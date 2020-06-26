Как живут интернациональные семьи в Армении: культура, быт, семейные ценности

Сурен Зограбян, 52 года, город — Арташат, ювелир
Лия Зограбян, 33 года, город — Арташат, @oharmenia
О знакомстве
Лия. Я украинка, муж армянин. Нас познакомила моя сестра в Киеве в 2003 году. Она искала работу, а у Сурена на тот момент было кафе. И на собеседование она взяла с собой меня. Он произвел на меня приятное впечатление, но я не почувствовала ничего особенного. А я на Сурена произвела волшебное впечатление, как он позже признался. Из-за большой разницы в возрасте он долго сомневался, как ему поступить.
Отношения у нас завязались только через два года. До этого мы были просто знакомыми. Много говорили обо всем, давали друг другу советы.
Однажды после дружеской встречи, провожая меня, он признался в любви. Мы начали жить вместе.
О свадьбе
Пожениться предложила я. Это было 7 июня 2008 года. Свадьба была скромной по армянским меркам: 20 близких друзей и родственников.
В 2016 году мы поехали в Армению в гости к родственникам. После этой поездки у меня внутри все перевернулось. В Армении у меня все сошлось, сюда меня позвало сердце.
Через полтора года мы взяли с собой четыре чемодана, собаку и переехали в Армению. Муж был против переезда, но, видя, как мне здесь хорошо, согласился. Армения — это моя любовь, дом и душа.
О семье
Фундамент нашей семьи заложен на доверии и уважении, а скреплен свободой и любовью. У нас нет секретов друг от друга.
Дома мы говорим на русском языке, но армянский и украинский язык тоже присутствуют в жизни. Любимый праздник — Новый год.
Армения — это моя любовь, дом и душа
Национальных традиций мы не придерживаемся. А из личных традиций: мы не дарим подарки на праздники друг другу. Каждый сам покупает то, что ему нужно.
Василий Зубарев, 33 года, город — Ереван, программист
Лилит Оганесян, 28 лет, город — Ереван, педагог по вокалу, саунд-продюсер, @vocalilit
О знакомстве
Лилит. Мы с супругом познакомились на занятиях по вокалу, где я была преподавателем. Через пару месяцев он предложил встречаться. И спустя год мы поженились.
Мы решили создать семью, потому что у нас были схожие планы на жизнь, общие взгляды и цели. Вместе было комфортно и интересно. И мы не захотели больше расставаться.
О свадьбе
Свадьба была обычной. Мы поехали в ЗАГС, были друзья и родственники. Когда церемония закончилась, мы поехали домой, переоделись в джинсы и кеды. После этого поели в McDonald’s, поиграли в квест, пошли в армянский ресторан и вернулись домой. Потом полетели в Израиль на «медовые выходные».
О семье
Дома следуем принципам взаимного уважения, помощи, партнерства, любви. Прежде чем создать семью, мы многое обговорили. Какими будем родителями, супругами. Мне было комфортно то, что предлагал Вася, и наоборот. Мы женаты уже три года, и все происходит так, как мы друг другу обещали. Нашего сына зовут Егор, ему два года, воспитываем его в любви и уважении. Уважаем его пространство, придерживаемся гуманного воспитания.
Супругу понравилась Армения
Мы разговариваем дома на русском языке. Муж знает некоторые армянские фразы и иногда употребляет их в речи.
Я не вижу никаких культурных различий. Я жила в Москве, и это Вася предложил переехать в Ереван. Супругу понравилась Армения, когда мы приехали сюда в гости после рождения сына. Он сказал, что это прекрасное место, чтобы жить и воспитывать детей. Поэтому мы переехали.
Мы самодостаточные люди, можем существовать отдельно и вместе. Но я не могу представить другого человека, с которым мне было бы настолько комфортно под одной крышей 24/7.
Мы любим вместе завтракать, обедать, ужинать. Проводить совместные вечера за просмотром фильмов, сериалов или документального кино, прослушиванием интересной музыки, нового альбома, живого концерта. Можем поиграть вместе на музыкальных инструментах, попеть. Ходить вместе в магазин. Это все традиции нашей семьи.
Мы празднуем Новый год, дни рождения, знаменательные даты. Мы не празднуем Пасху, Рождество. Это хорошие праздники, но в нашей семье нет таких традиций.
Анна Алексанян, 30 лет, город — Ереван, фотограф, @photoyerevan
Роман Оларь, 32 года, город — Ереван, 3D printing, дизайн, моделирование, @3dprintingyerevan
О знакомстве
Анна. Мы были знакомы еще со школы. Спустя несколько лет встретились снова. Встречались, гуляли друг с другом, продолжали общение как друзья. Потом он сделал мне предложение, и я согласилась.
О свадьбе
У нас не было свадьбы ни в каком виде. В день регистрации мы надели обручальные кольца в автомобиле и поехали делать ремонт на съемной квартире в Москве.
О семье
Главное в нашей семье — уважать личные границы, интересы друг друга, всегда помогать и поддерживать. К детям подход такой же: важно уважать личные границы ребенка, дать возможность ошибаться, падать и подниматься. Пусть они будут свободными, а мы всегда рядом.
Дома разговариваем на русском языке. Супруг вырос в Москве, поэтому говорит на русском, а дагестанский язык не знает. Армянский язык дети смогут выучить, так как мы живем в Армении.
По возможности мы любим ездить все вместе по моим личным делам или по делам супруга. Если это возможно, то мы готовы в любое время сесть в машину и поехать куда-нибудь вместе.
Для нас самые важные праздники — это дни рождения детей.