Как вести строительный бизнес в Беларуси, Кыргызстане и России и продавать людям жилье

Кыргызстан
О компании
В 2006 году я создал компанию «ЭМАРК» — мы занимались проектированием. Особенность была в том, что мы сопровождали клиентов от начала работы до ввода объекта в эксплуатацию. Благодаря этому перетянули многих клиентов к себе. Реализовали более 500 проектов — лучшие рестораны, отели, жилые комплексы.
Увидели перспективу в строительном секторе, поэтому в 2012 году открыли свою строительную компанию. Имеем лицензию первого уровня, которая позволяет реализовывать проекты любой сложности.
Мы самостоятельно создаем проекты и реализуем их, поэтому можем гибко реагировать на запросы клиентов. Но ответственность тоже двойная. Мы впервые в Кыргызстане внедрили систему менеджмента качества по стандарту ИСО 9001. Работа по мировым стандартам помогает расширяться, не теряя в качестве. Постоянно внедряем инновации в строительстве, чтобы отличаться от других компаний.
Мы хотим заниматься не только гражданским строительством, но и выходить на новые рынки. Занимаемся социальными проектами — провели реконструкцию детского онкологического центра, за три месяца обновили шесть корпусов. Работали в качестве субподрядчика с горнорудной компанией, получили опыт в промышленности. Строим SPA-отель на Иссык-Куле. Занимаемся проектами в сфере государственно-частного партнерства — в том числе возрождением кинотеатра, который был построен в советское время.
О строительном рынке в Кыргызстане
Строительный бизнес — это сложная, ответственная деятельность. Официально в Кыргызстане зарегистрировано около 1000 строительных компаний. Из них около 200 работает в сфере строительства жилых домов.
Строительный бизнес — это сложная, ответственная деятельность
Рынок Кыргызстана маленький — 6 миллионов человек. И не у всех из них есть потребность и возможность купить квартиру. Поэтому, чтобы привлечь и завоевать доверие клиентов, нужно предлагать хорошее качество и приемлемую стоимость. Этот период мы успешно прошли — люди не боятся вкладывать деньги в нашу недвижимость.
Закон о государственно-частном партнерстве в Кыргызстане действует с 2012 года, но за все это время было подписано всего три проекта. Хотя это перспективная отрасль, которая активно развивается в России и Казахстане. Чтобы она развивалась у нас, нужно привлекать внутренних инвесторов. Ими могут стать наши соотечественники, которые живут за рубежом.
Интересная особенность — люди в Кыргызстане покупают жилье без ремонта, чтобы сделать его на свой вкус. Поэтому все компании сдают квартиры в таком виде. Когда к нам пришла компания из Израиля и предложила квартиры с ремонтом, спроса на них не было.
О сложностях
В Кыргызстане около 80 % строительного материала мы закупаем за рубежом в валюте. Также в Бишкеке дорогие земельные участки. Еще одна особенность — застройщики самостоятельно занимаются коммунальными системами. Все это отражается на стоимости объектов.
О планах
Мы запускам несколько новых проектов. В строительном бизнесе нельзя останавливаться, нужно постоянно расти, выходить на новые рынки.
Беларусь
О компании
По образованию я инженер-строитель. Работал в компании «Мостострой», получил опыт в монолитных работах, проходил курсы повышения квалификации за рубежом. Затем ушел в компанию, которая занимается гражданским строительством. Понял, что у меня есть достаточно компетенций, чтобы заниматься этим самостоятельно.
В 2017 году я создал собственную компанию. Изначально акцент был на монолитные работы: фундаменты, перекрытия, лестницы. В прошлом году мы увидели запрос на полный цикл строительства домов, поэтому расширили свои услуги. А в этом году вместе с партнером запустили собственную проектную организацию.
В компании мы делаем акцент на кадры. У нас стабильный высококвалифицированный штат с профильным образованием.
Мы предлагаем один из лучших сервисов в Беларуси. Быстро реагируем на запросы клиентов, делаем красивые коммерческие предложения, каждый день высылаем фотоотчеты. Люди довольны качеством, подходом, сервисом, которые мы предлагаем.
Наша компания аттестована на третью категорию сложности по строительству — мы можем строить высотные здания, детские сады, школы. Но пока я не планирую этим заниматься. Вижу цель в развитии малоэтажного строительства. Хотим быть лидерами рынка в коттеджных застройках.
О строительном рынке в Беларуси
В Беларуси высокая конкуренция, но среди компаний мало качественных. Я знаю только три-четыре фирмы, которые можно уважать и с кем можно конкурировать.
В Беларуси высокая конкуренция, но среди компаний мало качественных
Особенность рынка — слаборазвитая сфера проектирования. Чаще всего проектные компании не связаны со строительными и не понимают, как создавать хороший продукт. Приходится объяснять клиентам, что проект, за который они заплатили деньги, не подходит. Для качественного дома нужны качественный строительный проект и качественный подрядчик. К этому нужно подходить серьезно.
Я считаю, что в Беларуси довольно некачественное и дорогостоящее многоэтажное строительство. Намного выгоднее построить собственный частный дом с участком — он может выйти в полтора раза дешевле, учитывая стоимость земли.
О сложностях
Главная сложность — токсичный рынок. Мы часто сталкиваемся с демпингом цен от людей, которые имеют небольшой опыт в строительстве и не имеют профильного образования.
О планах
Моя миссия как предпринимателя — улучшить качество жизни моих клиентов и жителей Республики Беларусь.
Россия
Александр Шкарупин, 36 лет, город — Калининград, строительство, генеральный директор, @a_shkarupin, @developer_one
О компании
Я работал и занимался бизнесом в разных сферах. В 2011 году создал строительную компанию в Калининграде. Сегодня мы работаем в 10 российских городах.
Наш основной продукт — малоэтажное малоквартирное жилье — таунхаусы. В портфеле есть поселковое строительство индивидуальных жилых домов, коммерческие и торгово-офисные здания, складские объекты в городской черте.
Мы работаем по системе девелопмента без бюджета. Часто застройщики уделяют мало внимания работе с покупателем. Мы же делаем ставку на продажи — это наша основная компетенция. Специализируемся на лидогенерации и трафике, а все остальное отдаем на аутсорс.
Мы работаем по системе девелопмента без бюджета
Сначала мы готовим концепцию, выводим ее на рынок, проводим оценку спроса, и, если метрики нас устраивают и стартовые данные стабильные, проект идет в реализацию. Получая на ранних стадиях запуска проекта лояльную аудиторию и максимальное количество ресурсов, мы экономим средства, заручаемся поддержкой инвесторов, даем хорошие цены клиентам. К моменту завершения строительства обычно имеем 100% продажи.
О строительном рынке в России
Обычно участники рынка малоэтажного строительства — это разрозненные частные лица, которые имеют небольшой опыт в строительстве и реализуют единичные объекты. Они строят не системно, на свое усмотрение, без грамотного ценообразования и налаженных каналов продаж. Либо это крупные строительные компании, которые параллельно занимаются строительством небольших объектов. У них большие штаты, дорогое производство и, соответственно, высокая стоимость недвижимости.
Мы в этой нише являемся системным игроком, который работает по всем принципам ретейла. Выстроили полный цикл системного бизнеса с хорошо отлаженной структурой, последовательностью действий, бизнес-процессами, которые позволяют занимать лидирующие позиции и выходить в новые регионы.
Мы постепенно осваиваем крупные города России по принципу партнерской сети. Выходить на новые рынки помогает четкая система. Главное, иметь хорошую идею и понять, в чем вы сильны.
Быть конкурентоспособными на строительном рынке помогают грамотные предпродажи — если ты получаешь клиентов на ранних стадиях, можешь предложить им лучшую цену на рынке.
О сложностях
Есть административные сложности, которые связаны с правовым характером ведения строительной деятельности. Нормы, регламенты, технические требования меняются ежеквартально. Нужно быть мобильными, чтобы быстро подстраиваться под новые условия и соответствовать нормам.
О планах
В планах подключение новых городов, в том числе и в других странах.