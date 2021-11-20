Как живут и работают сотрудники IT-компаний в Алматы и Нур-Султане

Азат Нуржанулы, 25 лет, город — Нур-Султан, backend-разработчик Kolesa Group, @anurzhanuly









О переезде

Я родом из Тараза, живу в Астане с 2015 года, с момента поступления в Назарбаев университет на программу Foundation Year. Изначально я не думал о программировании как о своем призвании. Первым профилем в университете были биохимические науки, а позже я занялся предпринимательством в сфере общепита. К IT я пришел в 2019 году, когда понял, что хочу заниматься точными и прикладными науками. Я выбрал программирование, потому что благодаря этой деятельности можно работать в любой сфере, будь-то медицина или ракетостроение. Поэтому я поступил в IT-университет на первый курс бакалавра.

О деятельности

С конца первого курса я проработал в компании Documentolog и получил отличный опыт. Спустя год меня начали привлекать более крупные проекты. Я получил несколько интересных предложений, в том числе и от Kolesa Group. Посоветовавшись с друзьями, кто работал в зарубежных компаниях и имеет колоссальный опыт в программировании, выбрал Kolesa Group. И не ошибся. Корпоративная культура и уровень программирования здесь на очень высоком уровне. В этой компании мне есть куда расти.





Образ жизни и режим дня

Дисциплинированность и системность помогают сохранять продуктивность в течение рабочей недели. Также стараюсь соблюдать work life balance, в компании с этим круто.

Бег вечером после работы помогает расслабиться и снять напряжение. Ближе к ночи предпочитаю читать книги. Я стараюсь не планировать дела, которые требуют большое количество энергии, на будние дни.

По четвергам и воскресеньям посещаю уроки арабского языка при центральной мечети в Астане. Также решаю алгоритмические задачки на платформе leetcode, она помогает улучшать навыки в программировании. На все свои занятия стараюсь уделять от 10 до 30 минут каждый день, чтобы были хорошие результаты.

Места

Я большой поклонник домашней кухни и не особо люблю кушать вне дома. Но есть заведения «Тағам», где чувствуется, что еда сделана по-домашнему.

Одно из любимых мест в городе — Ботанический сад. Место, которое совмещает в себе много всего. Здесь есть площадки для тенниса, баскетбола, волейбола, лужайки, где можно просто посидеть в тишине.

О ритме города

В последнее время ритм Астаны не сильно заметен, поскольку я работаю на удаленке. Но раньше он чувствовался очень скоротечным и занятым.

Для меня Астана не очень большой город, но темп роста космический. Когда я только приехал в 2015 году, вокруг вузов были пустыри, а сейчас это уже жилые районы со своими достопримечательностями.

Мне очень нравится погода в столице. Но при сильных дождях нужно иметь лодку, дренажная система оставляет желать лучшего.





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Дарья, 32 года, родной город — Москва, менеджер по трафику в Chocolife.me

О переезде

Совсем недавно я отпраздновала три года жизни в Алматы. Я прилетела из Москвы с билетом в один конец и ничуть не жалею. Теперь на вопрос: «Ты откуда?», — отвечаю, что я яблочный москвич. Алматы занимает особенное место в моем сердечке. После Москвы, Алматы кажется уютным тихим домом.

Сейчас я отвечаю за трафик в Chocolife.me, поисковые системы и рекламные кампании, а также внутренние задачи по маркетингу и исследованиям.

Образ жизни и режим дня

В Алматы легко вести расслабленный ритм жизни и соблюдать баланс между работой и отдыхом. Алматинцы умеют отдыхать, чему мне пришлось поучиться. Про Алматы говорят, что это город гедонистов, и доля правды в этом есть.

У города особенный, сложившийся, уникальный вайб, который чувствуешь уже из окна самолета, подлетая к верхушкам гор. Пожив здесь достаточно времени, понимаю, что ничего подобного я уже нигде не найду.



Не соглашусь с Русланом Усачевым, который выложил видео о Казахстане на YouTube и сказал, что в Алматы нечем заняться. У меня, например, не хватает времени успеть на все выставки и активности. По количеству творческих людей город просто зашкаливает. Поэтому меня можно поймать на открытии в Aspan Gallery или Доме 36.

В Алматы есть и свой андеграунд, все, что делают Дарья Спивакова и коллектив ORTA — это просто бриллианты.





Места

Люблю магазин винтажной одежды и аксессуаров Asay Jurek и казахстанских дизайнеров. Но предпочитаю не обзаводиться большим количеством вещей, потому что кто знает, куда я еще отправлюсь.

Мне нравится, что Алматы позволяет быстро переключаться буквально на разные миры. Вот ты фланируешь вдоль стареньких домиков Верного от кофейни к кофейне, словно ленивая богема завтракаешь в полдень. Обожаю, когда завтраки растягиваются на полдня. Потом окунаешься в бешеный рабочий драйв в синих близнецах Almaty Towers в Chocofamily. А в выходные превращаешься в горного отшельника.

О ритме города

Те вещи, которые алматинцы часто воспринимают как данность, я до сих пор ощущаю как сказку. Только представьте: горнолыжный курорт буквально в получасе езды, огромный каток на высоте 3000 метров.

В Москве горы — это то немногое, что ни за какие деньги не купишь и можешь любоваться ими только на картинке. До сих не могу привыкнуть к тому, что вершины так близко и каждый раз радуюсь им, как в первый раз.





Анель Ержанова, 31 год, родной город — Аркалык, front-end разработчик

О переезде

В Астане я постоянно проживаю с 2012 года, после окончания университета. До этого, три из пяти лет обучения в Казахстанском филиале МГУ также жила в Астане и на два года уезжала в Москву.

О деятельности

Я работаю программистом в международной компании Epam Systems. Уже больше года работаю удаленно, но привыкла вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Образ жизни и режим дня

Удаленная работа позволяет не тратить время на дорогу до офиса и немного расслабляет. Но я стараюсь проснуться пораньше, чтобы умыться, неспешно позавтракать и подготовить рабочее место. График работы у меня обычный, поэтому после работы я выхожу на прогулку, чтобы немного сменить обстановку, гуляю по городу, решаю личные вопросы.





Места

Люблю завтракать в кофейнях, где подают специальное меню с кашами, сырниками и яичницей в разном исполнении. Coffee Boom, Take it easy, Crepe Cafe — одни из многих полюбившихся мне заведений.

Для шопинга в основном использую Instagram, где много интересных магазинов, которые умело преподносят свой товар. Иногда заглядываю в ТРЦ «Хан Шатыр» или Mega Silk Way, думаю, многие согласятся, что последний идеален для шопинга.

Я люблю наши парки. Мы с друзьями часто проводим время на Набережной. Правый берег и старый центр — это мои любимые локации в городе. Нравится гулять по Арбату, кататься на велике по велодорожкам, устраивать посиделки в парке Жетысу. Для спортивных занятий, всегда выбираю Триатлон парк. Часто бегаем там с друзьями или проводим совместные тренировки. Сейчас это своеобразный центр спортивной тусовки столицы.

О ритме города

Ритм Астаны — одна из основных причин, почему я вернулась сюда после окончания учебы. Мне нравится спокойствие и размеренность астанинской жизни. Относительно малые затраты времени на дорогу позволяют не закопаться с концами в будничных делах и выделить сокровенное время для близких и родных.

Столица для меня — это ветер, а ветер — это свобода. Астана — город возможностей и новых свершений, достижений и стремлений. Город, в котором я повзрослела, выросла как личность и построила карьеру.

Я искренне люблю этот город. Часто гуляю по его улицам, истоптала его вдоль и поперек и поэтому он не кажется мне большим. Для меня это уютный и родной город, который вырос и изменился вместе со мной и целым поколением молодых людей.