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Как «Яндекс Go» и проект «Тепло» помогают жителям Алматы
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Сегодня в 16:42

Как «Яндекс Go» и проект «Тепло» помогают жителям Алматы

В Алматы «Яндекс Go» (ранее «Яндекс.Такси») присоединился к социально-благотворительному проекту «Тепло». Водители фургонов из «Грузового» тарифа вместе с сотрудниками проекта несколько раз в неделю объезжают точки приема вещей и отвозят собранное до сортировочного склада.

«Тепло» функционирует в Алматы с января 2017 года, за эти 3 года удалось обеспечить одеждой больше чем 300 000 нуждающихся. Основная цель проекта — сбор вещей, одежды и продуктов для малообеспеченных жителей. Собранные вещи проходят процесс сортировки и направляются в пункт выдачи, куда каждый нуждающийся по предварительной записи может подойти и выбрать необходимое. Также вещи передаются в детские дома, центры адаптации и социальной помощи, отдаленные села области. А те, что не пригодны для дальнейшей носки, используются для утепления вольеров в приютах для животных.

«Благодаря «Яндекс Go» для нас упростились многие логистические моменты, которые с момента основания проекта ежедневно возникали при разгрузке наших боксов. Это доставляло массу неудобств и тормозило некоторые процессы. Теперь разгрузка ведется оперативно, быстро и легко. Спасибо команде сервиса, что поддержали нас на безвозмездной основе, стали нашими единомышленниками и неотъемлемой частью общего благого дела», — рассказал о сотрудничестве Тимур Бегайдаров, основатель проекта «Тепло».

Все расходы на поездки компенсирует сервис, а водители, которые перевозят вещи, получают оплату за заказы в полном объеме. Тариф «Грузовой» стал доступен в стране в приложении «Яндекс Go» в конце лета этого года, и им уже можно воспользоваться в Алматы и Шымкенте. По тарифу на заказы приезжают вместительные машины, в которые могут поместиться много коробок с вещами, средних размеров диван, велосипед и кухонная плита.

Социально-благотворительный проект «Тепло» растет и расширяется, несмотря на то, что полностью и единолично содержится только своим основателем. Но команда на этом не останавливается, в планах открытие масштабного «Дома Тепла» — многофункционального пространства, куда каждый нуждающийся сможет прийти и взять себе одежду, продукты питания, хозяйственные товары, книги, товары для детей на безвозмездной основе. Подробнее узнать о деятельности «Тепла» и месторасположении боксов по сбору одежды можно на официальной странице в Instagram — @teplo_charity

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#алматы #доставка #благотворительность #яндекс #яндексgo
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