабочих специально был построен рабочий городок. Многие городские не могли найти здесь нужный переулок, потому что путались в кольцевых улицах. В моем детстве здесь был парк с кинотеатром, где собирались все с округи.
В Ленинском районе все чувствовали себя безопасно, соседи не закрывали двери домов, по улицам стояли бочки с квасом и газированной водой.
Еще одним известным местом была баня на пересечении улиц Некрасова — Гагарина. Туда ходили купаться практически все семьи. Популярная баня была возле бассейна «Дельфин», где сейчас открыт SPA-салон. А бассейн до сих пор посещают взрослые и дети.
Дальше по Гагарина располагался важный на то время объект — ипподром «Ак кула». И достопримечательностью города называли железную дорогу, которая проходила через весь Бишкек. На первой станции «Пишпек-1» располагался районный центр и небольшой парк.
Всем, кто жил в этом районе, запомнилось кафе-мороженое, которое находилось в здании «Детского мира». Внутри было несколько белых столиков, где готовили вкусные пирожные. Рядом с местным ЦОН-ом работало два магазина продуктов.
Как изменился район
Больше всего район запоминается тенью от многочисленных деревьев, отсутствием пыли и в теплое время года журчанием арыков.
Прогуляться и отдохнуть все ходят в парк развлечений имени Фучика. Здесь рядом стадион, бассейн, много аттракционов и зелени. В детстве мы собирали в парке землянику, а также сюда водили детей во время летних лагерей. По дороге в парк пахнет томатами, потому что рядом завод по производству томатной пасты.
Также популярное место — сквер Ганди, который раньше назывался бульвар Молодой гвардии. Это памятное место с цветущими акациями.
Сейчас можно посетить территорию вокруг завода со стороны проспекта Манаса. Здесь есть мост над дорогой, откуда делают красивые и интересные фотографии. Приятно пройтись вверх до ВДНХ, где высажена аллея тополей. Это одно из излюбленных мест для прогулок.
В Ленинском районе работает известный на всю страну Ошский базар, где кроме продуктов можно найти небольшой рынок «Кыял» с национальной одеждой, инструментами и другими товарами. Обычно сюда приходят туристы из других стран. На рынке можно купить знаменитые сухофрукты и орешки.
Екатерина Светачева, город — Бишкек, Head of Marketing в Yalla Classifieds, Клуб маркетологов города Бишкек, facebook
Об истории
Я 27 лет прожила в бараках Ленинского района. Бараки — это дома на четырех хозяев, которые выдавали работникам завода.
Здесь все жили как большая и дружная семья. Мы ходили друг к другу на чай, развлекались во дворе. Район был многонациональным — вместе жили русские, кыргызы, цыгане. Со временем люди стали уезжать за рубеж, а их дома выкупали.
Для меня этот район связан с воспоминаниями о детстве. Здесь мы играли в «выбивалы», воровали персики и активно проводили время. Вокруг бараков постепенно строились особняки, коттеджи, а сейчас и многоэтажные дома.
В Ленинском районе дружили все улицы — Севастопольская, Фурманова, Шота Руставели и проспект Мира. Это было особое место в городе. Наши дворы стали меньше, а некоторые и совсем исчезли.
Местом притяжения в районе был стадион «Инструментальщик». С ним связаны теплые воспоминания всех местных жителей. Здесь играли в футбол, бегали по зеленой траве и занимались спортом. Вместо него построили торговый центр Asia Mall.
Как изменился район
Сейчас район полностью изменился. Первые две улицы по проспекту Мира и Фурманова еще сохранили прежний облик. Здесь сложно жить людям с семьей, потому что нет инфраструктуры для колясок или детей. Но в Ленинском находится самая классная школа в городе — СОШ №25, где училась вся наша семья. После ремонта школа выглядит достойно, продолжает выпускать хороших учеников.
В районе находится хорошая Государственная поликлиника №2, где работают отличные врачи. А также открыт Хирургический центр, который славится своими специалистами на весь Кыргызстан.
Я люблю этот район за людей и зелень вокруг. Здесь можно сходить к речке, прогуляться вдоль завода Ленина. Хорошая и ухоженная территория рядом с БГУ.
Из ресторанов Ленинского района я бы порекомендовала Dolce Vita. Мы ходим в заведение с 2006 года, и для нас это эталон итальянской пиццы с хорошим обслуживанием.
Бишкекчане любят район за самый большой торговый центр с разным выбором брендов. Здесь хороший фуд-корт, а также широкая детская площадка. Рядом работает большой супермаркет «Фрунзе», куда можно сходить за продуктами. Есть все для комфортной жизни.
Наргиз Башманова, город — Бишкек, маркетолог @bishkek_kg
Об истории
В школе мы учили, что первое название района — Пролетарский, после чего район города Фрунзе был преобразован в Ленинский. На территории Ленинского раньше всего возникли крупнейшие заводы. Поэтому здесь проживал рабочий класс.
Сейчас здесь функционирует больше 70 промышленных предприятий.
Район всегда считался комфортным местом для проживания туристов. Здесь открывали отели и много точек общественного питания. А также в пешей доступности основные достопримечательности города.
Мне он запомнился зелеными проспектами и большим количеством людей.
Как изменился район
Я живу в Ленинском районе, потому что мне удобно добираться до работы. Я часто взаимодействую с посольствами, а здесь поблизости открыли посольства США, КНР, Казахстана и Беларуси.
Район всегда отличался высоким уровнем образования. Местные выбирают здесь престижный кыргызско-турецкий женский лицей, Республиканский турецкий лицей и гимназию Indigo. Также удобно, что поблизости больше 10 университетов на выбор.
Источник фотографии: @mikedudin
Мы любим прогуляться по проспекту Чуй и Манаса, Московской улице. Здесь находятся дома с красивой отделкой в виде античных колонн и резных балконов. Отличное место для прогулок и отдыха на скамейках в летнее время по бульвару Молодой гвардии.
В сезон спектаклей мы с семьей посещаем театр «Тунгуч» или Национальную филармонию.
В районе открыты популярные в городе заведения: кофейня Adriano Coffee, итальянская кофейня Positano и кондитерский дом Куликовский. Также удобно добираться до супермаркета «Фрунзе» или Globus — самых больших в городе.