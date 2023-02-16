Как выбрать беспроводные наушники. 7 моделей, которые рекомендует техноблогер

Поговорили с техноблогером из Казахстана о том, какие Bluetooth-наушники стоят своих денег.
Бехруз Куватов, город — Алматы, 23 года, блогер, диктор, мобилограф, Kuvatech, @kuvatech
О себеВ 2021 году я работал продавцом-консультантом в магазине техники. После этого у меня появился большой интерес к этой сфере. Теперь развиваю техноблог в TikTok и Instagram. Веду его на русском языке.
Топ беспроводных наушников
1. Sony WH1000XM5
Плюсы:
— отличное шумоподавление
— высокое качество звука
— поддержка Hi-Res — аудио с высоким разрешением
— при снятии автоматически переходят в режим паузы
— долго держат заряд батареи.
Минусы:
— качество материала
— нет возможности их складывать.
2. Apple AirPods 3
Плюсы:
— удобная посадка
— поддержка беспроводной зарядки кейса
— автономность
— режим пространственного звука.
Минусы:
— нет режима шумоподавления.
3. Apple AirPods Pro
Плюсы:
— активное шумоподавление
— качественный звук
— высокий запас батареи
— поддержка беспроводной зарядки.
Минусы:
— посадка подходит не всем
— могут выпадают
— высокая стоимость.
4. JBL Wave 100
Плюсы:
— хороший насыщенный звук
— запас громкости.
Минусы:
— качество микрофона
— автономность — устройство недолго держит заряд батареи
— кейс не имеет крышки.
5. Xiaomi Redmi Airpods 3 Pro
Плюсы:
— компактные. Это делает их незаменимыми в путешествиях, на работе или учебе
— высокий режим шумоподавления, который можно настраивать
— удобное сенсорное управление.
Минусы:
— качество звука в микрофоне
— качество материала.
6. Realme Buds T100
Плюсы:
— поддержка Bluetooth 5,3
— защита от влаги
— хорошая автономность работы, долгая работа без подзарядки.
Минусы:
— плохое качество микрофона.
7. Xiaomi Earbuds Basic 2
Плюсы:
— цена
— компактность
— микрофон с шумоподавлением.
Минусы:
— слабая автономность работы, заряда не хватит надолго
— старый формат порта micro-USB.