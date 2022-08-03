Как все устроено в Beeline Казахстан. О найме сотрудников, корпоративной культуре и перспективах развития

Пообщались с представителем Beeline Казахстан — Аидой Алимжановой, которая поделилась особенностями работы в компании. Рассказываем о корпоративной культуре, перспективах развития и критериях для отбора сотрудников.





Аида Алимжанова, город — Алматы, руководитель службы по совокупному вознаграждению в команде People Management Beeline Казахстан





Что такое Beeline Kazakhstan



Beeline — это международная компания, которая входит в глобальный холдинг Veon. Штаб-квартира организации находится в Амстердаме, а бренды представлены в восьми странах.

Большую часть продуктов внутри компании создали наши сотрудники



Beeline Kazakhstan — надежный телекоммуникационный бренд с двадцатилетней историей. Но мы хотим дать клиентам больше, чем мобильную связь и интернет. Поэтому переживаем digital-трансформацию, в которую вовлечены все сотрудники. Переходим от традиционного сотового оператора связи к технологичной компании со множеством digital-продуктов.

Мы создаем новые цифровые сервисы, которые делают жизнь лучше. Большую часть продуктов внутри компании создали наши сотрудники. Это настоящий казахстанский код.

Найм сотрудников



У нас работает больше 5000 человек. Ценность компании в том, что внутри одной организации вы можете попробовать себя и в банковской, и в финансовой, и в IT-сферах.

В компании есть команда рекрутеров, которая занимается наймом сотрудников. Мы создали Instagram-аккаунт @beeline.people, где публикуем все вакансии. Еще у нас есть внутренняя реферальная программа — любой сотрудник может порекомендовать своего знакомого на открытую позицию. В случае если кандидат проходит все этапы отбора, сотрудник, который дал рекомендацию, может получить бонусы.





Как проходит отбор:

1. Если резюме кандидата подходит под наши критерии, ему звонит рекрутер и проводит интервью. Мы обращаем внимание на то, придерживается ли кандидат наших ценностей.

2. Если он нам подходит, назначается интервью с руководителем.

3. После этого потенциальный член команды выполняет тестовое задание либо кейс-тест.

4. Дальше может быть назначено интервью с вышестоящим руководителем.

5. Если вы стали финальным кандидатом, который подошел по всем параметрам, начинается проверка службы безопасности.

6. После данной проверки в течение трех дней вам вручают job offer и согласовывается дата выхода на работу.

Корпоративная культура



В нашей компании есть пять главных ценностей:

Первая — любовь к клиентам. Члены команды работают, чтобы слышать, слушать пользователей и улучшать их клиентский опыт.

Вторая ценность — предпринимательство. У нас можно даже создать стартап внутри компании.

Третья ценность — честность. Мы неуклонно соблюдаем высокие этические стандарты.





Четвертая ценность — инновационность. Мы постоянно улучшаем продукты и стремимся к безупречному сервису.

Пятая ценность — работа в команде.

Мы отличаемся от других компаний тем, что у нас максимально развивающаяся среда. Мы постоянно ищем новые пути, исследуем тренды рынка. Поэтому обучение и развитие — это тоже про нас. В компании есть Smart Friday, когда в пятницу сотрудники могут посвятить своему развитию три-четыре часа рабочего времени.

У нас максимально открытая атмосфера. Есть своя социальная сеть, где мы публикуем новости компании.

Мы поддерживаем баланс свободы и ответственности. Выступаем за то, что человек может допустить ошибку, но сделает выводы и развивается дальше.

Какие бонусы есть в компании



В компании много бонусов. Самые популярные — гибкий график и удаленная работа. Сотрудник согласовывает график работы с руководителем. Это не обязательно с 09:00 до 18:00. Наши коллеги работают из Турции, Таиланда и других стран.





Есть бенефиты: от медицинского страхования до возмещения части ипотеки. Если сотрудник понимает, что ему не нужна медицинская страховка, он может взять абонемент в спортивный зал или языковые курсы на определенный лимит. Мы также можем возместить ему сумму авиабилетов.

Еще у нас есть штатные психологи, врачи и корпоративные коучи.

Перспективы развития

У сотрудников большие перспективы. Можно попробовать себя в разных направлениях. В компании работает своя Beeline Академия, где шесть digital-школ. Мы развиваем hard skills сотрудников. Каждый может обучиться разработке.

Есть ребята, которые начинали операторами, а теперь они директора



Сотрудник может вырасти вертикально: есть ребята, которые начинали операторами, а теперь они директора. Можно вырасти горизонтально: набираться экспертизы и становиться крутым специалистом.

Еще можно создать стартап внутри надежной компании. Любая идея, которую мы можем создать вместе, приветствуется.

Что знает только сотрудник Beeline



По пятницам наш топ-менеджмент, CEO и другие директора, ведут прямые эфиры, где каждый сотрудник может задать любой вопрос, который его волнует. Руководители делятся важными новостями.

Членов команды мы называем Beeline People. У нас даже есть хештег в Instagram, которым мы активно пользуемся.





Называем друг-друга «друлега» — это что-то между другом и коллегой. Любим слово «отлинить» — это моменты, когда мы делаем процессы эффективнее.

Если вам нравится открытая атмосфера, честность и постоянное улучшение процессов — приходите к нам.