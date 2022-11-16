Как всего за один день разобрать больше 10 трендовых тем в сфере управления персоналом

В современном мире появилась необходимость в площадке для обмена опытом и инструментами, которые способствовали бы росту бизнеса через внедрение лучших технологий в области управления персоналом.

Такой площадкой станет VII Международный HR-форум-2022 «HR на стыке эпох 2.0» организуемый международной компанией «Дмитрий Чуприна & Партнеры», который состоится 24 ноября в Алматы.

Действующие HR-директора крупных компаний Казахстана и известные HR-эксперты расскажут о новых эффективных инструментах в HR и поделятся успешными кейсами в области управления человеческими ресурсами.

Каждый год HR-форум собирает CEO и HR-директоров, HR-менеджеров, HR-специалистов, специалистов по обучению, рекрутеров, кадровых специалистов, провайдеров B2B услуг, собственников бизнеса и топ-менеджеров крупных компаний.

Для тех, кто создает топ-команды, продвигает HR-бренд коммуницирует с сотрудниками, укрепляет HR-культуру, ищет и развивает таланты форум станет площадкой для обучения, обмена опытом, выстраивания новых коммуникаций и получения ответов на самые острые вопросы из сферы управления бизнесом. В этом году мероприятие обещает собрать более 500 участников.

В числе ключевых спикеров мероприятия своим экспертным мнением поделятся:

— Василина Соколова, основатель и CEO SAAS-платформы HRBox

— Ксения Торопова, HR Director in Kolesa Group.

— Елена Машукова, HR-эксперт, аналитик, генеральный директор международной компании Дмитрий Чуприна & Партнеры.

— Дмитрий Чуприна, эксперт по организационному развитию. Certified Reinvention Practitioner. Основатель группы компаний Дмитрий Чуприна & Партнеры.

— Ольга Баспаева, Директор BI University

— Анна Тимофеева, Директор департамента развития человеческого капитала Jusan Bank

— Анара Кулатаева, Директор департамента управления талантами Magnum

— Лариса Ермошкина, партнер компаний HR HD и TopLiner. Top 5 HRD Kazakhstan 2020, по версии HR Ассоциации Казахстан

— Константин Куница, Исполнительный директор HR Messenger.

Зачем участвовать в HR-Форуме:

— чтобы понимать, как повысить эффективность труда персонала в это не простое время

— разобраться в системах мотивации, которые работают в новых реалиях

— получить алгоритмы действий для эффективного управления персоналом от найма до удержания талантов

— чтобы иметь возможность обсуждать с ведущими экспертами самых волнующих тем по управлению персоналом

— чтобы понять, как решают проблемы с наймом самые успешные компании Казахстана и что нас ждет с рынком труда в ближайшей перспективе

— чтобы зарядиться позитивом, получить море положительных эмоций, полезных знакомств и замотивировать себя на изменения.

Узнать больше подробностей, ознакомиться с программой форума и забронировать участие можно на сайте: forum-hr.kz.

Мероприятие пройдет 24 ноября 2022 года с 09-18:00 в Алматы, Банкетный зал «Евразия», микрорайон Самал 1, улица Жолдасбекова, 9 А.