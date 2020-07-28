Как вести строительный бизнес в Беларуси, Кыргызстане и России и продавать людям жилье

Кыргызстан





Чолпонбек Акматов, 44 года, город — Бишкек, генеральный директор @emark_group, @burana_grand, @cholponbek_akmatov













О компании

О строительном рынке в Кыргызстане

Строительный бизнес — это сложная, ответственная деятельность

О сложностях

О планах

Беларусь

















О компании



О строительном рынке в Беларуси

В Беларуси высокая конкуренция, но среди компаний мало качественных

О сложностях

О планах

Россия

















О компании

Мы работаем по системе девелопмента без бюджета

О строительном рынке в России





О сложностях

О планах

Особенность была в том, что мы сопровождали клиентов от начала работы до ввода объекта в эксплуатацию. Благодаря этому перетянули многих клиентов к себе. Реализовали более 500 проектов — лучшие рестораны, отели, жилые комплексы.Имеем лицензию первого уровня, которая позволяет реализовывать проекты любой сложности.Но ответственность тоже двойная. Мы впервые в Кыргызстане внедрили систему менеджмента качества по стандарту ИСО 9001. Работа по мировым стандартам помогает расширяться, не теряя в качестве. Постоянно внедряем инновации в строительстве, чтобы отличаться от других компаний.Занимаемся социальными проектами — провели реконструкцию детского онкологического центра, за три месяца обновили шесть корпусов. Работали в качестве субподрядчика с горнорудной компанией, получили опыт в промышленности. Строим SPA-отель на Иссык-Куле. Занимаемся проектами в сфере государственно-частного партнерства — в том числе возрождением кинотеатра, который был построен в советское время.Официально в Кыргызстане зарегистрировано около 1000 строительных компаний. Из них около 200 работает в сфере строительства жилых домов.И не у всех из них есть потребность и возможность купить квартиру. Поэтому, чтобы привлечь и завоевать доверие клиентов, нужно предлагать хорошее качество и приемлемую стоимость. Этот период мы успешно прошли — люди не боятся вкладывать деньги в нашу недвижимость.Хотя это перспективная отрасль, которая активно развивается в России и Казахстане. Чтобы она развивалась у нас, нужно привлекать внутренних инвесторов. Ими могут стать наши соотечественники, которые живут за рубежом.Поэтому все компании сдают квартиры в таком виде. Когда к нам пришла компания из Израиля и предложила квартиры с ремонтом, спроса на них не было.Также в Бишкеке дорогие земельные участки. Еще одна особенность — застройщики самостоятельно занимаются коммунальными системами. Все это отражается на стоимости объектов.В строительном бизнесе нельзя останавливаться, нужно постоянно расти, выходить на новые рынки.Работал в компании «Мостострой», получил опыт в монолитных работах, проходил курсы повышения квалификации за рубежом. Затем ушел в компанию, которая занимается гражданским строительством. Понял, что у меня есть достаточно компетенций, чтобы заниматься этим самостоятельно.Изначально акцент был на монолитные работы: фундаменты, перекрытия, лестницы. В прошлом году мы увидели запрос на полный цикл строительства домов, поэтому расширили свои услуги. А в этом году вместе с партнером запустили собственную проектную организацию.У нас стабильный высококвалифицированный штат с профильным образованием.Быстро реагируем на запросы клиентов, делаем красивые коммерческие предложения, каждый день высылаем фотоотчеты. Люди довольны качеством, подходом, сервисом, которые мы предлагаем.Но пока я не планирую этим заниматься. Вижу цель в развитии малоэтажного строительства. Хотим быть лидерами рынка в коттеджных застройках.Я знаю только три-четыре фирмы, которые можно уважать и с кем можно конкурировать.Чаще всего проектные компании не связаны со строительными и не понимают, как создавать хороший продукт. Приходится объяснять клиентам, что проект, за который они заплатили деньги, не подходит. Для качественного дома нужны качественный строительный проект и качественный подрядчик. К этому нужно подходить серьезно.Намного выгоднее построить собственный частный дом с участком — он может выйти в полтора раза дешевле, учитывая стоимость земли.Мы часто сталкиваемся с демпингом цен от людей, которые имеют небольшой опыт в строительстве и не имеют профильного образования.В 2011 году создал строительную компанию в Калининграде. Сегодня мы работаем в 10 российских городах.В портфеле есть поселковое строительство индивидуальных жилых домов, коммерческие и торгово-офисные здания, складские объекты в городской черте.Часто застройщики уделяют мало внимания работе с покупателем. Мы же делаем ставку на продажи — это наша основная компетенция. Специализируемся на лидогенерации и трафике, а все остальное отдаем на аутсорс.Получая на ранних стадиях запуска проекта лояльную аудиторию и максимальное количество ресурсов, мы экономим средства, заручаемся поддержкой инвесторов, даем хорошие цены клиентам. К моменту завершения строительства обычно имеем 100% продажи.Они строят не системно, на свое усмотрение, без грамотного ценообразования и налаженных каналов продаж. Либо это крупные строительные компании, которые параллельно занимаются строительством небольших объектов. У них большие штаты, дорогое производство и, соответственно, высокая стоимость недвижимости.. Выстроили полный цикл системного бизнеса с хорошо отлаженной структурой, последовательностью действий, бизнес-процессами, которые позволяют занимать лидирующие позиции и выходить в новые регионы.Выходить на новые рынки помогает четкая система. Главное, иметь хорошую идею и понять, в чем вы сильны.Нормы, регламенты, технические требования меняются ежеквартально. Нужно быть мобильными, чтобы быстро подстраиваться под новые условия и соответствовать нормам.