Как выбрать беспроводные наушники. 7 моделей, которые рекомендует техноблогер

Поговорили с техноблогером из Казахстана о том, какие Bluetooth-наушники стоят своих денег.





Бехруз Куватов, город — Алматы, 23 года, блогер, диктор, мобилограф, Kuvatech, @kuvatech

О себе

В 2021 году я работал продавцом-консультантом в магазине техники. После этого у меня появился большой интерес к этой сфере. Теперь развиваю техноблог в TikTok и Instagram. Веду его на русском языке.

Топ беспроводных наушников

1. Sony WH1000XM5

Плюсы:

— отличное шумоподавление

— высокое качество звука

— поддержка Hi-Res — аудио с высоким разрешением

— при снятии автоматически переходят в режим паузы

— долго держат заряд батареи.

Минусы:

— качество материала

— нет возможности их складывать.

2. Apple AirPods 3

Плюсы:

— удобная посадка

— поддержка беспроводной зарядки кейса

— автономность

— режим пространственного звука.

Минусы:

— нет режима шумоподавления.

3. Apple AirPods Pro

Плюсы:

— активное шумоподавление

— качественный звук

— высокий запас батареи

— поддержка беспроводной зарядки.

Минусы:

— посадка подходит не всем

— могут выпадают

— высокая стоимость.

4. JBL Wave 100

Плюсы:

— хороший насыщенный звук

— запас громкости.

Минусы:

— качество микрофона

— автономность — устройство недолго держит заряд батареи

— кейс не имеет крышки.

5. Xiaomi Redmi Airpods 3 Pro

Плюсы:

— компактные. Это делает их незаменимыми в путешествиях, на работе или учебе

— высокий режим шумоподавления, который можно настраивать

— удобное сенсорное управление.

Минусы:

— качество звука в микрофоне

— качество материала.

6. Realme Buds T100

Плюсы:

— поддержка Bluetooth 5,3

— защита от влаги

— хорошая автономность работы, долгая работа без подзарядки.

Минусы:

— плохое качество микрофона.

7. Xiaomi Earbuds Basic 2

Плюсы:

— цена

— компактность

— микрофон с шумоподавлением.

Минусы:

— слабая автономность работы, заряда не хватит надолго

— старый формат порта micro-USB.