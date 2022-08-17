Как всего за 4 месяца получить новую профессию и найти высокооплачиваемую работу

Сабит Курмашев, родной город — Уральск







Я окончил столичный НИШ по направлению физмат, а после отучился в Назарбаев Университете на факультете «Инженерной механики». Пока я не начал работать в Jusan, тружусь научным сотрудником в Назарбаев Университете. Подать заявку в Jusan Singularity мне посоветовал друг, который знал, что я хочу попробовать себя в программировании. Я понял, что это идеальная возможность и, не теряя времени, записался на программу. Обучение началось с бассейна, который был очень интересным. Мы решали разные задачи: от простого «Hello World» до брутфорса паролей. Последнее для меня было сложным, но и одновременно самым увлекательным заданием. У меня получилось выполнить все на 100 процентов. Процесс обучения проходил в виде лекций с дополнительными разнообразными заданиями и активностями, а также ежедневным отчетом о проделанной работе. Помимо стандартных проектов с дедлайнами, мы решали задачи на Leetcode, участвовали в двух хакатонах, читали лекции по темам, заданными лекторами, и проделали огромный объем работы для того, чтобы стать компетентными программистами. Самыми увлекательными были социальные мероприятия — тимбилдинги, благодаря которым мы сблизились с остальными участниками. А школа стала для нас больше, чем просто заведением, где дают знания. Школа стала местом, в котором было даже приятнее, чем дома. На выпуске больше всего чувствовалась грусть от того, что все закончилось, но и ощущался трепет перед будущим в IT-сфере. С теми знаниями, что дал Jusan, я уверен, что составлю сильную конкуренцию любому Junior Java разработчику. По плану теперь закрепить знания как разработчик в Jusan Bank. А там и до Google недалеко. Пройти Jusan Singularity стоит каждому, кто хочет начать свой путь в IT-сфере. Вы получите твердый фундамент, который откроет многие двери в вашей жизни.



Ильяс Бекпаев, родной город — Усть-Каменогорск, ВКО









Случайно узнал об этой программе от коллеги. Я подал заявку, потому что помимо обучения, программа Jusan Singularity предоставляла возможность трудоустройства. Первый этап — скрининг анкет студентов. Вторым этапом был онлайн бассейн, длившийся три недели. Затем экзамен и автоинтервью, а после этого последний этап — техническое интервью. Самым сложным на этапе отбора было адаптироваться к языку программирования Java, так как онлайн бассейн был именно на нем, а я к тому моменту изучал другой язык. Процесс обучения был насыщенным: были обучения на платформе, на основе проектной деятельности и решение алгоритмических задач. Удивительным была скорость обучения и профессионализм лекторов и менторов. Сильные специалисты с нагруженным графиком, с полной отдачей, бескорыстно вкладывали в нас много сил и энергии. Я получил много навыков и новых знаний во фронтенд разработке, укрепил базовые знания и прокачал знание библиотек, необходимых для продвинутой разработки. Эти знания планирую применять в дальнейшем на работе. С их помощью хочу реализовать свой потенциал и создавать полезные продукты. Программу Jusan Singularity могу смело рекомендовать тем, кто ищет возможности для начала карьеры в IT или хочет изменить свою жизнь. Здесь вас не только прокачают как специалиста, но и дадут возможность получить боевой и рабочий опыт в любимой сфере!



Аида Молдалы, родной город — Шымкент





Окончила 66 школу-лицей и поступила в Евразийский национальный университет на факультет «Инженерные системы и сети». По этой профессии я проработала полтора года в Казахстане и России. Но мне не понравилось то, что за такую ответственную работу мало платили. Поэтому в начале этого года я заинтересовалась IT-сферой: читала статьи, смотрела видеоуроки на YouTube.

В это же время мои одногруппники по университету отправили объявление о наборе учеников в Jusan Singularity, и я решила попробовать. Так как моя профессия не была связана с IT, это был мой шанс обучиться и после обучения устроиться в Jusan Bank. Сначала прошел бассейн — это трехнедельное онлайн обучение по языку Java. В конце обучения нас ожидало три этапа: финальный экзамен, интервью через сайт и интервью с представителями банка. Были дни, когда я училась по 15-17 часов в день, чтобы успеть всех догнать. Мои труды дали результаты, и после этих отборов я попала на основное офлайн обучение по пяти направлениям: IOS, Android, Frontend, Backend и DevOps. IOS — один из самых молодых и актуальных языков программирования, поэтому я пошла на это направление. Обучение продлилось четыре месяца. Мы учились по платформе Stepik. У нас было два лектора и код ревьюер. В процессе обучения была не только теория, но и много практики. Мыпрошли два хакатона. Это соревнования между командами, где за короткое время нужно сделать минимально жизнеспособные проекты. Больше всего понравилась работа лекторов и менторов. После прохождения интервью мне сказали, что я Junior разработчик и могу подать резюме на эту позицию в любую компанию в Казахстане. Это означало, что я освоила все базовые знания. С этими знаниями буду развивать приложение Jusan Bank. Рекомендую школу Jusan Singularity всем желающим стать IT разработчиками, так как сама из инженера строителя стала Junior IOS разработчиком. После обучения открываются все двери компаний в IT-сфере!



Батырбек Кантарбаев, родной город — Алматы



Я окончил обучение по программе Jusan Singularity и перехожу к следующему шагу — начало работы в Jusan Bank.

По образованию я аналитик, но постоянная жажда внедрения технологических решений в сферу своей деятельности подтолкнула задуматься, а развиваюсь ли я в той сфере, в которой хочу. Я наткнулся на статью об образовательной программе Jusan Singularity. В этой статье я обратил внимание на следующее: «… если вы вдруг решили сменить сферу деятельности, кардинально изменить и профессию, и карьеру — вы тоже можете получить сертификат Jusan Singularity». Этот вариант был точно для меня. После отправки заявки я прошел отборочный интенсив-курс по основам программирования. Прождал две недели результатов отбора и с облегчением вздохнул, когда пришло приглашение для прохождения основного обучения. Самым тяжелым для меня, человека без существенного опыта в IT разработке, было оказаться в группе столь одаренных людей: молодые выпускники IT университетов, люди с опытом работы в IT-сфере и люди, которые целенаправленно обучались по IT направлениям в прошлом. Процесс обучения делился на две части: онлайн с выполнением заданий и проектов, и офлайн с преподавателем. Обе части шли параллельно, не всегда в такт друг другу и порой даже чересчур интенсивно. Много сложностей, дедлайнов, постоянный фокус на достижение поставленной задачи. Но в какой-то момент я оглянулся назад и увидел, как изменился, какие скачки вперед и какое продвижение были мною достигнуты. Я удивил самого себя. Я получил знания в веб-разработке. Пройдя все этапы отбора программы, пришел к выводу, что хочу работать в Jusan Bank. Мой план прост — использовать и приумножать свои знания в этой сфере. Надеюсь, что я и мои новые знания и желание развиваться помогут банку перейти на новую ступень развития. Рекомендую поступать в школу Jusan Singularity всем и каждому. Если хотите проверить себя на стойкость — идите в Jusan Singularity! Хотите получить новые и, главное, актуальные на сегодняшнем рынке знания — идите в Jusan Singularity!



Нариман Азаматов, родной город — Караганда



В этом году я окончил Евразийский университет, а теперь буду работать в Jusan Bank. Уже во время учебы в университете мне было интересно программирование. Я начал с учебной платформы Stepik, изучал Html и CSS. О школе Jusan Singularity я узнал от одногруппника. Мы подали заявки вместе, но его не взяли. Я всегда хотел найти какие-нибудь курсы или людей, способных направить, дать правильный ориентир, необходимую базу знаний и комьюнити. Одинокое самообразование — это тяжело. Нужно проявлять титаническую дисциплину, чтобы без куратора продолжать учебный план. Первый этап отбора — скрининг резюме, на котором и отсеяли большую часть кандидатов. После был месячный бассейн по Java. Интенсив был не трудный, потому что затрагивал базовые элементы программирования, но встречались задачи Аdvanced уровня, над которыми приходилось думать больше суток. Процесс обучения проходил по большей части в виде P2P, одиночного гуглинга. Нам давали необходимую теорию и комьюнити, у которого в случае чего можно спросить. Кураторы и преподаватели 24/7 были на связи. Удивительно, что в программировании нет необходимости притворяться умным и решать все задачи самостоятельно. Если ты новичок и не задаешь вопросы, то ты плохой новичок. Больше всего мне это и понравилось. Нам сказали, что не стоит стесняться задавать вопросы, даже если кажется, что они глупые. До Jusan Singularity я не был знаком даже с Java Script. Большинство полученных знаний и практики я получил именно здесь. Буду строить карьеру в отделе управления фронтальных систем Jusan Bank, где мы будем работать над реализацией удобных для клиентов банка приложений и над автоматизацией процессов. Подавать заявку в Jusan Singularity рекомендую всем, кто интересуется сменой деятельности, развитием навыков в IT-сфере и тем, кто просто любит это дело. Мы — первый поток, и нас берут на работу в сам банк. Это жирный пункт в резюме.





Материал подготовлен при поддержке Jusan Bank.



