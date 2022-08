Как всего за 4 месяца получить новую профессию и найти высокооплачиваемую работу

Процесс обучения был насыщенным: были обучения на платформе, на основе проектной деятельности и решение алгоритмических задач. Удивительным была скорость обучения и профессионализм лекторов и менторов. Сильные специалисты с нагруженным графиком, с полной отдачей, бескорыстно вкладывали в нас много сил и энергии. Я получил много навыков и новых знаний во фронтенд разработке, укрепил базовые знания и прокачал знание библиотек, необходимых для продвинутой разработки. Эти знания планирую применять в дальнейшем на работе. С их помощью хочу реализовать свой потенциал и создавать полезные продукты. Программу Jusan Singularity могу смело рекомендовать тем, кто ищет возможности для начала карьеры в IT или хочет изменить свою жизнь. Здесь вас не только прокачают как специалиста, но и дадут возможность получить боевой и рабочий опыт в любимой сфере!

Окончила 66 школу-лицей и поступила в Евразийский национальный университет на факультет «Инженерные системы и сети». По этой профессии я проработала полтора года в Казахстане и России. Но мне не понравилось то, что за такую ответственную работу мало платили. Поэтому в начале этого года я заинтересовалась IT-сферой: читала статьи, смотрела видеоуроки на YouTube.

Рекомендую школу Jusan Singularity всем желающим стать IT разработчиками, так как сама из инженера строителя стала Junior IOS разработчиком. После обучения открываются все двери компаний в IT-сфере!

В это же время мои одногруппники по университету отправили объявление о наборе учеников в Jusan Singularity, и я решила попробовать. Так как моя профессия не была связана с IT, это был мой шанс обучиться и после обучения устроиться в Jusan Bank.

Я окончил обучение по программе Jusan Singularity и перехожу к следующему шагу — начало работы в Jusan Bank.

По образованию я аналитик, но постоянная жажда внедрения технологических решений в сферу своей деятельности подтолкнула задуматься, а развиваюсь ли я в той сфере, в которой хочу. Я наткнулся на статью об образовательной программе Jusan Singularity. В этой статье я обратил внимание на следующее: «… если вы вдруг решили сменить сферу деятельности, кардинально изменить и профессию, и карьеру — вы тоже можете получить сертификат Jusan Singularity». Этот вариант был точно для меня.

После отправки заявки я прошел отборочный интенсив-курс по основам программирования. Прождал две недели результатов отбора и с облегчением вздохнул, когда пришло приглашение для прохождения основного обучения. Самым тяжелым для меня, человека без существенного опыта в IT разработке, было оказаться в группе столь одаренных людей: молодые выпускники IT университетов, люди с опытом работы в IT-сфере и люди, которые целенаправленно обучались по IT направлениям в прошлом.

Процесс обучения делился на две части: онлайн с выполнением заданий и проектов, и офлайн с преподавателем. Обе части шли параллельно, не всегда в такт друг другу и порой даже чересчур интенсивно. Много сложностей, дедлайнов, постоянный фокус на достижение поставленной задачи. Но в какой-то момент я оглянулся назад и увидел, как изменился, какие скачки вперед и какое продвижение были мною достигнуты. Я удивил самого себя.

Я получил знания в веб-разработке. Пройдя все этапы отбора программы, пришел к выводу, что хочу работать в Jusan Bank. Мой план прост — использовать и приумножать свои знания в этой сфере. Надеюсь, что я и мои новые знания и желание развиваться помогут банку перейти на новую ступень развития.

Рекомендую поступать в школу Jusan Singularity всем и каждому. Если хотите проверить себя на стойкость — идите в Jusan Singularity! Хотите получить новые и, главное, актуальные на сегодняшнем рынке знания — идите в Jusan Singularity!