Как выпускник университета UIB получил возможность поработать в 4 национальных компаниях без опыта работы

Еркинбек Ерканат, (возраст, родной город, сфера деятельности)
Об учебе в университете UIB
Я долго не мог выбрать между финансами и IT-сферой. В итоге мечта детства стать финансистом взяла верх
При выборе университета для меня были важны несколько пунктов:
— возможности университета
— социальная жизнь студентов, так как я хотел провести годы в университете активно и интересно
— академические знания, которые может дать вуз.
Я хотел стать бизнесменом, поэтому выбрал UIB, чей девиз: «UIB — университет практических знаний». На первом и втором курсах каждую неделю в университет приглашали бизнесменов из разных отраслей. Они делились своими историями успеха, ошибками и видением. Это мотивировало.
Я был активным студентом. На первом курсе стал частью дебатного клуба UIB DC, а на втором курсе меня выбрали президентом клуба. Считаю это самым лучшим решением в жизни. Потому что дебаты — это не то, что представляют себе люди: ссоры и обсуждения, дебаты — это жизнь. В дебатном клубе я познакомился с интересными людьми, с которыми мы стали друзьями и обменивались знаниями из разных областей. Во время учебы в университете я выиграл 17 кубков в дебатных турнирах и занял 40 призовых мест. Навыки, полученные в дебатном клубе, позволили стать тем человеком, кем я мечтал стать с раннего возраста.
Университет — это не только учеба, университет — это то место, где можно реализовать себя со всех сторон. Поэтому вуз должен способствовать тому, чтобы студенты с разными интересами нашли то, к чему лежит их душа. Я рад, что UIB дал такую возможность.
В UIB я встретил людей, вдохновленных жизнью, благодаря которым моя студенческая жизнь прошла незабываемо. Хочу отметить и поблагодарить однокурсников, членов дебатного клуба и сотрудников UIB.
Что дал UIB
Учась в UIB, мы открыто высказывали свое мнение по отношению к университету и учителям. Благодаря этому мы научились доносить свои мысли до любого человека, несмотря на его возраст или статус.
Также благодаря университету и друзьям я стал студентом, который попробовал себя в разных направлениях. Поэтому теперь я человек, который знает, чем заняться, постоянно совершенствуется и не боится раскрыть свой потенциал.
Мечтой с первого курса было получить специальную медаль от университета UIB «Драгоценный вклад». Я рад, что она сбылась.
О поиске себя и проектах в IT-сфере
На третьем курсе я проходил стажировку в компании Coca-Cola по своей специальности, и те дни стали для меня самыми трудными. Тогда я спросил себя: «Это то, чем я хочу заниматься после университета? Эта профессия точно мне подходит?». Ответ был отрицательным, и я понял, что так не должно быть. С этого момента я начал активно изучать свои навыки и интересы и решил попробовать себя в IT.
Позже мы вместе с командой создали благотворительный сайт, участвуя в конкурсе стартапов, где был шанс выиграть миллион тенге для его реализации. То, что сделала сейчас команда Армана Юсупова, тогда сделали мы. Идея сайта была в том, что любой нуждающийся в чем-либо человек мог написать об этом, а другие люди оказать помощь, если имеют необходимые ресурсы и желание.
На четвертом курсе я создал приложение для изучения английского языка. Собрал команду из своих друзей, с которыми мы были участниками дебатного клуба. Мы создали казахоязычную версию Duolingo. Начинали разработку с командой, состоящей из четырех человек, но были периоды, когда я руководил 30-40 людьми. Приложением пользовалось около 140 человек в течение 4 месяцев.
Дальше я начал активно заниматься социальными проектами для студентов. Открыл акселератор, где молодые ребята получали практические знания в разных сферах. В общей сложности за 2 месяца около 30 студентов закончили акселератор.
О конкурсе «Жас Оркен»
В конце четвертого курса я узнал о конкурсе «Жас Оркен», в котором если выиграешь, то в течение 20 месяцев будешь работать в 4 национальных компаниях. Компании сами оплачивают жилье, обучающие курсы и платят хорошую зарплату. А после программы можно начать работать в одной из компаний на постоянной основе. Цель программы — за десять лет создать топовых менеджеров. Это хорошая возможность для тех, кто находится в начале карьеры.
Еще до начала конкурса я на 100% был уверен в том, что выиграю. На это повлияла уверенность, которую я получил в дебатном клубе. Конкурс состоял из пяти этапов и начался в мае, а результаты объявили в августе. Участвовало 3600 человек, выиграло 25.
Я уже успел поработать в компании «КазМунайГаз», а сейчас работаю в головном офисе «Казпочты». В будущем планирую устроиться в «Казахтелеком» и Air Astana.
О работе и хобби
В «Казпочте» я занимаюсь интернет-банкингом и интернет-эквайрингом. Подключаю интернет-платежи магазинам и компаниям, много общаюсь с клиентами и разработчиками. А еще веду совместные проекты с государственными корпорациями.
Помимо работы разрабатываю IT-стартапы. Это мое любимое хобби. Сейчас делаю платформу, где студенты и школьники смогут разговаривать друг с другом и задавать интересующие вопросы о выборе профессии, работе и так далее.
Что касается социальных проектов, то я развиваю бренд «СтудХакер», в который входит Tеlegram-канал, Instagram-аккаунт и подкасты для студентов.
Помимо основной работы и хобби стараюсь активно коммуницировать с UIB. Я уже делал проекты со студентами и сейчас делаю, планирую делать и в будущем. С университетом хочу сотрудничать по теме IT-стартапов. В США университеты имеют свои стартап-школы, делают стартап-проекты и зарабатывают на этом. В Казахстане это не развито, но я предложил университету помочь создать сильную стартап-школу и готов заниматься менторством, делиться опытом.
О планах
В планах поступить в университет США или Англии по программе «Болашак». Но я не хочу там оставаться, считаю, что родная страна должна стоять на первом месте. Получив опыт и знания, хочу вернуться в Казахстан и внести вклад в развитие страны.
Материал опубликован при поддержке Университета Международного Бизнеса: UIB