Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-vybrat-besprovodnye-naushniki-7-modeley-kotorye-rekomenduet-tehnobloger
Как выбрать беспроводные наушники. 7 моделей, которые рекомендует техноблогер
100
Главная
/
Возможности
/
Технологии

Сегодня в 12:00

Как выбрать беспроводные наушники. 7 моделей, которые рекомендует техноблогер

Поговорили с техноблогером из Казахстана о том, какие Bluetooth-наушники стоят своих денег.


Бехруз Куватов, город — Алматы, 23 года, блогер, диктор, мобилограф, Kuvatech, @kuvatech

photo_2023-02-14_18-13-53.jpg

О себе

В 2021 году я работал продавцом-консультантом в магазине техники. После этого у меня появился большой интерес к этой сфере. Теперь развиваю техноблог в TikTok и Instagram. Веду его на русском языке.

Топ беспроводных наушников

1. Sony WH1000XM5

Плюсы:

— отличное шумоподавление

— высокое качество звука

— поддержка Hi-Res — аудио с высоким разрешением

— при снятии автоматически переходят в режим паузы

— долго держат заряд батареи.

Минусы:

— качество материала

— нет возможности их складывать.

2. Apple AirPods 3

Плюсы:

— удобная посадка

— поддержка беспроводной зарядки кейса

— автономность

— режим пространственного звука.

Минусы:

— нет режима шумоподавления.

3. Apple AirPods Pro

Плюсы:

— активное шумоподавление

— качественный звук

— высокий запас батареи

— поддержка беспроводной зарядки.

Минусы:

— посадка подходит не всем

— могут выпадают

— высокая стоимость.

4. JBL Wave 100

Плюсы:

— хороший насыщенный звук

— запас громкости.

Минусы:

— качество микрофона

— автономность — устройство недолго держит заряд батареи

— кейс не имеет крышки.

5. Xiaomi Redmi Airpods 3 Pro

Плюсы:

— компактные. Это делает их незаменимыми в путешествиях, на работе или учебе

— высокий режим шумоподавления, который можно настраивать

— удобное сенсорное управление.

Минусы:

— качество звука в микрофоне

— качество материала.

6. Realme Buds T100

Плюсы:

— поддержка Bluetooth 5,3

— защита от влаги

— хорошая автономность работы, долгая работа без подзарядки.

Минусы:

— плохое качество микрофона.

7. Xiaomi Earbuds Basic 2

Плюсы:

— цена

— компактность

— микрофон с шумоподавлением.

Минусы:

— слабая автономность работы, заряда не хватит надолго

— старый формат порта micro-USB.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #гаджеты #наушники #рекомендации #техноблогеры
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Наушники, которые «читают» мысли, роботы от Dyson и еще 8 технологических новинок
1842
6 telegram-каналов, которые помогут отправиться в путешествие из Казахстана
13194
Made in Kazakhstan: Амирхан Омаров о том, как казахстанский бизнес работает в Дубае
1880
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.