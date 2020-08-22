Как живут молодые предприниматели в Алматы: инвестируют в себя и делают деньги в интернете

Айша Токажанова, город — Алматы, @aisha_tokazhanova, основатель @english_kz, @centralstudy_almaty, @blogger_set, @easyface_almaty
О себе
Я предприниматель с семилетним опытом. В 20 лет я открыла школу английского языка, которая начиналась как репетиторство. После года работы мы выделили в отдельное направление подготовку к IELTS.
Месяц назад вместе с подругой открыла еще один бизнес по продаже штативов, петличек, led-ламп и всего, что нужно блогерам. В июне этого года с мужем купили франшизу магазина косметики Easy Face и стали их представителями в Алматы.
Это четыре активных проекта, которыми я занимаюсь каждый день. Также я продолжаю учебу на докторантуре и мама двоих детей.
Режим дня
Я просыпаюсь в 06:30, делаю уборку и с младшим сыном гуляю в парке до 9 утра. Два раза в неделю рано утром хожу на йогу. Во вторник и четверг до обеда я работаю, решаю вопросы касательно финансов, переписываюсь с клиентами, слежу за Instagram-страницами.
К двум часам я еду в магазин, где представлены два моих проекта. Здесь я занимаюсь продажами, поставками товара.
Каждый раз мой режим дня меняется в зависимости от сезона и выбранных курсов. Например, сейчас три раза в неделю я хожу на курсы вождения. После этого по вечерам у меня проходит четвертый поток марафона — выхожу в прямые эфиры, работаю с клиентами.
Когда у меня не было детей, я уделяла своему бизнесу много времени. Это было моей работой с 9 утра до 18:00. Позже я наладила бизнес-процессы, и на бизнес уходит примерно полдня. Я просто получаю удовольствие.
Гаджеты
Я активный пользователь iPhone 11Pro Max — использую его для преподавания через Zoom и Instagram. Также веду рабочие и личные аккаунты в соцсетях. Сразу в телефоне обрабатываю фото и видео через приложения, пользуюсь планированием постов и заметками. Выгружаю списки для покупок, там же пишу заметки для занятий.
Вторая моя покупка — MacBook Air, где я работаю, пишу статьи, готовлюсь к диссертации. Пользуюсь Apple Watch, когда на прогулке, чтобы читать сообщения и отвечать на звонки.
Четвертый гаджет — AirPods, который стал спасением для меня как родителя. Я могу параллельно общаться, преподавать и ходить по дому, приглядывать за детьми. Я стараюсь, чтобы всем было комфортно, потому что я не только преподаватель, но и мама, жена.
Одежда
Я не могу себя назвать шопоголиком. Четыре года назад я никогда не составляла списки покупок и не планировала свой гардероб, обращала внимание на скидки. Когда дети подросли, я сделала расхламление гардероба, начала активно пользоваться услугами стилиста.
Придерживаюсь стиля casual, классики и спортивного. Люблю миксовать их между собой, смешивать. Это удобно для молодых мамочек, кто всегда на бегу и в одном образе может также выехать на бизнес-встречи.
Отдаю предпочтение казахстанским брендам, в последнюю очередь я обращаюсь к масс-маркету.
Кто такой — предприниматель в Алматы
Молодой алматинец просыпается рано утром и занимается спортом. Предприниматель — это легкий человек, который не упахивается, но хорошо зарабатывает. Мы делаем упор на нетворкинг и общение с клиентами.
Сейчас все качают личный бренд, учатся и посещают форумы. Также сами проводят обучение и выступают экспертами. Мы часто путешествуем, чтобы привезти бизнес-идеи из-за границы. Я могу прийти в офис или на встречи с детьми. Этому я научилась у своей мамы, которая тоже предприниматель. Для некоторых людей это дико, но сейчас в Алматы не ставят выбор «работа или семья». Все можно успешно совмещать.
Нияз Аскарбек, город — Алматы, IT-предприниматель, @niyaz.askarbek
О себе
Я работаю в двух направлениях — автоматизация бизнеса и привлечение клиентов с помощью чат-ботов, а также Data Science. Я создал чат-бот для университета KIMEP, который помог студентам во время дистанционного обучения. Благодаря боту мы автоматизировали 90% рабочего времени менеджеров.
Также мы запускаем первый продукт в СНГ, который будет работать в сфере ретейла на основе больших данных.
Режим дня
У меня жесткая дисциплина. Я просыпаюсь в 05:30, затем выхожу на прогулку, тренируюсь и завтракаю. Дальше выезжаю на встречи, которые проводятся в офисах или в кофейнях. Физически офиса у меня нет, я мобилен и могу работать везде. Моя команда разработчиков находится в разных городах, и расстояние для нас не проблема.
После обеда я уделяю время учебе, потому что все еще студент в KIMEP. Также каждый месяц покупаю курсы на Coursera, чтобы развиваться в разных направлениях.
В день я уделяю своим проектам около трех-четырех часов. Это встречи, разбор с клиентом его маркетинговой стратегии, процесса автоматизации и встречи с инвесторами.
Самая главная ценность для меня — творить и оставить после себя что-то людям.
Гаджеты
Мне важно тщательно выбирать ноутбук, потому что работа связана с IT-сферой и не все гаджеты выдерживают такой объем данных.
Для оптимизации времени пользуюсь Google-календарем, где расписан весь мой режим дня. Также пользуюсь «Умным счетом» для финансовой грамотности. Я расписываю, куда и какие затраты уходят, чтобы в конце месяца подвести итоги и сделать вывод.
Я расписываю, куда и какие затраты уходят, чтобы в конце месяца подвести итоги
Я заметил, что много времени уделял социальным сетям. И в iPhone настроил режим для приложений, чтобы не тратить в них больше двух часов. У меня появилось в два раза больше времени.
Внутри Telegram у меня все разложено по папкам и темам. Для дисциплины использую Todoist, где записываю задания на день, повышая свою эффективность.
Одежда
Вся моя одежда в стиле casual, я не придерживаюсь новой моды. Сейчас люди любят одеваться попроще, мало кто выбирает дорогие бренды.
Кто такой — предприниматель в Алматы
Сейчас молодое поколение в Алматы идет выполнять свои мечты. Они не выбирают работу в компаниях, а ставят личные цели. Мы все время развиваемся и поглощаем информацию. Предприниматель не боится того, что его ждет впереди. Мы просто берем и делаем.
Мы можем всему научиться в интернете и делать на этом деньги. Молодежь больше инвестирует в себя, чтобы в будущем получить с этого плоды.
Ксения Молоткова, город — Алматы, @xeniya_molotkova, основатель @sportkids.kz
О себе
Я мастер спорта по фехтованию и понимаю, насколько важен здоровый образ жизни. Мне хотелось рассказать об этом и поделиться с людьми, поэтому я выбрала для себя цель — развиваться в этом направлении. Моя школа — это бизнес ради того, чтобы вдохновлять других людей.
Режим дня
Обычно я рано просыпаюсь, провожу тренировку. Утром ставлю себе вопрос: «Что я могу сделать для себя, чтобы и людям было хорошо?». С этим пониманием строю свой день. Все основное время провожу в зале. Идеи для продвижения проектов меня посещают во время активного отдыха. Открываю для себя туристические места Алматы.
Я не отношусь к бизнесу как к работе. И сама чувствую, сколько времени надо уделять делу. Для меня бизнес — творческий процесс.
Изобилие приходит к тебе, если ты получаешь удовольствие от работы. Деньги — это немаловажная часть, ведь она позволяет не думать о сторонних проблемах. Когда есть изобилие, ты вкладываешься в творческий процесс. И чем больше ты творишь, тем выше у тебя заработок. Это и есть успех.
Гаджеты
Вся моя работа проходит только через iPhone. Я использую площадку Instagram и развиваю сайт. Также сейчас популярен TikTok, куда мы снимаем видео с тренерами.
Веду для себя ежедневник, адаптировала под него школьный дневник. Держу под контролем все дела и финансы. Планирую на неделю вперед, а по воскресеньям делаю анализ и подвожу итоги.
Одежда
Мне комфортно выбирать одежду в спортивном стиле. Одежда должна быть продолжением меня. Стараюсь выбирать всегда только качественные вещи, не обязательно дорогие.
Кто такой — предприниматель в Алматы
Сейчас важно делать бизнес с любовью. Мы можем развивать себя через творчество, а не работать на кого-то. Я чувствую, что реализую свои планы, и все вокруг могут мне в этом помочь.