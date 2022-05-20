Советы по эффективному обучению от международной бизнес-школы Laba.
По данным международного сообщества HRD, уже сейчас в мире сложно закрыть больше половины вакансий уровня Middle+. Эксперты прогнозируют, что к 2031 году дефицит скиловых кандидатов составит около 29 миллионов человек.
Спрос на квалифицированных специалистов будет только расти — они же смогут сами диктовать условия работы. Что делать, чтобы устроиться в хорошую компанию? Постоянно прокачивать hard- и soft-скилы. Ведь знания, полученные в прошлом году, уже не актуальны.
Собрали советы, как сделать life-long learning новой привычкой, выжимать максимум из обучения и выбирать бизнес-курсы, которые не разочаруют.
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Загадать выучить язык и бросить в следующем месяце: почему мы откладываем планы
Предположим, вы решили сделать апгрейд скилов — добавили в закладки нужные подкасты, скачали книги и выбрали онлайн-курс. Однако часто планы так и остаются планами. По данным исследования научного института Statistic Brain, только 8% людей достигают целей, поставленных перед Новым годом.
Около 75% из нас в феврале все еще настроены реализовать пункты из to-do list, но к середине года количество мотивированных снижается до 46%. Сначала мы находимся на подъеме и чувствуем в себе силы «объять необъятное». А спустя несколько месяцев откладываем планы до следующего года.
3 причины, по которым мы забрасываем обучение:
#1. Не успеваем за темпом занятий. Отложенные темы копятся, пропадает энтузиазм и мотивация.
#2. Неправильно расставляем приоритеты.
#3. Выбираем курсы, которые оказываются неинтересными или не несут практической ценности.
С дистанционным обучением еще сложнее. Здесь нас поджидают когнитивные ловушки. Например:
— «Занятия и материалы будут доступны в любое время, я всегда смогу к ним вернуться». В итоге мы откладываем образование и несерьезно относимся к курсу в целом. Обучаясь онлайн, реже ведем конспекты, ведь «все лекции и презентации и так всегда под рукой»
— «Пока идет лекция, я смогу приготовить ужин и убрать в квартире». Многозадачность во время обучения — миф. По данным Американской психологической ассоциации, даже неожиданные входящие SMS негативно влияют на то, как мы будем воспроизводить изученную информацию.
Как побороть прокрастинацию и учиться онлайн эффективно
Студенты могут запомнить на 25–60% больше информации, проходя онлайн-курсы, по сравнению с обучением в офлайн-формате. Кроме того, онлайн-образование требует на 40–60% меньше времени, чем традиционные занятия.
Чтобы такое обучение было эффективным, к нему стоит относиться как к бизнес-проекту.
#1. Постройте траекторию
Чтобы выбрать обучающий курс не для галочки, составьте карту компетенций. Оцените уровень своих скилов по шкале от 1 до 10 и определите, что вы хотели бы прокачать в ближайшее время. Запланируйте конечный результат: что будете считать успешным финалом к определенной дате. Ставьте измеримые и достижимые цели. Не пытайтесь «стать Senior Recruiter с нуля за месяц».
#2. Составьте график обучения и придерживайтесь его
Распланируйте обучение. Например, во вторник у вас есть два часа на просмотр лекций, а в субботу обычно нет важных дел, поэтому можно посвятить день домашним заданиям. Соблюдайте регулярность. Так вам не придется каждый раз принимать решение, когда посмотреть лекцию или сделать презентацию.
#3. Ограничьте доступ к гаджетам
Отложите на время обучения смартфон и другие девайсы. Согласно исследованию Школы бизнеса Маккомбса Техасского университета в Остине, наличие телефона на столе, даже если вы им не пользуетесь, ухудшает когнитивные способности и снижает продуктивность.
#4. Делайте конспекты
Во время просмотра занятий ведите конспект. Кроме того, эффективно использовать метод Оne-minute paper: после лекции засекайте минуту и записывайте по памяти самое важное. Исследования Йоркского университета в Великобритании показали: студенты, которые регулярно практикуют этот метод, в итоге лучше справляются с тестовыми заданиями.
#5. Применяйте знания на практике
Согласно «пирамиде запоминания» американского педагога Эдгара Дейла, при чтении в памяти откладывается 10% информации, а при переносе знаний на практику — 90%.
Как выбрать онлайн-курс и не разочароваться
Согласно данным Международного агентства Global Market Insights, мировой рынок онлайн-образования составляет $190 миллиардов. К 2025 году эта цифра вырастет до $300 миллиардов. Но не все готовы давать «зеленый свет» дистанционному обучению: некоторые люди пробуют, обжигаются и разочаровываются. Причина в неправильном выборе курса относительно своих целей.
Пример: Middle Project-менеджер купил образовательный курс для освоения профессии с нуля, где изучение «базы» занимает месяц. Специалист прослушал первые лекции, ничего нового не узнал и забросил. Что было бы эффективнее в его случае: оплатить курс по прокачке скилов для Middle+ или взять консультацию под проект? Освоение профессии «с нуля» в среднем занимает год, повышение квалификации — два месяца, а консультация — несколько часов.
Курс должен совпадать с вашими целями:
— если вам нужно освежить знания или получить информацию о новых трендах в сфере, подойдут теоретические программы или вебинары для опытных специалистов
— если хотите сформировать новый скил, в программе должно быть много домашних заданий, разработанных экспертами-практиками. В отличие от теоретиков, такие специалисты дают инструменты, которые активно используются в бизнесе
— если цель — освоить новую профессию, присмотритесь к программам «с нуля», где есть практика и работа с ментором.
При выборе программы задайте себе вопрос: не будет ли она скучной? Поищите видео с выступлением лектора, присмотритесь к его манере подачи информации: вы готовы увлеченно слушать этого человека?
Если в описании бэкграунда преподавателя отсутствуют названия компаний, а вместо этого говорится о «миллионах долларов, которые он заработал» и «опыте в Кремниевой долине» — это red flag. У вас нет данных, где работал лектор и какие у него достижения, а потому невозможно оценить его компетентность.
Last but not least: если вам обещают, что после курса вы прокачаетесь с нуля до профи за 8 недель и ваш доход составит от $1000 в месяц — это кликбейт. Гарантировать всем студентам, что они получат работу, а зарплата будет как у специалиста уровня Middle+ — невозможно. Другие примеры кликбейта в дистанционном обучении: «От 0 до PRO», «Скидка -40% при брони в течение суток».
Бонус: онлайн-курсы со скидкой -50%
Выбирая обучающую платформу, проанализируйте дополнительные преимущества, которые она предлагает: выдает ли диплом после завершения курса, оставляет ли доступ к занятиям и другие важные для вас критерии. Например, международная бизнес-школа Laba навсегда предоставляет доступ к лекциям, комьюнити и дополнительным материалам. Школа запускает онлайн-курсы в различных направлениях: HR и рекрутинг, маркетинг и PR, финансы, проектный менеджмент, продажи, аналитика, программы (PowerPoint, MS Excel, Power BI) и других. Выбрать курс можно из каталога.
Также в Laba действует специальное предложение — 8 наборов курсов со скидкой 50%: «Финансовый директор», «Финансист», «Собственник», «Топ-менеджер», «Проджект-менеджер», «Директор по маркетингу», «HR-директор», «HR-менеджер». В каждом наборе доступно четыре дистанционных курса, которые помогут освоить нужный объем информации для выбранной сферы. И все это со скидкой 50%.
Бизнес-школа аккредитована международными организациями:
#1. Институт управления проектами (PMI) — «знак качества» для обучения project-менеджеров и руководителей. После прохождения курса Laba полученные баллы начисляются в международную систему PMI
#2. Институт сертификации HR-специалистов (HRCI) — TOEFL или IELTS в мире HR
#3. Международный институт бизнес-анализа (IIBA) — подтверждает высокий уровень владения инструментами аналитики для специалистов всего мира.
Это значит, что диплом об окончании курса в Laba — не просто красивая строка в вашем LinkedIn, а преимущество перед специалистами во всем мире.