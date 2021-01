Как выбрать веганскую косметику: 4 важных совета

Все больше людей выступают за сортировку отходов, разумное потребление и использование средств, которые не содержат продуктов животного происхождения. В статье подробно о том, как выбирать косметику, при производстве которой не страдают живые существа.







Разберитесь в обозначениях











Многие бренды выпускают косметику с пометками Cruelty Free, Vegan, «Натуральная». Все эти продукты различаются по составу и способам производства.

Косметика для веганов не содержит никаких продуктов животного происхождения. Средства с пометкой Cruelty Free не тестируются на животных, но могут иметь в составе животные компоненты. Натуральная косметика не всегда этична и не всегда подходит веганам — в ней используются натуральные компоненты, в том числе и животного происхождения, например, мед.

Значки Not tested on animals, Cruelty free, Degree of Legitimacy, Vegan, 100% Vegan говорят об этичности средства, но не всегда. Иногда производители используют такой ход для привлечения покупателей и повышения лояльности, поэтому следует дополнительно проверить бренд.





Проверяйте этичность





Список веганских брендов есть на Mediapeta.com, он регулярно дополняется. Загляните туда, прежде чем отдать предпочтение тому или иному бренду.

Еще один удобный способ — проверка с помощью приложений:





— Cruelty Cutter — по штрих-коду сверяет данные о продукте со своей базой и выдает заключение, этичен бренд или нет

— Bunny Free — позволяет по названию бренда узнать, этичен он или нет

— Cruelty Free — в отличие от Bunny Free, здесь содержится информация преимущественно об американских и канадских косметических средствах, а также средствах личной гигиены и бытовых продуктах.





Изучите компоненты

В косметике для веганов не должно быть молока и его производных, а также продуктов пчеловодства. Они фигурируют в составе под разными названиями.

Запомнить все неэтичные ингредиенты вряд ли получится, но достаточно знать основные:





Кератин — это белок, который используют для укрепления волос и ногтей. Кератин используют в шампунях, масках и кондиционерах для укрепления волос, в средствах против ломкости ногтей. Названия в составе: Keratin, Keratins, Animal Keratin, Keratin Amino Acids, Hydrolyzed Animal Protein, Hydrolyzed Protein, Cheratina, Detoxin, Cocodimonium Hydroxypropyl, Hydrolyzed Hair Keratin, N-2-Hydroxy-3, Propyl Hydrolyzed Keratin Chloride.

Цистеин — аминокислота, которая способствует выработке коллагена. Она добывается из утиных перьев, конского волоса, свиной щетины и копыт. Используется в укрепляющих и увлажняющих средствах для волос и кремах для лица и тела. Названия в составе: Cysteine, L-Cysteine, Cystine, L-Form.

Говяжий, свиной, овечий, барсучий жир используют для производства мыла и некоторых кремов. Названия в составе: Sodium Tallowate, Hydrogenated Tallow, Fatty Acids, Sodium Salts, Suet, Lard, Animal Fat, Stearic Acid, Dihydrogenated Tallow Phthalic Acid Amide, Hydrogenated Tallow Betaine, Oleic, Benzoic, Myristic Acids.

Шеллак делают из слизи особого вида улиток. Название в составе: shellac.







Приобрести этичную и веганскую косметику можно в онлайн-магазинах iHerb и 4fresh. Косметика для веганов продается и в крупных косметических сетях.





Источник: the-challenger.ru