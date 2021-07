Как заговорить на английском? 16 советов от преподавателя

Можно ли поднять уровень языка, просто смотря сериалы? Есть ли смысл браться за английский после 50 лет? Что делать, чтобы понимать фильмы без субтитров? Ответы на эти и другие вопросы от преподавателя и методиста курсов английского языка опубликовал «Лайфхакер».





Валентина Сербинова, методист и преподаватель английского в «Яндекс.Практикуме»





Как из всех способов и методик изучения английского выбрать подходящую?





Для начала можно ознакомиться с несколькими методиками, примерить их на себя. Это как поход в магазин за обувью: находите несколько пар, надеваете, смотрите, насколько вам удобно и комфортно. Похожим образом подбирается и формат обучения — их много, каждому человеку подходит что-то свое.

Сейчас среди преподавателей иностранных языков превалирует коммуникативная методика. Упор в ней делается на разговорную практику, ведь именно умение вести беседу — четкий показатель того, что язык освоен. Кому-то это по душе, а кому-то будет не хватать более основательного подхода к грамматике или, например, переводов. Для некоторых людей аудирование и имитирование речи — это просто подарок, возможность поиграть, примерить на себя акценты и разные роли, а для других это может стать испытанием.

Так что стоит пробовать разные варианты. При этом вовсе не обязательно останавливаться на чем-то одном — эклектика существует не только в архитектуре. Главное — не останавливаться, изучать, дознаваться, и тогда все у вас получится.













Можно ли освоить язык полностью самостоятельно?





Наверное, нет. Конечно, исключения бывают, но моя практика показывает, что большинству людей сложно выучить язык без партнера, сэнсэя, учителя. Нужен человек, который говорил бы, что правильно, а что нет. Занимаясь в одиночку, можно зазубрить формулировки с ошибками, от которых потом будет сложно избавляться. К тому же всегда нужен собеседник, чтобы практиковать разговорную речь.





Можно ли освоить язык по сериалам, фильмам и песням?





Так тренируется лишь аудирование, а говорение и письмо остаются без внимания. Смотрящий воспринимает информацию, но никак ее не обрабатывает. А еще не получает фидбека, поэтому не может быть уверенным, что правильно все понял.

Сериалы, фильмы, песни, подкасты — это важная составляющая изучения языка, но не основа. Нужно разбирать контент: выбирать полезные фразы, отмечать тонкости разговорной речи, разбирать грамматические обороты. Обычно сделать это помогает преподаватель.





Как смотреть сериалы на английском так, чтобы все равно чему ‑то учиться?





Есть несколько полезных упражнений.

Повторять интонации. Прослушать фрагмент, поставить на паузу, произнести услышанное, отмотать и повторить заново. Часто даже студенты с хорошим уровнем языка говорят на нем с русской интонацией без колебаний вверх и вниз, характерных для английской речи. Такая практика поможет говорить подобно носителям языка.

Выписывать повторяющиеся фразы. Важно не бросаться на каждое незнакомое слово: если смысл улавливается, смотрите дальше. Но если вы встречаете слово второй или третий раз, стоит его зафиксировать. Я рекомендую выписывать не отдельные слова, а выражения — часто смысл зависит от контекста. Глаголы лучше помечать с предлогами — от них может полностью измениться значение. Например, вы услышали предложение: My car is getting on. По отдельности все слова вам знакомы, они просты. А вот вместе они не работают. Вы крутите их, пытаетесь состыковать — в итоге заглядываете в Google Translate, а он переводит get on как «ладить». Понятнее не становится: с кем ладит машина? Тогда на помощь может прийти уже настоящий словарь, Кембриджский или Оксфордский, который подскажет, что в неформальной речи get on используется в значении «стареть», причем обычно так говорят про человека. И здесь мы понимаем не только то, что машина обветшала, но и что говорящий относится к ней как к другу.





Как отказаться от субтитров в сериалах на английском, если все, что говорят актеры, сливается в белый шум?





Если все сливается в белый шум, значит, отказываться пока рано. Постарайтесь подумать, что именно мешает вам понимать речь.

Во‑первых, некоторые фильмы объективно трудно понять без субтитров. Допустим, как в сериале «Элементарно» про современного Шерлока Холмса. Там главный герой постоянно неразборчиво бубнит — это особенность речи персонажа. Проблема решается сменой сериала.

Во‑вторых, одни акценты более сложны для восприятия, чем другие. Экспериментируйте с сериалами из разных стран.

В‑третьих, невозможно улавливать речь на слух, если она состоит практически полностью из незнакомых вам слов. Сначала нужно наработать словарный запас, а потом вернуться к сериалам.

Если ваша цель — отказаться от субтитров и привыкнуть к разговорной речи, можно пересматривать уже знакомые фильмы и сериалы в оригинале. Я обычно советую «Форреста Гампа» — идеальный первый фильм на английском языке. Герой разговаривает четко, история знакома многим.













Какие книги, приложения, интернет‑ресурсы вы считаете самыми эффективными в освоении английского?

Самый эффективный ресурс — тот, который вам нравится. Пользу можно найти на любой платформе, если заниматься регулярно.

С книгами подход такой же: выбирайте интересную вам историю. Кому‑то нравятся адаптированные книжки с сокращенным текстом и упражнениями, кому‑то хочется читать оригиналы. Если вы не до конца уверены в своих знаниях английского, попробуйте сказки Александра Милна или Роальда Даля — они хорошо читаются с уровня А2+.

Развивать английский в прогрессии можно, читая книги про Гарри Поттера. Первая написана для детей младшей школы: там простые предложения, нет терминов и замысловатых метафор. Но в последующих язык трансформируется и становится ближе ко взрослой аудитории.





Что делать, чтобы максимально приблизиться к уровню носителя языка или достичь его?





Прежде всего нужно понять, что подразумевается под уровнем носителя. Говорить без ограничений на любые темы, не допуская ошибок и быстро формулируя мысли? Такой образ скорее нереален. Мы не идеальны в родном языке, и требовать от себя этого в иностранном — перфекционизм. Поднимать свой уровень стоит, но не просите от себя невозможного, чтобы не расстраиваться.

Вот несколько ресурсов, которые помогут приблизиться к уровню носителей, лучше понимать логику языка и в целом расти в нем.

Howjsay. Сервис подсказывает, как произносить слова. Google Translate в этом вопросе не помощник: это программа, а не реальный человек. В Howjsay все записывают лингвисты.

Forvo. Также сайт с произношением, но здесь слова записывают просто носители языка. Можно услышать, как говорят люди из разных точек англоязычного мира — Австралии, США, Великобритании.

Collocations. Оксфордский словарь устойчивых выражений. В нем можно проверить сочетаемость глаголов с предлогами, существительных с прилагательными.

English Corpus. Онлайн-корпус фраз. Показывает варианты использования слов в разных источниках. Помогает справиться с желанием строить фразы как на родном языке.





За сколько времени можно улучшить свой английский от A2 до B2?





Это достаточно большой скачок, который в авральном режиме можно сделать, на мой взгляд, за полгода. Например, чтобы подготовиться к экзамену или переезду. Но придется попотеть и забросить другие аспекты жизни. Если же заниматься без спешки, сочетать учебу с работой и хобби, понадобится около двух лет.

Но формулы здесь нет. На скорость влияют много факторов: способности человека, желание, свободное время и окружение. В англоязычной среде освоение будет идти быстрее, чем в русскоязычной.





Как вывести пассивный вокабуляр в активный и начать использовать в речи слова, которые знаешь, но они не всплывают в голове?





Можно делать упражнение: выписывайте «проблемные» выражения в столбик и каждое утро составляйте предложение с одним из них. Персонализированный контекст поможет лучше понять и запомнить лексику. Всегда приятнее говорить о себе и своем окружении, чем брать примеры, которые вам безразличны. К тому же мы говорим фразами, а не отдельными словами, поэтому так их будет легче встраивать в речь.





Как натренировать грамматику так, чтобы строить предложения вслух по всем правилам?





Правильное слово — натренировать! Грамматика — это как мышечная память, когда вы просто выполняете действие, не думая, как именно. Тренировать ее можно упражнениями: берите несколько учебников и в каждом из них прорабатывайте одну и ту же тему поочередно. Постепенно получится довести выбор верного грамматического правила до автоматизма. Для тренировки советую учебники Destination Grammar and Vocabulary Series и Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency.









Как научиться правильно употреблять времена глаголов? Они кажутся одинаковыми, а ведь только прошедших времен целый десяток.





Времен в английском всего три: будущее, настоящее, прошлое. А дальше — разновидности, которые отвечают на вопрос «как». Это как виды глагола в русском языке: есть действие совершенное и несовершенное. В английском языке таких нюансов больше, а именно четыре:

Simple — делать от начала и до конца или делать регулярно

Progressive (Continuous) — делать в настоящий момент

Perfect — делать до другого действия

Perfect Progressive — делать до другого действия в течение какого‑то времени.

Нужно понять для себя отличия между ними. На это не нужны годы или месяцы — просто посвятите несколько уроков лишь отработке разницы между временами.





Как начать разговаривать, не думая о грамматике и не боясь ошибиться? Где найти собеседника?





Нужно принять, что делать ошибки — это нормально. Их можно избежать, только если постоянно молчать. Большая часть недочетов, которые мы допускаем в английском языке, не ведут к провалу коммуникации. Собеседник скорее всего их даже не заметит.

Поэтому важно не бояться сказать что‑то не то, а просто говорить, используя знакомые слова и фразы. Пытаться прыгнуть выше головы при этом тоже не стоит — например, наполнять речь сложными конструкциями или словами, в которых вы не уверены. Так можно только запутаться.





Как тренировать произношение?





Я делаю со своими студентами такие упражнения. Первое — слушать, как произносят слова в приложениях Forvo и Howjsay. Второе — надиктовывать через speech to text. Нужно взять любой текст и зачитывать его, а программа должна воспроизвести все как в оригинале. Может понадобиться несколько попыток для того, чтобы приложение распознало слова, зато когда все получится, вам будет приятно.





Не поздно ли начинать учить английский после 50 лет?





Все рамки и ограничения только у нас в головах. Есть много вдохновляющих примеров людей, которые после 50 лет начинают бегать марафоны, заниматься йогой или учить английский. Возможно, будет сложнее, чем в юности, но если человек захочет и найдет время, все получится.

Нужно подобрать свой ритм и понять цель: вы планируете путешествовать или хотите смотреть сериалы, не дожидаясь перевода? Методика будет выбираться под цель, а не возраст. Никаких особых отличий в изучении языка для тридцатилетних и пятидесятилетних нет.













Как учить английский подростку?





Я бы поделила подростков на две категории.

Первые понимают, что английский им нужен, потому что они хотят, например, поступить в университет. У них уже есть внешняя мотивация. Здесь проблем нет: нужно выбрать любой подходящий метод и начать учиться.

Вторые считают, что они прекрасно проживут и без английского. Их нужно сначала замотивировать. Можно оперировать тем, что английский язык международный: на нем разговаривают селебрити, ученые, спортсмены, выпускается большая часть фильмов, сериалов, компьютерных игр. Сначала появляется версия на оригинале, потом уже идет перевод на русский: нужно знать английский, чтобы получать доступ ко всему первым.





Кому стоит сдавать международные языковые экзамены? Это поможет найти работу за границей или в иностранной компании?





Сдавать такие экзамены стоит, если результаты требуют в университете, на работе или хочется проверить себя. В остальных случаях нужно четко понимать, стоит ли оно того. Результаты IELTS и TOEFL действуют всего два года, потом их нужно переделывать. Второй раз сдавать экзамены, конечно, проще, потому что во время первого опыта волнение может помешать получить хороший результат.

Теоретически языковой сертификат может стать преимуществом при приеме на работу, поможет выделиться на фоне других соискателей. Вероятно, что, если в профессии нужно знание английского, работодатель выберет сотрудника с подтвержденным уровнем, а не того, кто просто указал в резюме B2.