Как запустить бизнес в США удаленно и получать пассивный доход

Эксперт:

Мира Сариева — эксперт по организации бизнеса в США, основатель консалтинговой компании TealBridge Consulting LLC, @mira_sariyeva

Участники эфира:

Аян Биримжан — CEO сети заведений HEALTH PROJECT

Мурат Жунусов — предприниматель, инвестор, основатель «Финолог Asia», эксперт в области личных финансов предпринимателей

Мурат. Нужно ли получать визу, если строишь бизнес удаленно?

Мира. Открыть американскую компанию в США и вести бизнес удаленно можно без эмиграционного статуса. Наша компания помогает удаленно зарегистрировать компанию в США, открыть счет в американском банке, а также получить регистрационный номер в IRS.

Насчет визы: есть инвесторская бизнес-виза — Е-2, по которой нет требований по созданию рабочих мест, средняя сумма инвестиций должна составлять 100 000 $. Подробнее о визе Е-2.





Аян. Какие традиционные виды бизнеса и финансовые инструменты можно рассмотреть для получения пассивного дохода в США?

Мира. Здесь есть два момента: первое — это когда вы хотите вести бизнес удаленно. Инвестируете в свой компанию, настраиваете бизнес-процессы, нанимаете управляющего и управляете всеми процессами удаленно. Второй вариант – это когда вы рассматриваете получение пассивного дохода в долларах США. Например, можно инвестировать в действующий бизнес, управлением которого будут заниматься мотивированные люди. К такому бизнесу можно отнести траковый бизнес. Для этого вы приобретаете технику, заключаете договор с управляющей компанией, они следят за состоянием транспорта и полностью всем управляют, а вы ежемесячно или раз в квартал вы получаете прибыль.

Аян. Что делать, если на счету есть 10 000 $, что бы вы порекомендовали?

Мира. Если говорить о 10 000 $, то я бы инвестировала в онлайн продукт, например, сайт, где можно обучать детей математике, логике. 10 000 $ будет достаточно, чтобы разработать сайт и запустить рекламу. Имея такую платформу, можно работать с клиентами по всему миру, а если преподаватели еще и преподают на английском языке, то это будет вашим явным конкурентным преимуществом.

Мурат. Какой порог входа и доходность в траковом бизнесе и инвестиционной недвижимости?

Мира. Доходность по траковому бизнесу высокая, но и риски высокие, такие, как аварии на дорогах и повреждения/утеря груза. В США очень развитая инфраструктура и автомобильные дороги, поэтому 85% всех грузоперевозок осуществляется с помощью траков. Важно покупать технику новую или не старше двух лет, стоимость трака — 60 000 — 70 000 $. C такого бизнеса вы сможете получать 35-40% прибыли.

Насчет недвижимости. Вложения зависят от того, какую недвижимость вы покупаете и где, и даже с каой целью. Например, можно купить дом в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) за 100 000 $ и сдавать его за 1000-1200 $ в месяц, где налоги и страховка 250 $ в месяц и 10% вы будете платить управляющей компании. Но если вы покупаете недвижимость для краткосрочной аренды, необходимо подумать, в каком районе купить такую недвижимость. Если вы берете недвижимость с целью сдачи ее на AirBnb, ее доходность будет выше в три раза, нежели в случае с долгосрочной арендой.

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