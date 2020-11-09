Как «Яндекс Go» и проект «Тепло» помогают жителям Алматы

«Тепло» функционирует в Алматы с января 2017 года, за эти 3 года удалось обеспечить одеждой больше чем 300 000 нуждающихся. Основная цель проекта — сбор вещей, одежды и продуктов для малообеспеченных жителей. Собранные вещи проходят процесс сортировки и направляются в пункт выдачи, куда каждый нуждающийся по предварительной записи может подойти и выбрать необходимое. Также вещи передаются в детские дома, центры адаптации и социальной помощи, отдаленные села области. А те, что не пригодны для дальнейшей носки, используются для утепления вольеров в приютах для животных.
«Благодаря «Яндекс Go» для нас упростились многие логистические моменты, которые с момента основания проекта ежедневно возникали при разгрузке наших боксов. Это доставляло массу неудобств и тормозило некоторые процессы. Теперь разгрузка ведется оперативно, быстро и легко. Спасибо команде сервиса, что поддержали нас на безвозмездной основе, стали нашими единомышленниками и неотъемлемой частью общего благого дела», — рассказал о сотрудничестве Тимур Бегайдаров, основатель проекта «Тепло».
Все расходы на поездки компенсирует сервис, а водители, которые перевозят вещи, получают оплату за заказы в полном объеме. Тариф «Грузовой» стал доступен в стране в приложении «Яндекс Go» в конце лета этого года, и им уже можно воспользоваться в Алматы и Шымкенте. По тарифу на заказы приезжают вместительные машины, в которые могут поместиться много коробок с вещами, средних размеров диван, велосипед и кухонная плита.
Социально-благотворительный проект «Тепло» растет и расширяется, несмотря на то, что полностью и единолично содержится только своим основателем. Но команда на этом не останавливается, в планах открытие масштабного «Дома Тепла» — многофункционального пространства, куда каждый нуждающийся сможет прийти и взять себе одежду, продукты питания, хозяйственные товары, книги, товары для детей на безвозмездной основе. Подробнее узнать о деятельности «Тепла» и месторасположении боксов по сбору одежды можно на официальной странице в Instagram — @teplo_charity