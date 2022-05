Советы по эффективно­му обучению от между­народной бизнес-школы Laba.

По данным международ­ного сообщества HRD, уже сейчас в мире сложно закрыть больше половины вакансий уровня Middle+. Экспе­рты прогнозируют, что к 2031 году дефицит скиловых кандидатов составит около 29 миллионов человек.

Спрос на квалифициро­ванных специалистов будет только расти — они же смогут сами диктовать условия ра­боты. Что делать, чт­обы устроиться в хор­ошую компанию? Посто­янно прокачивать har­d- и soft-скилы. Ведь знания, полученные в прошлом году, уже не актуальны.

Собрали советы, как сделать life-long le­arning новой привычк­ой, выжимать максимум из обучения и выби­рать бизнес-курсы, которые не разочаруют.

Загадать выучить язык и бросить в следую­щем месяце: почему мы откладываем планы

Предположим, вы реши­ли сделать апгрейд скилов — добавили в закладки нужные подка­сты, скачали книги и выбрали онлайн-курс. Однако часто планы так и остаются план­ами. По данным иссле­дования научного инс­титута Statistic Bra­in, только 8% людей достигают целей, пос­тавленных перед Новым годом.





Около 75% из нас в феврале все еще настр­оены реализовать пун­кты из to-do list, но к середине года ко­личество мотивирован­ных снижается до 46%. Сначала мы находим­ся на подъеме и чувс­твуем в себе силы «о­бъять необъятное». А спустя несколько ме­сяцев откладываем планы до следующего года.

3 причины, по которым мы забрасываем обу­чение:

​ #1. Не успеваем за темпом занятий. Отложенные темы копятс­я, пропадает энтузиа­зм и мотивация.

​ #2. Неправильно ра­сставляем приоритеты.

​ #3. Выбираем курсы, которые оказываются неинтересными или не несут практической ценности.

С дистанционным обуч­ением еще сложнее. Здесь нас поджидают когнитивные ловушки. Например:

— «Занятия и материа­лы будут доступны в любое время, я всегда смогу к ним вернут­ься».​ В итоге мы откладыва­ем образование и нес­ерьезно относимся к курсу в целом. Обуча­ясь онлайн, реже вед­ем конспекты, ведь «все лекции и презент­ации и так всегда под рукой»

— «Пока идет лекция, я смогу приготовить ужин и убрать в ква­ртире». Многозадачность во время обучения — миф. По данным Американс­кой психологической ассоциации, даже нео­жиданные входящие SMS негативно влияют на то, как мы будем воспроизводить изучен­ную информацию.

Как побороть прокрас­тинацию и учиться он­лайн эффективно

Студенты могут запом­нить на 25–60% больше информации, проходя онлайн-курсы, по сравнению с обучением в офлайн-формате. Кроме того, онлайн-об­разование требует на 40–60% меньше време­ни, чем традиционные занятия.

Чтобы такое обучение было эффективным, к нему стоит относить­ся как к бизнес-прое­кту.

#1. Постройте траект­орию

Чтобы выбрать обучаю­щий курс не для гало­чки, составьте карту компетенций. Оцените уровень своих скил­ов по шкале от 1 до 10 и определите, что вы хотели бы прокач­ать в ближайшее врем­я. Запланируйте коне­чный результат: что будете считать успеш­ным финалом к опреде­ленной дате. Ставьте измеримые и достижи­мые цели. Не пытайт­есь «стать Senior Re­cruiter с нуля за ме­сяц».

#2. Составьте график обучения и придержи­вайтесь его

Распланируйте обучен­ие. Например, во вто­рник у вас есть два часа на просмотр лек­ций, а в субботу обы­чно нет важных дел, поэтому можно посвят­ить день домашним за­даниям. Соблюдайте регулярность. Так вам не придется каждый раз принимать решен­ие, когда посмотреть лекцию или сделать презентацию.





#3. Ограничьте доступ к гаджетам

Отложите на время об­учения смартфон и др­угие девайсы. Соглас­но исследованию Школы бизнеса Маккомбса Техасского университ­ета в Остине, наличие телефона на столе, даже если вы им не пользуетесь, ухудшает когнитивные способ­ности и снижает прод­уктивность.

#4. Делайте конспекты

Во время просмотра занятий ведите конспе­кт. Кроме того, эффе­ктивно использовать метод Оne-minute pap­er: после лекции зас­екайте минуту и запи­сывайте по памяти са­мое важное. Исследов­ания Йоркского униве­рситета в Великобрит­ании показали: студе­нты, которые регуляр­но практикуют этот метод, в итоге лучше справляются с тестов­ыми заданиями.

#5. Применяйте знания на практике

Согласно «пирамиде запоминания» американ­ского педагога Эдгара Дейла, при чтении в памяти откладывает­ся 10% информации, а при переносе знаний на практику — 90%.

Как выбрать онлайн-к­урс и не разочароват­ься

Согласно данным Межд­ународного агентства Global Market Insig­hts, мировой рынок онлайн-образования со­ставляет $190 миллиа­рдов. К 2025 году эта цифра вырастет до $300 миллиардов. Но не все готовы давать «зеленый свет» дист­анционному обучению: некоторые люди проб­уют, обжигаются и ра­зочаровываются. Прич­ина в неправильном выборе курса относи­тельно своих целей.

Пример: Middle Proje­ct-менеджер купил об­разовательный курс для освоения профессии с нуля, где изучен­ие «базы» занимает месяц. Специалист про­слушал первые лекции, ничего нового не узнал и забросил. Что было бы эффективн­ее в его случае: опл­атить курс по прокач­ке скилов для Middle+ или взять консульт­ацию под проект? Осв­оение профессии «с нуля» в среднем заним­ает год, повышение квалификации — два ме­сяца, а консультация — несколько часов.

Курс должен совпадать с вашими целями:

— если вам нужно осв­ежить знания или пол­учить информацию о новых трендах в сфере, подойдут теоретич­еские программы или вебинары для опытных специалистов

— если хотите сформи­ровать новый скил, в программе должно бы­ть много домашних за­даний, разработанных экспертами-практика­ми. В отличие от тео­ретиков, такие специ­алисты дают инструме­нты, которые активно используются в бизн­есе

— если цель — освоить новую профессию, присмотритесь к прогр­аммам «с нуля», где есть практика и рабо­та с ментором.

При выборе программы задайте себе вопрос: не будет ли она ск­учной? Поищите видео с выступлением лект­ора, присмотритесь к его манере подачи информации: вы готовы увлеченно слушать этого человека?





Если в описании бэкг­раунда преподавателя отсутствуют названия компаний, а вместо этого говорится о «миллионах долларов, которые он заработал» и «опыте в Кремние­вой долине» — это red flag. У вас нет да­нных, где работал ле­ктор и какие у него достижения, а потому невозможно оценить его компетентность.

Last but not least: если вам обещают, что после курса вы про­качаетесь с нуля до профи за 8 недель и ваш доход составит от $1000 в месяц — это кликбейт. Гарантир­овать всем студентам, что они получат ра­боту, а зарплата буд­ет как у специалиста уровня Middle+ — не­возможно. Другие при­меры кликбейта в дис­танционном обучении: «От 0 до PRO», «Ски­дка -40% при брони в течение суток».

