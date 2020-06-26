Как живут интернациональные семьи в Армении: культура, быт, семейные ценности

Сурен Зограбян, 52 года, город — Арташат, ювелир



Лия Зограбян, 33 года, город — Арташат, @ oharmenia





О знакомстве

О свадьбе

О семье

Армения — это моя любовь, дом и душа

Василий Зубарев, 33 года, город — Ереван, программист



Лилит Оганесян, 28 лет, город — Ереван, педагог по вокалу, саунд-продюсер, @ vocalilit













О знакомстве

О свадьбе

О семье

Супругу понравилась Армения

Анна Алексанян, 30 лет, город — Ереван, фотограф, @ photoyerevan



Роман Оларь , 32 года, город — Ереван, 3D printing, дизайн, моделирование, @ 3dprintingyerevan





О знакомстве

О свадьбе

О семье

Нас познакомила моя сестра в Киеве в 2003 году. Она искала работу, а у Сурена на тот момент было кафе. И на собеседование она взяла с собой меня. Он произвел на меня приятное впечатление, но я не почувствовала ничего особенного. А я на Сурена произвела волшебное впечатление, как он позже признался. Из-за большой разницы в возрасте он долго сомневался, как ему поступить.До этого мы были просто знакомыми. Много говорили обо всем, давали друг другу советы.Мы начали жить вместе.то было 7 июня 2008 года. Свадьба была скромной по армянским меркам: 20 близких друзей и родственников.После этой поездки у меня внутри все перевернулось. В Армении у меня все сошлось, сюда меня позвало сердце.Муж был против переезда, но, видя, как мне здесь хорошо, согласился. Армения — это моя любовь, дом и душа.У нас нет секретов друг от друга.Любимый праздник — Новый год.А из личных традиций: мы не дарим подарки на праздники друг другу. Каждый сам покупает то, что ему нужно.Через пару месяцев он предложил встречаться. И спустя год мы поженились.Вместе было комфортно и интересно. И мы не захотели больше расставаться.Мы поехали в ЗАГС, были друзья и родственники. Когда церемония закончилась, мы поехали домой, переоделись в джинсы и кеды. После этого поели в McDonald’s, поиграли в квест, пошли в армянский ресторан и вернулись домой. Потом полетели в Израиль на «медовые выходные».Прежде чем создать семью, мы многое обговорили. Какими будем родителями, супругами. Мне было комфортно то, что предлагал Вася, и наоборот. Мы женаты уже три года, и все происходит так, как мы друг другу обещали. Нашего сына зовут Егор, ему два года, воспитываем его в любви и уважении. Уважаем его пространство, придерживаемся гуманного воспитания.Муж знает некоторые армянские фразы и иногда употребляет их в речи.Я жила в Москве, и это Вася предложил переехать в Ереван. Супругу понравилась Армения, когда мы приехали сюда в гости после рождения сына. Он сказал, что это прекрасное место, чтобы жить и воспитывать детей. Поэтому мы переехали.Но я не могу представить другого человека, с которым мне было бы настолько комфортно под одной крышей 24/7.Проводить совместные вечера за просмотром фильмов, сериалов или документального кино, прослушиванием интересной музыки, нового альбома, живого концерта. Можем поиграть вместе на музыкальных инструментах, попеть. Ходить вместе в магазин. Это все традиции нашей семьи.Мы не празднуем Пасху, Рождество. Это хорошие праздники, но в нашей семье нет таких традиций.Спустя несколько лет встретились снова. Встречались, гуляли друг с другом, продолжали общение как друзья. Потом он сделал мне предложение, и я согласилась.В день регистрации мы надели обручальные кольца в автомобиле и поехали делать ремонт на съемной квартире в Москве.К детям подход такой же: важно уважать личные границы ребенка, дать возможность ошибаться, падать и подниматься. Пусть они будут свободными, а мы всегда рядом.Супруг вырос в Москве, поэтому говорит на русском, а дагестанский язык не знает. Армянский язык дети смогут выучить, так как мы живем в Армении.Если это возможно, то мы готовы в любое время сесть в машину и поехать куда-нибудь вместе.