Как живут молодые предприниматели в Алматы: инвестируют в себя и делают деньги в интернете













О себе

Режим дня

Гаджеты

Одежда

Кто такой — предприниматель в Алматы













О себе

Режим дня

Гаджеты

Я расписываю, куда и какие затраты уходят, чтобы в конце месяца подвести итоги

Одежда

Кто такой — предприниматель в Алматы













О себе

Режим дня

Гаджеты

Одежда

Кто такой — предприниматель в Алматы

В 20 лет я открыла школу английского языка, которая начиналась как репетиторство. После года работы мы выделили в отдельное направление подготовку к IELTS.В июне этого года с мужем купили франшизу магазина косметики Easy Face и стали их представителями в Алматы.Также я продолжаю учебу на докторантуре и мама двоих детей.Два раза в неделю рано утром хожу на йогу. Во вторник и четверг до обеда я работаю, решаю вопросы касательно финансов, переписываюсь с клиентами, слежу за Instagram-страницами.Здесь я занимаюсь продажами, поставками товара.Например, сейчас три раза в неделю я хожу на курсы вождения. После этого по вечерам у меня проходит четвертый поток марафона — выхожу в прямые эфиры, работаю с клиентами.Это было моей работой с 9 утра до 18:00. Позже я наладила бизнес-процессы, и на бизнес уходит примерно полдня. Я просто получаю удовольствие.Также веду рабочие и личные аккаунты в соцсетях. Сразу в телефоне обрабатываю фото и видео через приложения, пользуюсь планированием постов и заметками. Выгружаю списки для покупок, там же пишу заметки для занятий.Пользуюсь Apple Watch, когда на прогулке, чтобы читать сообщения и отвечать на звонки.Я могу параллельно общаться, преподавать и ходить по дому, приглядывать за детьми. Я стараюсь, чтобы всем было комфортно, потому что я не только преподаватель, но и мама, жена.Четыре года назад я никогда не составляла списки покупок и не планировала свой гардероб, обращала внимание на скидки. Когда дети подросли, я сделала расхламление гардероба, начала активно пользоваться услугами стилиста.Люблю миксовать их между собой, смешивать. Это удобно для молодых мамочек, кто всегда на бегу и в одном образе может также выехать на бизнес-встречи.Предприниматель — это легкий человек, который не упахивается, но хорошо зарабатывает. Мы делаем упор на нетворкинг и общение с клиентами.Также сами проводят обучение и выступают экспертами. Мы часто путешествуем, чтобы привезти бизнес-идеи из-за границы. Я могу прийти в офис или на встречи с детьми. Этому я научилась у своей мамы, которая тоже предприниматель. Для некоторых людей это дико, но сейчас в Алматы не ставят выбор «работа или семья». Все можно успешно совмещать.Я создал чат-бот для университета KIMEP, который помог студентам во время дистанционного обучения. Благодаря боту мы автоматизировали 90% рабочего времени менеджеров.Я просыпаюсь в 05:30, затем выхожу на прогулку, тренируюсь и завтракаю. Дальше выезжаю на встречи, которые проводятся в офисах или в кофейнях. Физически офиса у меня нет, я мобилен и могу работать везде. Моя команда разработчиков находится в разных городах, и расстояние для нас не проблема.Также каждый месяц покупаю курсы на Coursera, чтобы развиваться в разных направлениях.Это встречи, разбор с клиентом его маркетинговой стратегии, процесса автоматизации и встречи с инвесторами.Также пользуюсь «Умным счетом» для финансовой грамотности. Я расписываю, куда и какие затраты уходят, чтобы в конце месяца подвести итоги и сделать вывод.И в iPhone настроил режим для приложений, чтобы не тратить в них больше двух часов. У меня появилось в два раза больше времени.Для дисциплины использую Todoist, где записываю задания на день, повышая свою эффективность.Сейчас люди любят одеваться попроще, мало кто выбирает дорогие бренды.Они не выбирают работу в компаниях, а ставят личные цели. Мы все время развиваемся и поглощаем информацию. Предприниматель не боится того, что его ждет впереди. Мы просто берем и делаем.Молодежь больше инвестирует в себя, чтобы в будущем получить с этого плоды.Мне хотелось рассказать об этом и поделиться с людьми, поэтому я выбрала для себя цель — развиваться в этом направлении. Моя школа — это бизнес ради того, чтобы вдохновлять других людей.Утром ставлю себе вопрос: «Что я могу сделать для себя, чтобы и людям было хорошо?». С этим пониманием строю свой день. Все основное время провожу в зале. Идеи для продвижения проектов меня посещают во время активного отдыха. Открываю для себя туристические места Алматы.И сама чувствую, сколько времени надо уделять делу. Для меня бизнес — творческий процесс.Деньги — это немаловажная часть, ведь она позволяет не думать о сторонних проблемах. Когда есть изобилие, ты вкладываешься в творческий процесс. И чем больше ты творишь, тем выше у тебя заработок. Это и есть успех.Я использую площадку Instagram и развиваю сайт. Также сейчас популярен TikTok, куда мы снимаем видео с тренерами.Держу под контролем все дела и финансы. Планирую на неделю вперед, а по воскресеньям делаю анализ и подвожу итоги.Одежда должна быть продолжением меня. Стараюсь выбирать всегда только качественные вещи, не обязательно дорогие.Мы можем развивать себя через творчество, а не работать на кого-то. Я чувствую, что реализую свои планы, и все вокруг могут мне в этом помочь.