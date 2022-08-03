Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/b12/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/b12d850c0b65e2321c322649f0dd9ab1.JPG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kak-vse-ustroeno-v-beeline-kazahstan-o-nayme-sotrudnikov-korporativnoy-kul-ture-i-perspektivah-razvitiya
Как все устроено в Beeline Казахстан. О найме сотрудников, корпоративной культуре и перспективах развития
828
Главная
/
Наши в мире

01.08.2022

Как все устроено в Beeline Казахстан. О найме сотрудников, корпоративной культуре и перспективах развития

Пообщались с представителем Beeline Казахстан — Аидой Алимжановой, которая поделилась особенностями работы в компании. Рассказываем о корпоративной культуре, перспективах развития и критериях для отбора сотрудников.


Аида Алимжанова, город — Алматы, руководитель службы по совокупному вознаграждению в команде People Management Beeline Казахстан

Аида Алимжанова.jpg

Что такое Beeline Kazakhstan


Beeline — это международная компания, которая входит в глобальный холдинг Veon. Штаб-квартира организации находится в Амстердаме, а бренды представлены в восьми странах.

Большую часть продуктов внутри компании создали наши сотрудники


Beeline Kazakhstan — надежный телекоммуникационный бренд с двадцатилетней историей. Но мы хотим дать клиентам больше, чем мобильную связь и интернет. Поэтому переживаем digital-трансформацию, в которую вовлечены все сотрудники. Переходим от традиционного сотового оператора связи к технологичной компании со множеством digital-продуктов.

Мы создаем новые цифровые сервисы, которые делают жизнь лучше. Большую часть продуктов внутри компании создали наши сотрудники. Это настоящий казахстанский код.

Найм сотрудников


У нас работает больше 5000 человек. Ценность компании в том, что внутри одной организации вы можете попробовать себя и в банковской, и в финансовой, и в IT-сферах.

В компании есть команда рекрутеров, которая занимается наймом сотрудников. Мы создали Instagram-аккаунт @beeline.people, где публикуем все вакансии. Еще у нас есть внутренняя реферальная программа — любой сотрудник может порекомендовать своего знакомого на открытую позицию. В случае если кандидат проходит все этапы отбора, сотрудник, который дал рекомендацию, может получить бонусы.

Beeline

Как проходит отбор:

1. Если резюме кандидата подходит под наши критерии, ему звонит рекрутер и проводит интервью. Мы обращаем внимание на то, придерживается ли кандидат наших ценностей.

2. Если он нам подходит, назначается интервью с руководителем.

3. После этого потенциальный член команды выполняет тестовое задание либо кейс-тест.

4. Дальше может быть назначено интервью с вышестоящим руководителем.

5. Если вы стали финальным кандидатом, который подошел по всем параметрам, начинается проверка службы безопасности.

6. После данной проверки в течение трех дней вам вручают job offer и согласовывается дата выхода на работу.

Корпоративная культура


В нашей компании есть пять главных ценностей:

Первая — любовь к клиентам. Члены команды работают, чтобы слышать, слушать пользователей и улучшать их клиентский опыт.

Вторая ценность — предпринимательство. У нас можно даже создать стартап внутри компании.

Третья ценность — честность. Мы неуклонно соблюдаем высокие этические стандарты.

Beeline

Четвертая ценность — инновационность. Мы постоянно улучшаем продукты и стремимся к безупречному сервису.

Пятая ценность — работа в команде.

Мы отличаемся от других компаний тем, что у нас максимально развивающаяся среда. Мы постоянно ищем новые пути, исследуем тренды рынка. Поэтому обучение и развитие — это тоже про нас. В компании есть Smart Friday, когда в пятницу сотрудники могут посвятить своему развитию три-четыре часа рабочего времени.

У нас максимально открытая атмосфера. Есть своя социальная сеть, где мы публикуем новости компании.

Мы поддерживаем баланс свободы и ответственности. Выступаем за то, что человек может допустить ошибку, но сделает выводы и развивается дальше.

Какие бонусы есть в компании


В компании много бонусов. Самые популярные — гибкий график и удаленная работа. Сотрудник согласовывает график работы с руководителем. Это не обязательно с 09:00 до 18:00. Наши коллеги работают из Турции, Таиланда и других стран.

Beeline

Есть бенефиты: от медицинского страхования до возмещения части ипотеки. Если сотрудник понимает, что ему не нужна медицинская страховка, он может взять абонемент в спортивный зал или языковые курсы на определенный лимит. Мы также можем возместить ему сумму авиабилетов.

Еще у нас есть штатные психологи, врачи и корпоративные коучи.

Перспективы развития

У сотрудников большие перспективы. Можно попробовать себя в разных направлениях. В компании работает своя Beeline Академия, где шесть digital-школ. Мы развиваем hard skills сотрудников. Каждый может обучиться разработке.

Есть ребята, которые начинали операторами, а теперь они директора


Сотрудник может вырасти вертикально: есть ребята, которые начинали операторами, а теперь они директора. Можно вырасти горизонтально: набираться экспертизы и становиться крутым специалистом.

Еще можно создать стартап внутри надежной компании. Любая идея, которую мы можем создать вместе, приветствуется.

Что знает только сотрудник Beeline


По пятницам наш топ-менеджмент, CEO и другие директора, ведут прямые эфиры, где каждый сотрудник может задать любой вопрос, который его волнует. Руководители делятся важными новостями.

Членов команды мы называем Beeline People. У нас даже есть хештег в Instagram, которым мы активно пользуемся.

Beeline

Называем друг-друга «друлега» — это что-то между другом и коллегой. Любим слово «отлинить» — это моменты, когда мы делаем процессы эффективнее.

Если вам нравится открытая атмосфера, честность и постоянное улучшение процессов — приходите к нам.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#работа #корпоративнаякультура #beeline #гдеработать #карьера
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Что иммигранту нужно знать о налогах в США: критерии, формы заполнения и возврат
1506
Помощь иммигрантам в США. 9 программ здравоохранения, изучения языка и трудоустройства
1145
Наши в мире. Хирург из Казахстана о том, как выиграть грант на обучение в Японии
10509
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.