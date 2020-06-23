Как живут в Ленинском районе Бишкека: 3 истории местных жителей

Анжелика Медведева, город — Бишкек, агент по недвижимости Milan Estate Agents, linkedin









Об истории

Как изменился район

Екатерина Светачева, город — Бишкек, Head of Marketing в Yalla Classifieds , Клуб маркетологов города Бишкек, facebook













Об истории

Как изменился район

Наргиз Ба шманова, город — Бишкек, маркетолог @ bishkek_kg













Об истории

Как изменился район





Он занимал большую часть территории. Завод до сих пор работает и экспортирует товары в Россию.Многие городские не могли найти здесь нужный переулок, потому что путались в кольцевых улицах. В моем детстве здесь был парк с кинотеатром, где собирались все с округи.Туда ходили купаться практически все семьи. Популярная баня была возле бассейна «Дельфин», где сейчас открыт SPA-салон. А бассейн до сих пор посещают взрослые и дети.И достопримечательностью города называли железную дорогу, которая проходила через весь Бишкек. На первой станции «Пишпек-1» располагался районный центр и небольшой парк.Внутри было несколько белых столиков, где готовили вкусные пирожные. Рядом с местным ЦОН-ом работало два магазина продуктов.Больше всего район запоминается тенью от многочисленных деревьев, отсутствием пыли и в теплое время года журчанием арыков.Здесь рядом стадион, бассейн, много аттракционов и зелени. В детстве мы собирали в парке землянику, а также сюда водили детей во время летних лагерей. По дороге в парк пахнет томатами, потому что рядом завод по производству томатной пасты.Это памятное место с цветущими акациями.Здесь есть мост над дорогой, откуда делают красивые и интересные фотографии. Приятно пройтись вверх до ВДНХ, где высажена аллея тополей. Это одно из излюбленных мест для прогулок.Обычно сюда приходят туристы из других стран. На рынке можно купить знаменитые сухофрукты и орешки.Бараки — это дома на четырех хозяев, которые выдавали работникам завода.Мы ходили друг к другу на чай, развлекались во дворе. Район был многонациональным — вместе жили русские, кыргызы, цыгане. Со временем люди стали уезжать за рубеж, а их дома выкупали.Вокруг бараков постепенно строились особняки, коттеджи, а сейчас и многоэтажные дома.Это было особое место в городе. Наши дворы стали меньше, а некоторые и совсем исчезли.С ним связаны теплые воспоминания всех местных жителей. Здесь играли в футбол, бегали по зеленой траве и занимались спортом. Вместо него построили торговый центр Asia Mall.Первые две улицы по проспекту Мира и Фурманова еще сохранили прежний облик. Здесь сложно жить людям с семьей, потому что нет инфраструктуры для колясок или детей. Но в Ленинском находится самая классная школа в городе — СОШ №25, где училась вся наша семья. После ремонта школа выглядит достойно, продолжает выпускать хороших учеников.А также открыт Хирургический центр, который славится своими специалистами на весь Кыргызстан.Здесь можно сходить к речке, прогуляться вдоль завода Ленина. Хорошая и ухоженная территория рядом с БГУ.Мы ходим в заведение с 2006 года, и для нас это эталон итальянской пиццы с хорошим обслуживанием.Здесь хороший фуд-корт, а также широкая детская площадка. Рядом работает большой супермаркет «Фрунзе», куда можно сходить за продуктами. Есть все для комфортной жизни.На территории Ленинского раньше всего возникли крупнейшие заводы. Поэтому здесь проживал рабочий класс.Здесь открывали отели и много точек общественного питания. А также в пешей доступности основные достопримечательности города.Мне он запомнился зелеными проспектами и большим количеством людей.Я часто взаимодействую с посольствами, а здесь поблизости открыли посольства США, КНР, Казахстана и Беларуси.Местные выбирают здесь престижный кыргызско-турецкий женский лицей, Республиканский турецкий лицей и гимназию Indigo. Также удобно, что поблизости больше 10 университетов на выбор.Здесь находятся дома с красивой отделкой в виде античных колонн и резных балконов. Отличное место для прогулок и отдыха на скамейках в летнее время по бульвару Молодой гвардии.Также удобно добираться до супермаркета «Фрунзе» или Globus — самых больших в городе.