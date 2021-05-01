Как выпускник университета UIB получил возможность поработать в 4 национальных компаниях без опыта работы

Об учебе в университете UIB







Что дал UIB

О поиске себя и проектах в IT-сфере

О конкурсе «Жас Оркен»

О работе и хобби

О планах

Материал опубликован при поддержке Университета Международного Бизнеса: UIB

В итоге мечта детства стать финансистом взяла верх— возможности университета— социальная жизнь студентов, так как я хотел провести годы в университете активно и интересно— академические знания, которые может дать вуз.На первом и втором курсах каждую неделю в университет приглашали бизнесменов из разных отраслей. Они делились своими историями успеха, ошибками и видением. Это мотивировало.На первом курсе стал частью дебатного клуба UIB DC, а на втором курсе меня выбрали президентом клуба. Считаю это самым лучшим решением в жизни. Потому что дебаты — это не то, что представляют себе люди: ссоры и обсуждения, дебаты — это жизнь. В дебатном клубе я познакомился с интересными людьми, с которыми мы стали друзьями и обменивались знаниями из разных областей. Во время учебы в университете я выиграл 17 кубков в дебатных турнирах и занял 40 призовых мест. Навыки, полученные в дебатном клубе, позволили стать тем человеком, кем я мечтал стать с раннего возраста.Поэтому вуз должен способствовать тому, чтобы студенты с разными интересами нашли то, к чему лежит их душа. Я рад, что UIB дал такую возможность.Хочу отметить и поблагодарить однокурсников, членов дебатного клуба и сотрудников UIB.Благодаря этому мы научились доносить свои мысли до любого человека, несмотря на его возраст или статус.Поэтому теперь я человек, который знает, чем заняться, постоянно совершенствуется и не боится раскрыть свой потенциал.Мечтой с первого курса было получить специальную медаль от университета UIB «Драгоценный вклад». Я рад, что она сбылась.Тогда я спросил себя: «Это то, чем я хочу заниматься после университета? Эта профессия точно мне подходит?». Ответ был отрицательным, и я понял, что так не должно быть. С этого момента я начал активно изучать свои навыки и интересы и решил попробовать себя в IT.То, что сделала сейчас команда Армана Юсупова, тогда сделали мы. Идея сайта была в том, что любой нуждающийся в чем-либо человек мог написать об этом, а другие люди оказать помощь, если имеют необходимые ресурсы и желание.Собрал команду из своих друзей, с которыми мы были участниками дебатного клуба. Мы создали казахоязычную версию Duolingo. Начинали разработку с командой, состоящей из четырех человек, но были периоды, когда я руководил 30-40 людьми. Приложением пользовалось около 140 человек в течение 4 месяцев.Открыл акселератор, где молодые ребята получали практические знания в разных сферах. В общей сложности за 2 месяца около 30 студентов закончили акселератор.Компании сами оплачивают жилье, обучающие курсы и платят хорошую зарплату. А после программы можно начать работать в одной из компаний на постоянной основе. Цель программы — за десять лет создать топовых менеджеров. Это хорошая возможность для тех, кто находится в начале карьеры.Конкурс состоял из пяти этапов и начался в мае, а результаты объявили в августе. Участвовало 3600 человек, выиграло 25.Я уже успел поработать в компании «КазМунайГаз», а сейчас работаю в головном офисе «Казпочты». В будущем планирую устроиться в «Казахтелеком» и Air Astana.Подключаю интернет-платежи магазинам и компаниям, много общаюсь с клиентами и разработчиками. А еще веду совместные проекты с государственными корпорациями.Сейчас делаю платформу, где студенты и школьники смогут разговаривать друг с другом и задавать интересующие вопросы о выборе профессии, работе и так далее.Что касается социальных проектов, то я развиваю бренд «СтудХакер», в который входит Tеlegram-канал, Instagram-аккаунт и подкасты для студентов.Я уже делал проекты со студентами и сейчас делаю, планирую делать и в будущем. С университетом хочу сотрудничать по теме IT-стартапов. В США университеты имеют свои стартап-школы, делают стартап-проекты и зарабатывают на этом. В Казахстане это не развито, но я предложил университету помочь создать сильную стартап-школу и готов заниматься менторством, делиться опытом.Но я не хочу там оставаться, считаю, что родная страна должна стоять на первом месте. Получив опыт и знания, хочу вернуться в Казахстан и внести вклад в развитие страны.