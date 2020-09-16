Как выиграть квартиру в Алматы от Halyk Bank

Halyk Bank разыграет 3 квартиры в Алматы до конца 2020 года. Для того чтобы выиграть квартиру у подножия алматинских гор в ЖК «Хан-Тенгри», необходимо оформить кредит в Halyk Bank и оплачивать услуги в приложении Home Bank.

Как стать участником розыгрыша

В розыгрыше может принять участие любой желающий, для этого в период с 7 сентября по 20 декабря 2020 года нужно выполнить 2 обязательных условия:





Условие №1. Получить один из кредитов:

— онлайн-кредит в приложении Homebank на сумму от 200 000 тенге. Для того чтобы получить кредит без посещения отделения, вы можете зарегистрироваться в приложении Homebank не выходя из дома и заказать карту Halyk Bonus с бесплатной доставкой

— онлайн-рассрочку или кредит в приложении Homebank на сумму от 200 000 тенге в магазинах Sulpak, Technodom и Alser. Важно отметить, что в настоящее время действует самая популярная программа «0-0-24» в сети партнеров, когда можно приобрести понравившийся товар в рассрочку на 24 месяца без процентов и переплаты

— беззалоговый кредит в любом отделении Halyk Bank на сумму от 500 000 тенге

— кредит на неотложные нужды под залог недвижимости либо ипотечный займ, в том числе по госпрограммам «Ипотека 7-20-25» и «Ипотека Баспана-ХИТ» на сумму от 1 000 000 тенге.

Условие №2. Оплачивать услуги в Homebank:

Для участия в розыгрыше необходимо оплачивать в приложении Homebank любые услуги без комиссий на сумму не менее 1 000 тенге до 20-го числа каждого месяца с сентября по декабрь 2020 года. Это может быть оплата коммунальных услуг, сотовой связи, интернета, налогов, штрафов и многое другое. При этом, совершая платежи, клиенты банка получают гарантированный 1% бонусов от суммы платежа.

Выполнив все условия акции, вы автоматически становитесь участником ежемесячного розыгрыша квартиры в ЖК «Хан-Тенгри». Получив кредит один раз и ежемесячно оплачивая услуги в Homebank, вы участвуете в розыгрыше квартиры каждый месяц.

Розыгрыши будут проводиться в конце каждого месяца, победителя выберут методом генерации случайных чисел на официальных страницах Halyk Bank в социальных сетях. Актуальные новости об акции, розыгрышах и победителях будут публиковаться в аккаунтах Halyk Bank в Instagram и Facebook.

Подробные условия акции на сайте Halyk Bank.







