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Как жить экологично и куда сдать пластик в Алматы и Нур-Султане
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Вчера в 10:50

Как жить экологично и куда сдать пластик в Алматы и Нур-Султане

Как отказаться от пластика:


— заменить пластиковые пакеты на тканевые сумки, экомешки

— пить фильтрованную воду вместо бутилированной

— использовать стальную или стеклянную бутылку для воды

— не брать кофе «навынос», только в свой стакан

— заменить пластиковые трубочки на многоразовые

— минимизировать пластиковую упаковку

— начать сортировать бытовой мусор.

Как правильно сортировать мусор


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 Желтые контейнеры — под вторичное сырье: пластик, бумага, стекло, металл.

Зеленые или металлические контейнеры — под пищевые отходы, средства гигиены, древесину, текстиль.

Оранжевый контейнер — под лампы, батарейки, термометры, аккумуляторы.

Куда сдать пластик и мусор на переработку

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В Нур-Султане

«Агайындар KZ», @agaiyndar_kz


Что принимают:

— картон
— белая бумага
— полиэтилен прозрачный и цветной
— ПЭТ бутылки
— пластиковые ящики и канистры ПНД
— газеты
— стрейч-пленка
— алюминиевые банки.

Адреса: ул. Кравцова, 2/2

График работы: ПН-ПТ 10:00 — 17:00

Контакты: 8 705 738 74 35, 8 701 351 37 10


Магазины ZETA, @zeta.astana


Что принимают:

— пластиковая упаковка, тара, флаконы
— пластик 2, 4, 5
— мусорные и пищевые пакеты, целлофаны
— пищевые контейнеры
— полипропиленовые мешки
— одноразовые трубочки
— бесцветная стеклотара
— макулатура
— канистры, баки, лейки, ведра
— столы, стулья, плечики.

Адреса: ул. Кенесары, 4 / ул. Бараева, 2б / ул. Бирлик, 55 / ул. Сатпаева, 18 / пр. Туран, 65

Контакты: 268 282


Боксы Clean City, @cleancitync


Боксы, установленные в ТРЦ и на рынках, желтые и зеленые контейнеры для мусора.

Что принимают:

— перчатки, маски, антисептики, салфетки
— пластик
— стекло
— электроника
— металл
— бумага
— пищевые отходы.

Адреса: супермаркеты Small, Magnum, Kenmart, рынки «Астаналык», «Шапагат», «Асем», другие адреса можно посмотреть в аккаунте компании

Контакты: 789 800, 789 801.

В Алматы

Taza Qala, @taza_qala


Занимаются сбором раздельных пластиковых отходов. По городу Алматы установлены желтые экобоксы, предназначенные для сбора пластика. Сборочные машины вывозят сортированный пластик на сортировочную базу под Алматы. На базе сортировки отходы тщательно сортируются по цветам для того, чтобы получить на выходе однотонные ПЭТ-хлопья или flex-гранулы.

Вторсырье сортируется и отправляется на завод переработки Green Technology Industries, который находится в Туркестанской области.

Отходы перерабатываются в искусственное сырье для дальнейшего производства штапельного волокна, синтепона, микрофибры, наполнителей для постельной продукции, игрушек, одежды, мебельного производства и многой другой продукции из вторичного сырья.

Принимают заявки на установку контейнеров для раздельного сбора мусора по ссылке в профиле.


Kazakhstan Waste Recycling, @kwr_kz


Услуги для горожан:

— экотакси KWR
Закажите «ЭкоТакси» по номеру 8 701 351 41 63 или оставляйте заявку в Direct. Вывоз вторсырья совершается в будние дни, кроме понедельника и пятницы. Минимальный объем — 8 кг.

— прием вторсырья у юридических лиц
Устанавливают специальные контейнеры для обеспечения качественного, раздельного сбора материалов. Обслуживание и вывоз вторсырья — от 100 кг и выше.

— вывоз вторсырья у физических лиц
Предоставляют специальные экомобили для вывоза вторсырья объемом 20 кг и выше. Принимают макулатуру, алюминий, пластик и другие фракции.

— прием вторсырья в экопунктах
В Алматы и области функционирует больше 30 экопунктов. Любой житель города, имеющий удостоверение личности, может воспользоваться услугой.

— установка и обслуживание экобоксов
Реализация и поддержка комфортных условий для сдачи вторсырья. Жилые комплексы, школы, бизнес-центры — обслуживают частные и государственные учреждения.

Актуальные адреса смотреть на сайте.



Eco Almaty, @too_ecoalmaty


Занимаются сбором и утилизацией ртутьсодержащих ламп и приборов. Проводят инвентаризацию и лесопатологическое обследование зеленых насаждений.

Больше об услугах можно узнать на сайте.

Экоблогеры и сообщества


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В Нур-Султане

Где узнать больше информации о субботниках, о раздельном сборе отходов, о пунктах приема вторсырья, экологичном образовании и что может сделать каждый горожанин.

@recycle.kz
@kazwaste
@ecology_sparta_astana
@eco.irbis.kazguu
@nu.green.society
@darmarkaastana
@shasalimshagalimov
@tuganzher.kz

В Алматы

Кого читать, чтобы повысить экограмотность, научиться понимать маркировки отходов и найти единомышленников в zero waste.

@paketamnet
@kamila_akimbekova
@aida_alimbekova
@grigsus
@saidafly
@banuakkumis
@medeuyeva

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