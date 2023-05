Как за 2 месяца поменять профессию и перейти в IT не обучаясь разработке

Каждый человек способен раскрыть свой потенциал и достичь профессионального успеха, но менять поле деятельности может быть непросто. Именно поэтому появляются онлайн и офлайн пространства, где можно обучиться новой профессии в короткий срок.

Герой сегодняшней статьи — академия Make-IT, в которой ребята взращивают востребованных специалистов в самой быстрорастущей и развивающейся индустрии — IT.

Ольга Николаева, фаундер академии Make-IT

О себе

Я работала учителем начальных классов, но решила покинуть эту сферу по причине того, что стало неинтересно.

Я участвовала в создании платформы для языковой школы LinguaHub. Также работала на должностях Product Manager в ClickLog и Product Manager в Chocofamily Holding. Позже я стала руководителем по развитию продуктового бизнеса Kcell, а в 2022 году — директором по продукту в компании CITIX.

О Make-IT

В 2020 году я основала IT-школу Make-IT. Задумка школы основывалась на моем собственном опыте — я хотела помочь людям поменять профессию за два месяца, привести их в IT-сферу и создать им лучшее будущее.

Обычно сложно осуществить переход, потому что сотрудники в IT должны разбираться в терминологии. Я начала думать, как сделать так, чтобы ребята смогли научиться понимать IT-терминологию простыми словами.

Об уникальных особенностях академии

Первая уникальная особенность Make-IT — мы проводники для IT-новичков, с которыми продолжаем поддерживать связь даже после выпуска.

Второй момент — мы учитываем восточный менталитет и делаем акцент на живом преподавании. Например, мы проводим обучение в виде интерактива, где все наши обучающиеся это не просто слушатели, а непосредственно участники процесса обучения, у которых есть возможность сразу задавать вопросы и взаимодействовать с преподавателем. А наши группы состоят максимум из 12 человек. Мы считаем важным находить дифференцированный подход к каждому студенту и уделять достаточно внимание к успеваемости для достижения высокого уровня квалификации.

Третье — все действующие преподаватели на курсах - это практики с многолетним опытом работы в IT компаниях. И при разработке методологии для подготовки менеджеров в IT мы используем не только общеизвестные практики, но и привносим весь реальный опыт полученный в рабочей деятельности, так как мы считаем важным учитывать особенности развития IT компаний на конкретном рынке. Например трудовые обязанности и требования к специалисту с одним и тем же грейдом на рынке Казахстана, России и Узбекистана будет отличаться и важно адаптировать программу обучения к требованиям работодателей.

Четвертый момент — во время обучения мы делаем акцент на развитии мышления и soft skills, что подразумевает правильное отношение к будущему работодателю и умение работать в команде.

Об успехах

В основном мы занимаемся переквалификацией специалистов разных профессий. Сейчас мы готовим проджект менеджеров и бизнес-аналитиков. Мы выпустили 78 человек, а 66 из них трудоустроены. Также у нас больше 100 человек обучается по программе Tech Orda — программа финансирования для подготовки IT-специалистов в частных школах КЗ.

О трудоустройстве

После выпуска из академии Make-IT выпускникам на старте предлагают 300 000 — 400 000 тенге. Но важно то, что в течение последующих месяцев ребята вырастают в своей рабочей среде и начинают зарабатывать еще больше.

Анна Жантемирова, выпускница академии Make-IT, Junior Project Manager inDriver





О Make-IT

Я была учителем английского языка, но решила сменить сферу деятельности и уйти в профессию Project Manager. Мне посоветовали академию Make-IT.

На курсах Ольга рассказывала нам, как себя вести с работодателями, о чем говорить и о чем писать в резюме.

Курсы в академии Make-IT создают благоприятную ауру вокруг, поэтому нет страхов задавать вопросы, когда что-то непонятно. Например, даже сейчас я могу спокойно обратиться с какими-либо вопросами к преподавателям.





О трудоустройстве

Год назад я выпустилась из академии и сразу получила предложение о работе в компании inDriver в лице Junior Project Manager. У меня не было никаких сложностей в трудоустройстве на работу, только мой собственный страх.

Я пришла в самый старт inDriver, поэтому видела, как выстраиваются все процессы с самого начала, а это большой опыт для меня.

Нуркен Рзалиев, CBDO inDriver

О платформе inDriver

inDriver — платформа для поиска такси, позволяющая водителям и пассажирам договариваться между собой о цене, маршруте и других деталях каждой поездки. Cегодня inDrive доступен в более чем 614 городах в 47 странах на 5 континентах. По данным Google Play и App Store, в 2022 году это было второе по популярности приложение для заказа такси в мире.

Также мы начали развивать следующие направления: курьерская доставка и грузоперевозки. Моя главная задача в компании — запускать новые бизнес-направления и коллаборации с партнерами.

О подходе в найме в IT-сфере

Всегда непросто находить подходящих кандидатов на позиции для работы в нашей компании. Хороших специалистов мало. У нас сейчас два подхода, которых мы придерживаемся, чтобы нанимать новых сотрудников. Во-первых, это ребята с серьезным опытом. Второй подход — когда направление в проекте только начинает развиваться, то мы можем позволить себе нанимать молодых специалистов, у которых есть базовые знания. Таких кандидатов мы обычно растим под себя.

О других каналах найма в IT-сфере

Поиск кандидатов на должность зависит от задачи. Если нам нужны серьезные ребята с большим опытом, то мы включаем другие поисковые каналы — рекрутинговые агентства и их базы, платформы LinkedIn и HeadHunter. Еще есть эффективный лайфхак по поиску сотрудников — рекомендации.

О сотрудничестве inDriver и академии Make-IT

Мне срочно нужны были ребята в команду для запуска пилотного стартапа в КЗ. Именно тогда я и обратился в академию Make-IT к Ольге. Мы давно знакомы, вместе работали, а главное — я доверяю ее опыту.

О работе в IT-сфере

Сотрудники не всегда выполняют функцию проджектов, потому что в стартапе часто много задач, поэтому ребята прокачивают себя в мультитаскинге — продажи, клиентские исследования, работа с поставщиками и конечными потребителями. Для нас важно, чтобы сотрудники inDriver получили опыт и были дальше востребованы на рынке.

Смена работы возможна и достижима, если человек действительно захочет этого. Конечно, всегда сложно пойти на этот шаг, но именно поэтому и существуют люди-проводники, готовые помочь освоить подходящие навыки и открыть новые двери в мир возможностей информационных технологий. Каждый человек способен обрести новую профессию, которая не только будет увлекательной и интересной, но и позволит получать достойное вознаграждение.

Если вы решили переосмыслить свою жизнь, получить новый опыт или прокачаться в IT-сфере, то у вас есть эта возможность.